Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Брондбю

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Брондбю

44' Биссек Янн-Аурель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Йеле Дейн из команды Орхус в офсайде

42' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай

41' Удар от ворот произведет Брондбю

41' Биссек Янн-Аурель не смог попасть в створ ударом издали

41' Йеле Дейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Брандоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Брондбю

37' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

35' Матч возобновлен

35' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Якоб Кевин из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Томас Кристенсен успешно блокирует удар.

30' Хорошую попытку сделал Омойджуфано Охи . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Орхус

27' Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали

26' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

23' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Риверос Блас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Томас Кристенсен из команды Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Удар от ворот произведет Брондбю

20' Удар от ворот произведет Орхус

20' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игрок команды Орхус совершает фол

17' Команда Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О О Л - Йеле Дейн из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота левой! Йеле Дейн легко с этим справился!

15' Биссек Янн-Аурель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Орхус

15' Слимане Анис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Валлис Николай

13' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

13' Якоб Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Брондбю

11' Томас Кристенсен из команды Орхус наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

11' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Омойджуфано Охи

8' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Фредерик Брандоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Томас Кристенсен из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Йеле Дейн из команды Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

7' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Орхус

5' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

5' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Брондбю

4' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Якоб Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля