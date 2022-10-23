Тур: 27. Стадион: Акер.
0'
8' Желтая карточкаБрейвик Эмиль
1:0
9' ГолБрюнхильдсен Ола
19' Желтая карточкаХенриксен Маркус
33' Желтая карточкаКорник Лео
2:0
64' ГолФофана Датро
2:1
77' ГолКорник Лео
89' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
90'+4
Ход матча
9'
19'
33'
64'
2:0
77'
2:1
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Мольде
Русенборг
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
50%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
42.4%
12.1%
45.5%
14 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|11 (1)
|0.41
|Брюнхильдсен Ола
|10
|0.37
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.33
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.26
|Эйкрем Магнус
|5
|0.19
|Линнес Мартин
|4
|0.15
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.11
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|2
|0.07
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.04
|Хауган Эйрик
|1
|0.04
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.04
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (2)
|0.52
|Тенгстедт Каспер
|12
|0.44
|Веккья Стефано
|8 (1)
|0.3
|Samuel Rogers
|5
|0.19
|Йенсен Виктор
|4
|0.15
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0.11
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.07
|Корник Лео
|2
|0.07
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.07
|Хольсе Карло
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хольм Ноа
|1
|0.04
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.04
|Хрупалла Павел
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Хауган Эйрик
|6
|0
|Брейвик Эмиль
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Карлстрём Якоб
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёркеейет Тобиас
|5
|0
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Йенсен Виктор
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Samuel Rogers
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Renzo Giampaoli
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
30
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
9
26%
4
13%
1-15
7
20%
9
30%
16-30
4
11%
1
3%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
6
17%
9
30%
61-75
5
14%
5
17%
76-90
Пропущено
14
24
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
7%
5
21%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Забито
26
32
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
4%
6
19%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
8
31%
9
28%
31-45
6
23%
6
19%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
7
27%
3
9%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
20%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
1
9%
76-90
Забито
61
62
30 В 1-м тайме 33
31 Во 2-м тайме 29
19 Забивали первыми 16
2 Не забивали 2
10
16%
10
16%
1-15
8
13%
13
21%
16-30
12
20%
10
16%
31-45
10
16%
8
13%
46-60
9
15%
13
21%
61-75
12
20%
8
13%
76-90
Пропущено
24
35
11 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
3
13%
6
17%
1-15
5
21%
9
26%
16-30
3
13%
7
20%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
6
25%
6
17%
61-75
7
29%
29%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0
Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Мольде - Кишварда 3:0 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Эльфсборг - Мольде 1:2 Саннефьёрд - Мольде 2:3
Русенборг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Русенборг - Викинг 4:1 Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|27
|22
|3
|2
|63 - 22
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|27
|14
|8
|5
|60 - 37
|50
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|27
|11
|3
|13
|49 - 47
|36
|9.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|10.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Хёугесунн
|27
|9
|6
|12
|37 - 42
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|14
|11
|1
|2
|37 - 12
|34
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|14
|3
|6
|5
|27 - 27
|15
|7.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3