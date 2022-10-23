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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Дьерв
0:0
Первый тайм: 9'
Викинг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Викинг
4.84
4.40
1.72
Все Коэффициенты
1
Вишне
Амунн
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
4
Мбумбуни
Дилан
2
Torje
Wichne
19
Iman
Mafi
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
6
Вихманн
Матиас
17
Диалло
Амаду
71
Вильсон
Петер
9
Хустад
Эрленд
30
Гуннарссон
Патрик
5
Djibril
Diop
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
9
Кабран
Кевин
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
10
Трипич
Златко
29
Свеннсен
Сандер
Дьерв
3-5-2
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Викинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Т
3:0
ТМК
3:2
ПД
4:1
ПД
3:2
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.19
Симсир Араль 3 (1) 0.11
Бренден Эрик 3 0.11
Диалло Амаду 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.04
Mathias Haarup 1 0.04
John Olav Norheim 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Угланн Микаэль 1 0.04
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.04
Хоканс Даниэль 1 0.04
Torje Wichne 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Iman Mafi 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.3
Трипич Златко 5 (1) 0.19
Траоре Маи 4 0.15
Себулонсен Себастьян 4 0.15
Лёкберг Кристоффер 3 0.11
Кабран Кевин 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 7 1
Бренден Эрик 6 0
Erik Sandberg 4 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Трипич Златко 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Djibril Diop 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
3
27%
7
35%
76-90

Пропущено

23
29
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
6
26%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
7
30%
6
21%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Пропущено

36
14
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
19%
2
14%
31-45
6
17%
5
36%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
22%
1
7%
76-90

Забито

24
39
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
17%
5
13%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
7
29%
29%
10
26%
61-75
5
21%
13
33%
76-90

Пропущено

59
43
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
14%
5
12%
1-15
6
10%
9
21%
16-30
13
22%
6
14%
31-45
9
15%
11
26%
46-60
8
14%
5
12%
61-75
15
25%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 0:0 27 15 7 5 70 - 32 52
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 27 14 6 7 44 - 29 48
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 0:0 27 9 11 7 39 - 43 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 0:0 27 11 3 13 48 - 46 36
9. Викинг 0:0 27 9 7 11 40 - 42 34
10. Хёугесунн 0:0 27 9 7 11 37 - 41 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Олесунн 0:0 27 8 9 10 27 - 38 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 0:0 27 6 6 15 38 - 61 24
15. Кристиансунд 0:0 27 4 7 16 30 - 52 19
16. Дьерв 0:0 27 5 3 19 23 - 60 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 0:0 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 0:0 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 0:0 14 6 7 1 37 - 16 25
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 0:0 14 6 4 4 23 - 20 22
9. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
10. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 24 - 21 20
11. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 14 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 0:0 14 4 6 4 14 - 16 18
14. Дьерв 0:0 14 4 2 8 11 - 23 14
15. Кристиансунд 0:0 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 0:0 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 0:0 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
4. Сарпсборг-08 0:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Саннефьёрд 0:0 14 5 1 8 18 - 30 16
7. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
8. Викинг 0:0 14 4 3 7 21 - 28 15
9. Олесунн 0:0 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 0:0 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 0:0 14 1 8 5 14 - 24 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 0:0 14 1 3 10 8 - 24 6
16. Дьерв 0:0 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Викинг
4.84
4.40
1.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дьерв 0:0 Викинг онлайн

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