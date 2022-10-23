Тур: 27. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6199
5:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаКвиле Сигур
38' Желтая карточкаДиоп Амиду
43' Желтая карточкаЕртсен Торгиль
1:0
44' ГолВетлесен Уго
2:0
45' ГолВетлесен Уго
3:0
53' ГолСольбаккен Ола
4:0
58' ГолСольбаккен Ола
5:0
69' ГолЭспейор Рунар
90'+4
Ход матча
27'
38'
43'
44'
1:0
45'
2:0
53'
3:0
58'
4:0
60'
69'
5:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аскар АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
24 David Agbo
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Будё-Глимт
Кристиансунд
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|23 (3)
|0.85
|Ветлесен Уго
|13
|0.48
|Эспейор Рунар
|9
|0.33
|Салтнес Ульрик
|6
|0.22
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.22
|Сольбаккен Ола
|4
|0.15
|Вембангомо Брис
|2
|0.07
|Мугиша Джоэл
|2
|0.07
|Амундсен Исак
|2
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Берг Патрик
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Грёнбек Альберт
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|8 (2)
|0.3
|Мумбанья Фарис
|5 (2)
|0.19
|Диоп Амиду
|3
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.07
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.07
|Нилсен Снорре
|2
|0.07
|Хопмарк Андреас
|2
|0.07
|Каллудра Лиридон
|1
|0.04
|Осбак Кристоффер
|1
|0.04
|Муколли Агон
|1
|0.04
|Ертсен Торгиль
|1
|0.04
|Виллиамсен Макс
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|6
|0
|Каллудра Лиридон
|4
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Гйесдал Хенрик
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Нилсен Снорре
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|1
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Ертсен Торгиль
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Квиле Сигур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
42
8
18 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
3
7%
0
0%
1-15
3
7%
2
25%
16-30
12
29%
1
13%
31-45
7
17%
2
25%
46-60
9
21%
1
13%
61-75
8
19%
2
25%
76-90
Пропущено
16
29
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
4
14%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
5
31%
5
17%
31-45
3
19%
9
31%
46-60
2
13%
2
7%
61-75
4
25%
4
14%
76-90
Забито
34
21
14 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
9%
3
14%
1-15
4
12%
7
33%
16-30
7
21%
4
19%
31-45
3
9%
1
5%
46-60
6
18%
2
10%
61-75
11
32%
4
19%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
2
13%
3
10%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
2
13%
6
21%
76-90
Забито
76
29
32 В 1-м тайме 17
44 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 9
6
8%
3
10%
1-15
7
9%
9
31%
16-30
19
25%
5
17%
31-45
10
13%
3
10%
46-60
15
20%
3
10%
61-75
19
25%
6
21%
76-90
Пропущено
31
58
14 В 1-м тайме 27
17 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
3
10%
7
12%
1-15
3
10%
8
14%
16-30
8
26%
12
21%
31-45
7
23%
13
22%
46-60
4
13%
8
14%
61-75
6
19%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0
Кристиансунд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|27
|22
|3
|2
|62 - 21
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|0:1
|27
|14
|8
|5
|59 - 36
|50
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|27
|11
|3
|13
|49 - 47
|36
|9.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|10.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Хёугесунн
|27
|9
|6
|12
|37 - 42
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 11
|34
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|26 - 26
|15
|7.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3