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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Мольде
2:1
Конец матча
Русенборг
0'
8' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
1:0
9' Гол
Брюнхильдсен Ола
19' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
33' Желтая карточка
Корник Лео
2:0
64' Гол
Фофана Датро
2:1
77' Гол
Корник Лео
89' Желтая карточка
Карлстрём Якоб
90'+4

Ход матча

8'
Брейвик Эмиль
 
9'
Брюнхильдсен Ола
(Брейвик Эмиль)
1:0
19'
 
Хенриксен Маркус
33'
 
Корник Лео
60'
Кнутсон Эрлинг
Брейвик Эмиль
 
61'
Хансен Беньямин
Бьорнбак Мартин
 
61'
 
Веккья Стефано
Ингасон Кристаль-Мани
64'
Фофана Датро
2:0
74'
Эйкрем Магнус
Брюнхильдсен Ола
 
74'
 
Брохолм Мариус
Шелбред Пер-Сильян
77'
2:1
Корник Лео
(Тагсет Эдвард)
83'
Грёдем Магнус
Ловик Матиас
 
83'
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
 
89'
Карлстрём Якоб
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
20
Эриксен
Кристиан
I
31
Ловик
Матиас
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Маннсверк
Сиверт
25
Брейвик
Эмиль
9
Фофана
Датро
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
5
Шелбред
Пер-Сильян
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
17
Тенгстедт
Каспер
80
Ингасон
Кристаль-Мани
Мольде
3-5-2
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Русенборг

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

42.4%
12.1%
45.5%
14 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Т
0:0
Т
4:1
Т
2:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:0
ТМК
0:1
Т
1:0
Т
4:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
КН
4:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
КН
3:4
Т
3:1
Т
0:2
Т
1:2
ТМС
1:0
Т
0:2
КН
5:0
Т
2:2
Т
3:1
Т
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 11 (1) 0.41
Брюнхильдсен Ола 10 0.37
Коса Маркус Андреас 9 0.33
Грёдем Магнус 7 (1) 0.26
Эйкрем Магнус 5 0.19
Линнес Мартин 4 0.15
Хёуген Кристоффер 3 0.11
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.04
Хауган Эйрик 1 0.04
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.04
Карлстрём Якоб 0 0
Ловик Матиас 0 0
Риса Бирк 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 14 (2) 0.52
Тенгстедт Каспер 12 0.44
Веккья Стефано 8 (1) 0.3
Samuel Rogers 5 0.19
Йенсен Виктор 4 0.15
Рейтан Эрленд Даль 3 0.11
Перейра Адриан 2 0.07
Бёркеейет Тобиас 2 0.07
Корник Лео 2 0.07
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.07
Хольсе Карло 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хольм Ноа 1 0.04
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.04
Хрупалла Павел 1 0.04
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маннсверк Сиверт 7 0
Хауган Эйрик 6 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёркеейет Тобиас 5 0
Скарсем Олаус 4 0
Перейра Адриан 4 0
Йенсен Виктор 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Renzo Giampaoli 3 0
Рейтан Эрленд Даль 2 0
Корник Лео 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Хансен Андре 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
30
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
9
26%
4
13%
1-15
7
20%
9
30%
16-30
4
11%
1
3%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
6
17%
9
30%
61-75
5
14%
5
17%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
5
21%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Забито

26
32
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
4%
6
19%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
8
31%
9
28%
31-45
6
23%
6
19%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
7
27%
3
9%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
1
9%
76-90

Забито

61
62
30 В 1-м тайме 33
31 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 2
10
16%
10
16%
1-15
8
13%
13
21%
16-30
12
20%
10
16%
31-45
10
16%
8
13%
46-60
9
15%
13
21%
61-75
12
20%
8
13%
76-90

Пропущено

24
35
11 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
3
13%
6
17%
1-15
5
21%
9
26%
16-30
3
13%
7
20%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
6
25%
6
17%
61-75
7
29%
29%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0
Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 27 22 3 2 63 - 22 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 27 14 8 5 60 - 37 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 12 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 14 3 6 5 27 - 27 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Корник Лео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Хенриксен Маркус получил желтую карточку от судьи
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