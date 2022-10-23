Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Силькеборг

37' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Сонне Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Сонне Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

35' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Хорсенс

33' Хелениус Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Йоргенсен Себастьян Винтер пробует нанести удар издали, но Матей Делак держит все под контролем

30' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Мусонда Лубамба получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Мусонда Лубамба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Сигурдарсон Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хелениус Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Крузе Давид получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

15' Г О О О О Л - Джеймс Гомес левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

15' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

10' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

9' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Хорсенс

4' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Йоргенсен Себастьян Винтер забивает с левой ноги!

3' Тордарсон Стефан-Тейтюр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Силькеборг начинает с центра поля