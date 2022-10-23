Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бабаян Эдгар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

46' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

45' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Норшеланн начинает контратаку

42' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

40' Хорошую попытку сделал Бабаян Эдгар . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Норшеланн контролирует мяч.

39' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

38' Анкерсен Якоб пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

37' Марксен Эрик из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч возобновлен

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Одей Стивен пробил со штрафного прямо в стенку

31' УДАЛЕНИЕ! - Адамо Нагало увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

30' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Норшеланн контролирует мяч.

29' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бабаян Эдгар из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

27' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Лауэнборг Фредерик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Антман Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Кристенсен Якоб получил желтую карточку от судьи

22' Норшеланн контролирует мяч.

22' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

20' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бабаян Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Норшеланн контролирует мяч.

17' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Норшеланн контролирует мяч.

16' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Бабаян Эдгар из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Норшеланн контролирует мяч.

15' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Норшеланн контролирует мяч.

11' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Норшеланн контролирует мяч.

7' Антман Оливер из команды Норшеланн подал угловой справа.

6' Норшеланн пытается что-то создать.

6' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Удар от ворот произведет Раннерс

6' Адамо Нагало из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

6' Асконе Рокко из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Норшеланн контролирует мяч.

3' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Г О О О О Л - Асконе Рокко левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

2' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

1' О, нет. Из многообещающей позиции Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля