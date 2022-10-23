Тур: 11. Стадион: Гоффертштадион. Зрители: 12500 Главный судья: Маккили Дэнни
3:3
Конец матча
0'
1:0
3' ГолТаннан Уссама
1:1
9' ГолЛидберг Исак
1:2
41' ГолАдеканье Бобби
47' Желтая карточкаМаркес Иван
1:3
50' ГолЭдвардсен Оливер
67' Желтая карточкаТаннан Уссама
2:3
78' ГолМаттссон Магнус
79' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
3:3
90' ГолСандлер Филипп
90'+6
Ход матча
3'
1:0
9'
1:1
41'
1:2
47'
50'
67'
78'
2:3
85'
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
10 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таннан Уссама
|2
|0.18
|Маркес Иван
|2
|0.18
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.09
|Маркеш Педру
|1
|0.09
|Димата Ландри
|1
|0.09
|Брюин Джорди
|1
|0.09
|Сандлер Филипп
|1
|0.09
|Маттссон Магнус
|1
|0.09
|Тавшан Элаис
|1
|0.09
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0.09
|Шоне Лассе
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.45
|Лидберг Исак
|3
|0.27
|Адеканье Бобби
|2
|0.18
|Кюйперс Бас
|2
|0.18
|Штоккерс Финн
|1
|0.09
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.09
|Дейл Матс
|0
|0
|Фонтан Хосе
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таннан Уссама
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Тавшан Элаис
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Амофа Джамал
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Эдвардсен Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
38%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
6
40%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
25%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Утрехт
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|8.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|9.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|0:1
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|1:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|5.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|6.
|Утрехт
|1:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4