Тур: 14. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Jonas Hansen
1:1
Второй тайм: 47'
Ход матча
15'
1:1
20'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
21
Гомес
Джеймс
23
Крузе
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хорсенс
Силькеборг
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
31 матч
41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусонда Лубамба
|3
|0.21
|Anders Jacobsen II
|3
|0.21
|Йенсен Магнус
|3
|0.21
|Сигурдарсон Арон
|2 (2)
|0.14
|Гомес Джеймс
|1
|0.07
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Крузе Давид
|0
|0
|Макиенок Симон
|0
|0
|Thomas Santos
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|5
|0.36
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|5
|0.36
|Адамсен Тонни
|4
|0.29
|Валлис Николай
|2
|0.14
|Клинг Андерс
|1
|0.07
|Сонне Оливер
|1
|0.07
|Сальквист Тобиас
|1
|0.07
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.07
|Энгель Лукас
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Сигурдарсон Арон
|3
|0
|Киилерик Мальте
|3
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Гомес Джеймс
|2
|0
|Людвиг Александр
|0
|1
|Делач Матей
|1
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Энгель Лукас
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
11
21
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
4
19%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
4
36%
6
29%
76-90
Пропущено
14
18
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
14%
3
17%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
2
14%
4
22%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|2.
|Раннерс
|14
|6
|5
|3
|22 - 19
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|1:1
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|5.
|Митьюлланд
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|6.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|7.
|Копенгаген
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|8.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|9.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|Хорсенс
|1:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|4.
|Силькеборг
|1:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|1:1
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Копенгаген
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|6.
|Копенгаген
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|1:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|7 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|5
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Кристенсен Якоб
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3