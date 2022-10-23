  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 3715 Главный судья: Jonas Hansen
Хорсенс
3:2
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
1:1
15' Гол
Гомес Джеймс
20' Желтая карточка
Крузе Давид
41' Желтая карточка
Куск Каспер
48' Красная карточка
Сальквист Тобиас
2:1
49' Гол
Сигурдарсон Арон
67' Желтая карточка
Лассен Миккель
2:2
73' Гол
Йоргенсен Себастьян Винтер
81' Желтая карточка
Йоргенсен Себастьян Винтер
90' Желтая карточка
Клиттен Лукас
3:2
90' Пенальти
Anders Jacobsen II
90'+4
1
Делач
Матей
17
Лассен
Миккель
4
Киилерик
Мальте
21
Гомес
Джеймс
18
Thomas
Santos
24
Мусонда
Лубамба
23
Крузе
Давид
6
Опондо
Мозес
11
Сигурдарсон
Арон
13
Макиенок
Симон
9
Anders
Jacobsen
II
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
25
Клиттен
Лукас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
22
Гояни
Роберт
21
Клинг
Андерс
7
Куск
Каспер
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Хелениус
Никлас
Хорсенс
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Хорсенс
Силькеборг

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

31 матч

41.9%
29%
29.1%
13 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

СД
2:1
К
3:2
ТМК
0:0
К
1:1
СД
2:1
СД
0:3
ТМК
1:3
ТМК
2:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:0
СД
3:3
ТМК
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:3
ПД
1:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
0:1
ТМС
2:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Jacobsen II 4 (1) 0.29
Мусонда Лубамба 3 0.21
Йенсен Магнус 3 0.21
Сигурдарсон Арон 3 (2) 0.21
Гомес Джеймс 1 0.07
Джаст Элайджа 0 0
Крузе Давид 0 0
Макиенок Симон 0 0
Thomas Santos 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.43
Хелениус Никлас 5 0.36
Адамсен Тонни 4 0.29
Валлис Николай 2 0.14
Клинг Андерс 1 0.07
Сонне Оливер 1 0.07
Сальквист Тобиас 1 0.07
Тенгстедт Сёрен 1 0.07
Энгель Лукас 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Сигурдарсон Арон 3 0
Киилерик Мальте 3 0
Thomas Santos 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Гомес Джеймс 2 0
Людвиг Александр 0 1
Делач Матей 1 0
Геммер Йонас 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Опондо Мозес 1 0
Samson Iyede 1 0
Лассен Миккель 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Крузе Давид 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Клинг Андерс 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Ларсен Николай 1 0
Бринк Марк 1 0
Валлис Николай 1 0
Энгель Лукас 1 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0
Сонне Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
10%
3
23%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
7%
5
22%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
5
36%
6
26%
76-90

Пропущено

16
21
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
19%
4
19%
1-15
5
31%
2
10%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1
Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Оденсе - Хорсенс 1:3 Хорсенс - Видовре 1:1 Фредерисия - Хорсенс 0:4 Нюкёбинг - Хорсенс 0:1
Силькеборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Силькеборг - Раннерс 3:3 ФКСБ - Силькеборг 0:5 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - ФКСБ 5:0
Силькеборг - Хорсенс 2:1 Нествед - Силькеборг 0:3 Раннерс - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Силькеборг - Орхус 1:0 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Оденсе 1:2 Силькеборг - ХИК 1:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 ХИК - Силькеборг 1:0 Виборг - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 14 8 4 2 22 - 12 28
2. Раннерс 14 6 5 3 22 - 19 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 14 6 3 5 24 - 20 21
5. Митьюлланд 14 5 6 3 23 - 20 21
6. Орхус 1:0 14 6 2 6 16 - 13 20
7. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
8. Хорсенс 14 5 3 6 14 - 16 18
9. Копенгаген 14 5 3 6 21 - 20 18
10. Брондбю 0:1 14 4 4 6 17 - 22 16
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Хорсенс 7 4 2 1 10 - 8 14
3. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Орхус 1:0 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Раннерс 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
7. Копенгаген 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 0:1 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 5 14
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 8 2 2 4 12 - 13 8
6. Копенгаген 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Орхус 1:0 7 2 1 4 6 - 7 7
8. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Брондбю 0:1 7 2 1 4 7 - 11 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Копенгаген Классон Виктор 7 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Силькеборг Йоргенсен Себастьян Винтер 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 5
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Кристенсен Якоб 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordstern Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хорсенс 3:2 Силькеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     