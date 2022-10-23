Тур: 14. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Mikkel Redder
Ход матча
15'
1:0
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
19
Каль
Эрик
17
Якоб
Кевин
18
Дёйн
Йелле
10
Васс
Даниэль
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
46 Asker Beck
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
12 Бьёрк КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Брондбю
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед
38 матчей
34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.43
|Хеуген Сигурд
|2
|0.14
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.14
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.07
|Якоб Кевин
|1
|0.07
|Кристенсен Томас
|1
|0.07
|Андерсон Микаэль
|1
|0.07
|Sebastian Groenning
|1
|0.07
|Дёйн Йелле
|1
|0.07
|Поульсен Николай
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|3
|0.21
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.14
|Хедлунд Симон
|2
|0.14
|Слимане Анис
|2
|0.14
|Oscar Schwartau
|2
|0.14
|Каппис Кристиан
|1
|0.07
|Квистгарден Матиас
|1
|0.07
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.07
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|5
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Кристенсен Томас
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хенриксен Тобиас
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Шиембе Кевин
|2
|1
|Васс Даниэль
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Каппис Кристиан
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
13%
3
19%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
3
19%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
8%
6
27%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
31%
4
18%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
6
46%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0
Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3
Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|2.
|Раннерс
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|5.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|6.
|Орхус
|1:0
|14
|6
|2
|6
|16 - 13
|20
|7.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|8.
|Хорсенс
|14
|5
|3
|6
|14 - 16
|18
|9.
|Копенгаген
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|Брондбю
|0:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Хорсенс
|7
|4
|2
|1
|10 - 8
|14
|3.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Орхус
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|7.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Орхус
|1:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|8.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Брондбю
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Силькеборг
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3