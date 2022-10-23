Тур: 14. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 6492 Главный судья: Кехлет Якоб
0:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолАсконе Рокко
23' Желтая карточкаКристенсен Якоб
31' Красная карточкаAdamo Nagalo
86' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
88' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
0:2
90' ГолБеньямин Нюгрен
90'+6
Ход матча
2'
0:1
23'
31'
86'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
11
Бабаян
Эдгар
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Нордшелланн
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 13 побед
40 матчей
25%
37.5%
37.5%
10 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
12 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|5 (1)
|0.36
|Hugo Andersson2
|3
|0.21
|Бундгаард Филип
|3
|0.21
|Хег Даниэль
|2
|0.14
|Бабаян Эдгар
|2
|0.14
|Копплин Бьорн
|1
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.07
|Кехинде Тосин
|1
|0.07
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|Гравес Симон
|1
|0.07
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|8 (2)
|0.57
|Ernest Nuamah
|5
|0.36
|Антман Оливер
|2
|0.14
|Хансен Мадс
|2
|0.14
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.14
|Lasso Coulibaly
|1
|0.07
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.07
|Асконе Рокко
|1
|0.07
|Фресе Мартин
|0
|0
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Лауэнборг Фредерик
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Якоб
|5
|0
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Фресе Мартин
|4
|0
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Adamo Nagalo
|2
|1
|Хансен Киан
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
4
36%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
4
36%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Забито
13
11
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
8%
4
36%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
4
44%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
4
57%
76-90
Забито
23
22
7 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
3
13%
8
36%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Пропущено
18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
5
28%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
28%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1
Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|2.
|Раннерс
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|1:1
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|5.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|6.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|7.
|Копенгаген
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|9.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|Хорсенс
|1:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Силькеборг
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|1:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|1:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3