Тур: 27. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
19
Iman
Mafi
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Дьерв
Викинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.19
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.11
|Бренден Эрик
|3
|0.11
|Диалло Амаду
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Mathias Haarup
|1
|0.04
|John Olav Norheim
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.04
|Хоканс Даниэль
|1
|0.04
|Torje Wichne
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.3
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.19
|Траоре Маи
|4
|0.15
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.15
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.11
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|7
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|Erik Sandberg
|4
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Кабран Кевин
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Djibril Diop
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
27%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
3
27%
5
25%
61-75
3
27%
7
35%
76-90
Пропущено
23
29
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
13%
5
17%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
6
26%
4
14%
31-45
3
13%
6
21%
46-60
2
9%
2
7%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Пропущено
36
14
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
19%
2
14%
31-45
6
17%
5
36%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
22%
1
7%
76-90
Забито
24
39
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
17%
5
13%
1-15
5
21%
4
10%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
7
29%
29%
10
26%
61-75
5
21%
13
33%
76-90
Пропущено
59
43
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
8
14%
5
12%
1-15
6
10%
9
21%
16-30
13
22%
6
14%
31-45
9
15%
11
26%
46-60
8
14%
5
12%
61-75
15
25%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|21
|3
|2
|61 - 21
|66
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|15
|7
|5
|70 - 32
|52
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|14
|6
|7
|44 - 29
|48
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|0:0
|27
|9
|11
|7
|39 - 43
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|11
|3
|13
|48 - 46
|36
|9.
|Викинг
|0:0
|27
|9
|7
|11
|40 - 42
|34
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|9
|7
|11
|37 - 41
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Олесунн
|0:0
|27
|8
|9
|10
|27 - 38
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|6
|6
|15
|38 - 61
|24
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|27
|4
|7
|16
|30 - 52
|19
|16.
|Дьерв
|0:0
|27
|5
|3
|19
|23 - 60
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Тромсё
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|6
|7
|1
|37 - 16
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|9.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|24 - 21
|20
|11.
|Викинг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|13.
|Олесунн
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 16
|18
|14.
|Дьерв
|0:0
|14
|4
|2
|8
|11 - 23
|14
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|5
|1
|8
|18 - 30
|16
|7.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|8.
|Викинг
|0:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 28
|15
|9.
|Олесунн
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|0:0
|14
|1
|8
|5
|14 - 24
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
|16.
|Дьерв
|0:0
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3