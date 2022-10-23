  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Нихуйс Бас
Утрехт
3:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
6' Гол
Редан Дайшон
2:0
48' Гол
Дувикас Анастасиос
3:0
79' Гол
Клейбер Шон
3:1
84' Гол
Китолано Джошуа
90' Желтая карточка
Maurice Steijn
90' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
90'+7

Ход матча

6'
Редан Дайшон
(Бут Тейлор)
1:0
46'
 
Самбо Шуранди
Абелс Дирк
48'
Дувикас Анастасиос
(Бут Тейлор)
2:0
67'
Бауссайд Отман
Бут Тейлор
 
72'
Дост Бас
Редан Дайшон
 
72'
Боздоган Джан
Ван де Стрек Сандер
 
73'
 
Jeremy van Mullem
Оассар Адиль
73'
 
Эрдхёйзен Майк
Саито Коки
75'
Клюйверт Рубен
Ван дер Хорн Майк
 
79'
Клейбер Шон
(Тоорнстра Йенс)
3:0
84'
3:1
Китолано Джошуа
(Пинту Мика)
86'
 
Энгельс Марио
Вриндс Барт
90'
 
Maurice Steijn
90'
 
Ван Крой Вито
90'
 
Эрдхёйзен Майк

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
10
Бут
Тейлор
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
9
Дувикас
Анастасиос
1
Олай
Ник
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
21
Jeremy
van
Mullem
10
Версейрен
Арно
8
Китолано
Джошуа
7
Мейнанс
Свен
9
Леуритсен
Тобиас
11
Ван
Крой
Вито
Утрехт
4-1-2-1-2
Спарта Роттердам
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Спарта Роттердам

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

17 матчей

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:3
ТМК
3:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:0
ММ(
1:1
Э
0:3
Э
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.45
Дувикас Анастасиос 5 (1) 0.45
Ван де Стрек Сандер 2 0.18
Клейбер Шон 1 0.09
Силла Мусса 1 0.09
Редан Дайшон 1 0.09
Боздоган Джан 0 0
Бут Тейлор 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 5 (1) 0.45
Леуритсен Тобиас 3 0.27
Мейнанс Свен 2 0.18
Версейрен Арно 2 0.18
Де Гузман Джонатан 1 0.09
Вриндс Барт 1 0.09
Энгельс Марио 1 0.09
Абелс Дирк 1 0.09
Китолано Джошуа 1 0.09
Пинту Мика 0 0
Саито Коки 0 0
Олай Ник 0 0
Намли Юнес 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Дост Бас 2 0
Брауэрс Люк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Боздоган Джан 2 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Клейбер Шон 1 0
Модибо Саньян 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Крой Вито 3 0
Версейрен Арно 3 0
Леуритсен Тобиас 2 0
Maurice Steijn 2 0
Самбо Шуранди 0 1
Де Гузман Джонатан 1 0
Пинту Мика 1 0
Энгельс Марио 1 0
Абелс Дирк 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
13%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
6
40%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
16%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
32%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортлуст 46 - Утрехт 0:3 ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ОФК Остзаан - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 3:3 Спарта Роттердам - Эммен 3:1
Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:0 Валвейк - Спарта Роттердам 2:2 Спарта Роттердам - Де Трефферс 3:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:1 Спарта Роттердам - ОФК Остзаан 6:0 Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 3:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 11 5 2 4 17 - 14 17
7. Херенвен 0:0 11 3 6 2 9 - 9 15
8. Утрехт 11 4 3 4 15 - 19 15
9. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Волендам 0:0 11 1 4 6 11 - 28 7
18. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 6 2 2 2 5 - 5 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Херенвен 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
6. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
7. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 0:0 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Олай Ник взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • Угловой
      91'
      Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Желтая карточка
      91'
      Рефери не любит споров - именно за это Maurice Steijn сейчас получил желтую
    • 90'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Утрехт: 51%, Спарта Роттердам: 49%.
    • 90'
      Версейрен Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Утрехт 3:1 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     