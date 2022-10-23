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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 15219 Главный судья: Mikkel Redder
Орхус
2:2
Конец матча
Брондбю
0'
1:0
15' Гол
Дёйн Йелле
35' Желтая карточка
Радошевич Йосип
1:1
61' Гол
Омойджуфано Охи
68' Undefined phrase: football_event_
Васс Даниэль
71' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
2:1
79' Гол
Мортенсен Патрик
84' Желтая карточка
Махсо Андреас
2:2
86' Гол
Каппис Кристиан
90'+7

Ход матча

15'
Дёйн Йелле
(Биссек Янн-Аурель)
1:0
35'
 
Радошевич Йосип
58'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
Радошевич Йосип
61'
1:1
Омойджуфано Охи
(Валлис Николай)
68'
 
Васс Даниэль
71'
 
Омойджуфано Охи
71'
Хеуген Сигурд
Дёйн Йелле
 
79'
Мортенсен Патрик
(Якоб Кевин)
2:1
81'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
81'
Sebastian Groenning
Мортенсен Патрик
 
81'
Видт Беньямин
Якоб Кевин
 
81'
 
Каппис Кристиан
Слимане Анис
84'
 
Махсо Андреас
86'
2:2
Каппис Кристиан
89'
Д'Альберто Антони
Хауснер Себастиан
 
89'
 
Квистгарден Матиас
Хедлунд Симон

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
37
Хауснер
Себастиан
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
17
Якоб
Кевин
18
Дёйн
Йелле
9
Мортенсен
Патрик
1
Хермансен
Мадс
10
Васс
Даниэль
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
25
Слимане
Анис
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
Орхус
3-5-2
Брондбю
4-3-2-1

