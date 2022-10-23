Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

88' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Г О О О О О О Л - Китолано Джошуа из команды Спарта Роттердам с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

83' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Ван Крой Вито решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

82' Дувикас Анастасиос нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

81' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Клейбер Шон из команды Утрехт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

79' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

77' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Матч возобновлен

69' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Утрехт

63' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Утрехт

62' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

60' Удар от ворот произведет Утрехт

60' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Ван дер Марел Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Шуранди Самбо нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Утрехт

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Г О О О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Утрехт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

48' Бут Тейлор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

46' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Абелс Дирк уходит с поля и его заменяет Шуранди Самбо