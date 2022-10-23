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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Утрехт
1:0
Первый тайм: 22'
Спарта Роттердам
0'
1:0
6' Гол
Редан Дайшон

Ход матча

6'
Редан Дайшон
(Бут Тейлор)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Спарта Роттердам
2.03
5.30
8.44
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
21
Jeremy
van
Mullem
10
Версейрен
Арно
8
Китолано
Джошуа
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Утрехт
4-1-2-1-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.45
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.36
Ван де Стрек Сандер 2 0.18
Силла Мусса 1 0.09
Боздоган Джан 0 0
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.45
Леуритсен Тобиас 3 0.27
Мейнанс Свен 2 0.18
Версейрен Арно 2 0.18
Де Гузман Джонатан 1 0.09
Вриндс Барт 1 0.09
Энгельс Марио 1 0.09
Абелс Дирк 1 0.09
Саито Коки 0 0
Пинту Мика 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Дост Бас 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Клейбер Шон 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 3 0
Ван Крой Вито 2 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Maurice Steijn 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
5
42%
4
25%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 0:1 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Утрехт 1:0 11 4 3 4 13 - 18 15
8. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
9. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 0:1 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 1:0 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
6. Утрехт 1:0 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 0:1 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Спарта Роттердам
    2.03
    5.30
    8.44
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    Спарта Роттердам
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