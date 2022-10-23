  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Маккили Дэнни
НЕК Неймеген
3:3
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
3' Гол
Таннан Уссама
1:1
9' Гол
Лидберг Исак
1:2
41' Гол
Адеканье Бобби
47' Желтая карточка
Маркес Иван
1:3
50' Гол
Эдвардсен Оливер
67' Желтая карточка
Таннан Уссама
2:3
78' Гол
Маттссон Магнус
79' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
3:3
90' Гол
Сандлер Филипп
90'+6
22
Силлессен
Яспер
34
Ларте-Саннье
Терри
4
Маркес
Иван
24
Вердонк
Калвин
28
Ван
Рой
Барт
16
Эль-Каруани
Суфьян
14
Таннан
Уссама
20
Шоне
Лассе
11
Маттссон
Магнус
9
Маркеш
Педру
10
Дуэлунд
Миккель
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
НЕК Неймеген
5-3-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
К
0:2
Э
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таннан Уссама 2 0.18
Маркес Иван 2 0.18
Дуэлунд Миккель 1 0.09
Маркеш Педру 1 0.09
Димата Ландри 1 0.09
Брюин Джорди 1 0.09
Сандлер Филипп 1 0.09
Маттссон Магнус 1 0.09
Тавшан Элаис 1 0.09
Сиссоко Ибрагим I 1 0.09
Шоне Лассе 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 5 0.45
Лидберг Исак 3 0.27
Адеканье Бобби 2 0.18
Кюйперс Бас 2 0.18
Штоккерс Финн 1 0.09
Виллюмссон Виллюм 1 0.09
Дейл Матс 0 0
Фонтан Хосе 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таннан Уссама 4 0
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Маркес Иван 2 0
Шоне Лассе 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Тавшан Элаис 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Линторст Эверт 2 0
Амофа Джамал 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Теки Тесфальдет 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Идзес Джей 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Эдвардсен Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
3
38%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
50%
2
17%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
4
27%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
6
40%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
25%
3
15%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
5
25%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 3:2 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - Эксельсиор 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Хераклес - НЕК Неймеген 1:3 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - Бохольт 4:0 НЕК Неймеген - Валвейк 3:1 ДИО '30 Друтен - НЕК Неймеген 0:7 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хелмонд Спорт 3:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 1:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1
Дортмунд-2 - Гоу Эхед Иглс 2:4 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 0:1 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Утрехт 1:0 11 4 3 4 13 - 18 15
8. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
9. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 0:1 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 1:0 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
6. Утрехт 1:0 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 0:1 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Маркес Иван из команды НЕК Неймеген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12500 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 59%, Гоу Эхед Иглс: 41%.
  • 95'
    Таннан Уссама сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    ГОООООЛ - Сандлер Филипп НЕК Неймеген забивает ударом головой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч НЕК Неймеген 3:3 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     