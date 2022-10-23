Тур: 11. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Нихуйс Бас
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
17
Клейбер
Шон
10
Бут
Тейлор
1
Олай
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Саито КокиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Спарта Роттердам
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
17 матчей
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.45
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.36
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.18
|Силла Мусса
|1
|0.09
|Боздоган Джан
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|5 (1)
|0.45
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.27
|Мейнанс Свен
|2
|0.18
|Версейрен Арно
|2
|0.18
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.09
|Вриндс Барт
|1
|0.09
|Энгельс Марио
|1
|0.09
|Абелс Дирк
|1
|0.09
|Саито Коки
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Брауэрс Люк
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|3
|0
|Ван Крой Вито
|2
|0
|Леуритсен Тобиас
|2
|0
|Самбо Шуранди
|0
|1
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Абелс Дирк
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
8%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
5
42%
4
25%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
17%
2
18%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|37 - 18
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|11
|7
|1
|3
|19 - 7
|22
|6.
|Спарта Роттердам
|0:1
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Утрехт
|1:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|8.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|9.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|10.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|НЕК Неймеген
|11
|1
|8
|2
|12 - 12
|11
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|11
|3
|2
|6
|14 - 24
|11
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|16.
|Камбюр
|11
|2
|2
|7
|8 - 18
|8
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|0:1
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Утрехт
|1:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|18.
|Камбюр
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|6
|3
|0
|3
|15 - 12
|9
|5.
|Твенте
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|6.
|Утрехт
|1:0
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Спарта Роттердам
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Камбюр
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (9)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4