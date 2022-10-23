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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6199
Будё-Глимт
5:0
Конец матча
Кристиансунд
0'
27' Желтая карточка
Квиле Сигур
38' Желтая карточка
Диоп Амиду
43' Желтая карточка
Ертсен Торгиль
1:0
44' Гол
Ветлесен Уго
2:0
45' Гол
Ветлесен Уго
3:0
53' Гол
Сольбаккен Ола
4:0
58' Гол
Сольбаккен Ола
5:0
69' Гол
Эспейор Рунар
90'+4
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Сольбаккен
Ола
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
1
Макдермот
Шон
26
Виллиамсен
Макс
5
Ульвестад
Дан
Петер
16
Квиле
Сигур
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
23
Аскар
Армин
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
21
Диоп
Амиду
29
Мумбанья
Фарис
Будё-Глимт
4-3-3
Кристиансунд
3-5-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Кристиансунд

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Т
0:2
Т
3:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 23 (3) 0.85
Ветлесен Уго 13 0.48
Эспейор Рунар 9 0.33
Салтнес Ульрик 6 0.22
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.22
Сольбаккен Ола 4 0.15
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Берг Патрик 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Грёнбек Альберт 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 8 (2) 0.3
Мумбанья Фарис 5 (2) 0.19
Диоп Амиду 3 0.11
Картум Сандер Эрик 2 0.07
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.07
Нилсен Снорре 2 0.07
Хопмарк Андреас 2 0.07
Каллудра Лиридон 1 0.04
Осбак Кристоффер 1 0.04
Муколли Агон 1 0.04
Ертсен Торгиль 1 0.04
Виллиамсен Макс 1 0.04
Ярл Себастиан 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Аскар Армин 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 6 0
Каллудра Лиридон 4 0
Ярл Себастиан 4 0
Гйесдал Хенрик 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Мумбанья Фарис 1 1
Осбак Кристоффер 2 0
Ертсен Торгиль 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Квиле Сигур 1 0

Голы по времени матча

Забито

42
8
18 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
3
7%
0
0%
1-15
3
7%
2
25%
16-30
12
29%
1
13%
31-45
7
17%
2
25%
46-60
9
21%
1
13%
61-75
8
19%
2
25%
76-90

Пропущено

16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
31%
5
17%
31-45
3
19%
9
31%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
9%
3
14%
1-15
4
12%
7
33%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
11
32%
4
19%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90

Забито

76
29
32 В 1-м тайме 17
44 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
6
8%
3
10%
1-15
7
9%
9
31%
16-30
19
25%
5
17%
31-45
10
13%
3
10%
46-60
15
20%
3
10%
61-75
19
25%
6
21%
76-90

Пропущено

31
58
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
3
10%
7
12%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
8
26%
12
21%
31-45
7
23%
13
22%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
6
19%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 22 3 2 62 - 21 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 0:1 27 14 8 5 59 - 36 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 11 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 26 - 26 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Ветлесен Уго бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Ертсен Торгиль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Квиле Сигур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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