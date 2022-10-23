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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Раннерс
0:1
Второй тайм: 69'
Нордшелланн
0'
0:1
2' Гол
Асконе Рокко
23' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
31' Красная карточка
Adamo Nagalo

Ход матча

2'
0:1
Асконе Рокко
(Фресе Мартин)
23'
 
Кристенсен Якоб
31'
 
Adamo Nagalo
35'
 
Марксен Эрик
Асконе Рокко
46'
Кехинде Тосин
Анкерсен Якоб
 
61'
Андерссон Адам
Каллесеэ Миккель
 
64'
 
Хансен Мадс
Andreas Schjelderup
64'
 
Беньямин Нюгрен
Антман Оливер
67'
Бундгаард Филип
Бабаян Эдгар
 
67'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Раннерс
Ничья
Нордшелланн
5.96
3.82
2.76
Все Коэффициенты
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
18
Бидструп
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
36
Асконе
Рокко
7
Andreas
Schjelderup
Раннерс
4-4-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Раннерс
Нордшелланн

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 13 побед

40 матчей

25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СДЧГ
2:1
СДЧГ
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 5 (1) 0.36
Hugo Andersson2 3 0.21
Бундгаард Филип 3 0.21
Хег Даниэль 2 0.14
Бабаян Эдгар 2 0.14
Копплин Бьорн 1 0.07
Андерссон Адам 1 0.07
Камара Аль-Хаджи 1 0.07
Кехинде Тосин 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Гравес Симон 1 0.07
Анкерсен Якоб 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 8 (2) 0.57
Ernest Nuamah 5 0.36
Антман Оливер 2 0.14
Хансен Мадс 2 0.14
Lasso Coulibaly 1 0.07
Беньямин Нюгрен 1 0.07
Диоманде Мохаммед 1 0.07
Асконе Рокко 1 0.07
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Фресе Мартин 0 0
Adamo Nagalo 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабаян Эдгар 3 0
Лауэнборг Фредерик 3 0
Кехинде Тосин 3 0
Эгхо Марвин 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Копплин Бьорн 1 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Камара Аль-Хаджи 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Якоб 5 0
Ernest Nuamah 3 1
Фресе Мартин 4 0
Вилладсен Оливер 2 1
Adamo Nagalo 2 1
Хансен Киан 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Хансен Андреас III 1 0
Lasso Coulibaly 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

13
11
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
44%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90

Забито

23
20
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
3
13%
7
35%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
2
10%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 10
4
25%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
25%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1
Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1:0 14 8 4 2 21 - 12 28
2. Раннерс 0:1 14 6 5 3 22 - 18 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
6. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
7. Копенгаген 14 5 3 6 21 - 20 18
8. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
9. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 1:0 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 0:1 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 0:1 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Контроль мяча: Раннерс: 60%, Норшеланн: 40%.
  • 70'
    Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
  • 70'
    Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 69'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 69'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 69'
    Бундгаард Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 65'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 65'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бабаян Эдгар и попал в перекладину!
    • 65'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      64'
      Андерссон Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 64'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 63'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Контроль мяча: Раннерс: 58%, Норшеланн: 42%.
    • 62'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 61'
      Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Андерссон Адам
    • Офсайд
      61'
      Игрок команды Раннерс в офсайде
    • 61'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Эгхо Марвин выиграл воздушное противоборство у Марксен Эрик.
    • 61'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 60'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 59'
      Марксен Эрик успешно блокирует удар.
    • 59'
      Одей Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 58'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 58'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 57'
      Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 55'
      Бабаян Эдгар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 55'
      Лауэнборг Фредерик сделал ключевой пас для гола!
    • 54'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 54'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Контроль мяча: Раннерс: 54%, Норшеланн: 46%.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 53'
      Шанс! Одей Стивен из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • 53'
      Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Каллесеэ Миккель из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 52'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 51'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 50'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Карлгрен Патрик из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      49'
      Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Бабаян Эдгар бьет со штрафного в створ, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      47'
      Хансен Киан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Эгхо Марвин.
    • 47'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 47'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Кехинде Тосин
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      47'
      Бабаян Эдгар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 46'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Раннерс: 48%, Норшеланн: 52%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Эгхо Марвин задерживает мяч рукой
    • 45'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 44'
      Анкерсен Якоб из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 43'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 42'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем
    • 42'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Одей Стивен
    • 41'
      Контроль мяча: Раннерс: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Анкерсен Якоб из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Мохаммед Диоманд
    • 39'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 37'
      Лауэнборг Фредерик сделал ключевой пас для гола!
    • 37'
      Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 36'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 35'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Раннерс: 40%, Норшеланн: 60%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Тактическая замена. Асконе Рокко уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 34'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Шанс! Эгхо Марвин из команды Раннерс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      33'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс подал угловой слева.
    • 32'
      Одей Стивен пробил со штрафного прямо в стенку
    • 31'
      УДАЛЕНИЕ! - Адамо Нагало увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Фол, нарушение
      31'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Одей Стивен.
    • 30'
      Контроль мяча: Раннерс: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Копплин Бьорн из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 28'
      Гравес Симон ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      28'
      Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      27'
      Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Контроль мяча: Раннерс: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 26'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      26'
      Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      25'
      Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      24'
      Безумный фол. Копплин Бьорн грубо играет против соперника. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 24'
      Раннерс контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      23'
      Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
    • 23'
      Контроль мяча: Раннерс: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Хег Даниэль успешно блокирует удар.
    • 22'
      Асконе Рокко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Антман Оливер сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 21'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Контроль мяча: Раннерс: 48%, Норшеланн: 52%.
    • 19'
      Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Контроль мяча: Раннерс: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 18'
      Эгхо Марвин из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Эгхо Марвин наказан за толчок Антман Оливер
    • 17'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Каллесеэ Миккель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 16'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 15'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 13'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 13'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 12'
      Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Контроль мяча: Раннерс: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 11'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 11'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
    • 10'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 9'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Копплин Бьорн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Контроль мяча: Раннерс: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      7'
      Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 7'
      Йонсен Лассер Берг ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Йонсен Лассер Берг из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 6'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 6'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Игрок команды Раннерс сделал подножку сопернику. Пострадал Фресе Мартин.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Антман Оливер сделал ключевой пас для гола!
    • 2'
      Фресе Мартин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Асконе Рокко левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 2'
      Гравес Симон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      О, нет. Из многообещающей позиции Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Раннерс
    Ничья
    Нордшелланн
    5.96
    3.82
    2.76
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