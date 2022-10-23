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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Будё-Глимт
0:0
Первый тайм: 8'
Кристиансунд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Кристиансунд
1.19
9.10
15.00
Все Коэффициенты
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Макдермот
Шон
16
Квиле
Сигур
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
23
Аскар
Армин
6
Хопмарк
Андреас
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
7
Ертсен
Торгиль
29
Мумбанья
Фарис
Будё-Глимт
4-3-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Кристиансунд

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Т
0:2
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (3) 0.85
Ветлесен Уго 11 0.41
Эспейор Рунар 8 0.3
Салтнес Ульрик 6 0.22
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.22
Мугиша Джоэл 2 0.07
Вембангомо Брис 2 0.07
Сольбаккен Ола 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Сёрли Сондре 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Берг Патрик 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Грёнбек Альберт 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.3
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.19
Диоп Амиду 3 0.11
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
8
16 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
3
8%
0
0%
1-15
3
8%
2
25%
16-30
10
27%
1
13%
31-45
5
14%
2
25%
46-60
8
22%
1
13%
61-75
8
22%
2
25%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
3
19%
7
29%
29%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
9%
3
14%
1-15
4
12%
7
33%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
11
32%
4
19%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Забито

71
29
30 В 1-м тайме 17
41 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 8
6
8%
3
10%
1-15
7
10%
9
31%
16-30
17
24%
5
17%
31-45
8
11%
3
10%
46-60
14
20%
3
10%
61-75
19
27%
6
21%
76-90

Пропущено

31
53
14 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
3
10%
7
13%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
8
26%
10
19%
31-45
7
23%
11
21%
46-60
4
13%
7
13%
61-75
6
19%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 0:0 27 15 7 5 70 - 32 52
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 27 14 6 7 44 - 29 48
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 0:0 27 9 11 7 39 - 43 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 0:0 27 11 3 13 48 - 46 36
9. Викинг 0:0 27 9 7 11 40 - 42 34
10. Хёугесунн 0:0 27 9 7 11 37 - 41 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Олесунн 0:0 27 8 9 10 27 - 38 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 0:0 27 6 6 15 38 - 61 24
15. Кристиансунд 0:0 27 4 7 16 30 - 52 19
16. Дьерв 0:0 27 5 3 19 23 - 60 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 0:0 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 0:0 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 0:0 14 6 7 1 37 - 16 25
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 0:0 14 6 4 4 23 - 20 22
9. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
10. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 24 - 21 20
11. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 14 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 0:0 14 4 6 4 14 - 16 18
14. Дьерв 0:0 14 4 2 8 11 - 23 14
15. Кристиансунд 0:0 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 0:0 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 0:0 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
4. Сарпсборг-08 0:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Саннефьёрд 0:0 14 5 1 8 18 - 30 16
7. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
8. Викинг 0:0 14 4 3 7 21 - 28 15
9. Олесунн 0:0 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 0:0 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 0:0 14 1 8 5 14 - 24 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 0:0 14 1 3 10 8 - 24 6
16. Дьерв 0:0 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Кристиансунд
1.19
9.10
15.00
Все Коэффициенты
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