История личных встреч

Орхус
Брондбю

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 15 побед

38 матчей

34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СДЧГ
1:2
СДЧГ
2:2
СД
1:1
ТМК
2:1
СД
3:1
СДЧГ
0:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
0:3
СД
2:0
СД
3:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:7
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
1:3
СД
3:2
СД
0:3
СД
3:1
СД
5:1
СЛ
0:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 7 (1) 0.5
Хеуген Сигурд 2 0.14
Биссек Янн-Аурель 2 0.14
Якоб Кевин 1 0.07
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.07
Кристенсен Томас 1 0.07
Андерсон Микаэль 1 0.07
Sebastian Groenning 1 0.07
Дёйн Йелле 1 0.07
Поульсен Николай 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 4 0.29
Радошевич Йосип 2 (2) 0.14
Хедлунд Симон 2 0.14
Каппис Кристиан 2 0.14
Слимане Анис 2 0.14
Oscar Schwartau 2 0.14
Квистгарден Матиас 1 0.07
Махсо Андреас 1 (1) 0.07
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 5 0
Тингагер Фредерик 2 1
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Уве Реслер 3 0
Кристенсен Томас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хенриксен Тобиас 1 0
Якоб Кевин 1 0
Каль Эрик 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Васс Даниэль 3 0
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
3
38%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
4
50%
3
23%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
3
18%
3
17%
1-15
3
18%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
7%
7
29%
29%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
7
47%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0
Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2 Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орхус Фремад - Брондбю 4:0 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3
Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 14 8 4 2 22 - 12 28
2. Раннерс 14 6 5 3 22 - 19 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 14 6 3 5 24 - 20 21
5. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
6. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
7. Хорсенс 14 5 3 6 14 - 16 18
8. Копенгаген 14 5 3 6 21 - 20 18
9. Орхус 14 5 3 6 17 - 15 18
10. Брондбю 14 4 5 5 19 - 23 17
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
3. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 9 13
5. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Орхус 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
6. Брондбю 7 2 2 3 9 - 12 8
7. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
8. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
9. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 8
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Брондбю: 64%.
  • Фол, нарушение
    97'
    Мадсен Мадс Эмиль наказан за толчок Васс Даниэль
  • 96'
    Махсо Андреас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Риверос Блас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 93'
      Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Гаммельбю Йенс-Мартин из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 15219 болельщиков
    • 91'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Каппис Кристиан из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Брондбю: 62%.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Орхус: 39%, Брондбю: 61%.
    • 48'
      Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Шиембе Кевин из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Якоб Кевин выиграл воздушное противоборство у Греве Матиас.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Орхус: 40%, Брондбю: 60%.
    • 45'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      45'
      Риверос Блас из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Хауснер Себастиан пострадал.
    • 44'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Васс Даниэль выиграл воздушное противоборство у Каль Эрик.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 44'
      Биссек Янн-Аурель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Орхус начинает контратаку
    • Офсайд
      43'
      Йеле Дейн из команды Орхус в офсайде
    • 42'
      Хауснер Себастиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
    • 42'
      Хермансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Брондбю: 62%.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 41'
      Биссек Янн-Аурель не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Йеле Дейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Травма, повреждение
      41'
      Фредерик Брандоф возвращается на поле.
    • 40'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Брандоф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • Фол, нарушение
      39'
      Слимане Анис из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Томас Кристенсен.
    • 38'
      Хауснер Себастиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 37'
      Хауснер Себастиан из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Якоб Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Орхус: 39%, Брондбю: 61%.
    • 35'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Хермансен Мадс из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      35'
      Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • 33'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      32'
      Каль Эрик из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Хедлунд Симон пострадал.
    • 32'
      Васс Даниэль из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Контроль мяча: Орхус: 39%, Брондбю: 61%.
    • Фол, нарушение
      31'
      Слимане Анис наказан за толчок Мадсен Мадс Эмиль
    • 31'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 30'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Омойджуфано Охи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Томас Кристенсен успешно блокирует удар.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Брондбю начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Махсо Андреас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • Офсайд
      29'
      Валлис Николай из команды Брондбю в офсайде
    • 28'
      Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Орхус начинает контратаку
    • 28'
      Хауснер Себастиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 27'
      Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      Мортенсен Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Орхус: 43%, Брондбю: 57%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Хенриксен Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
    • 25'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
    • 21'
      Контроль мяча: Орхус: 50%, Брондбю: 50%.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 20'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 20'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 18'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Хауснер Себастиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Контроль мяча: Орхус: 53%, Брондбю: 47%.
    • Фол, нарушение
      17'
      Игрок команды Орхус совершает фол
    • 17'
      Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 16'
      Каль Эрик сделал ключевой пас для гола!
    • 15'
      Биссек Янн-Аурель сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О О Л - Йеле Дейн из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота левой! Йеле Дейн легко с этим справился!
    • 15'
      Биссек Янн-Аурель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 15'
      Слимане Анис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай.
    • 13'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 13'
      Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Контроль мяча: Орхус: 38%, Брондбю: 62%.
    • Фол, нарушение
      12'
      Йеле Дейн из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Шиембе Кевин.
    • 12'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 11'
      Томас Кристенсен из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 11'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Якоб Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи.
    • Фол, нарушение
      8'
      Хауснер Себастиан из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Омойджуфано Охи.
    • 8'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 7'
      Фредерик Брандоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Томас Кристенсен из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Риверос Блас успешно блокирует удар.
    • 7'
      Йеле Дейн из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 7'
      Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Орхус начинает контратаку
    • 6'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Орхус: 61%, Брондбю: 39%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Орхус
    • 5'
      Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Хермансен Мадс из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 4'
      Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      3'
      Якоб Кевин возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      3'
      Греве Матиас возвращается на поле.
    • 3'
      Биссек Янн-Аурель из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      2'
      Якоб Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      2'
      Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      2'
      Якоб Кевин из команды Орхус толкнул локтем оппонента. Это Греве Матиас заработал фол
    • 1'
      Греве Матиас из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Орхус начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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