12' Ван Крой Вито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О О О Л - Редан Дайшон из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

6' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Пинту Мика пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

1' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.