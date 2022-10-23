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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Дьерв
2:2
Конец матча
Викинг
0'
50' Желтая карточка
Трипич Златко
57' Желтая карточка
Torje Wichne
1:0
60' Гол
Диалло Амаду
65' Желтая карточка
Хауген Херман
1:1
71' Гол
Брекало Давид
1:2
76' Гол
Траоре Маи
2:2
82' Гол
John Olav Norheim
90'+5
1
Вишне
Амунн
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
4
Мбумбуни
Дилан
2
Torje
Wichne
19
Iman
Mafi
21
Хьераннсен-Скёу
Аск
6
Вихманн
Матиас
17
Диалло
Амаду
71
Вильсон
Петер
9
Хустад
Эрленд
30
Гуннарссон
Патрик
5
Djibril
Diop
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
18
Бьёрсхоль
Сондре
9
Кабран
Кевин
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
10
Трипич
Златко
29
Свеннсен
Сандер
Дьерв
3-5-2
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Дьерв
Викинг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Т
3:0
ТМК
3:2
ПД
4:1
ПД
3:2
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.19
Симсир Араль 3 (1) 0.11
Бренден Эрик 3 0.11
Диалло Амаду 3 0.11
John Olav Norheim 2 0.07
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.07
Вихманн Матиас 1 0.04
Вильсон Петер 1 0.04
Mathias Haarup 1 0.04
Угланн Микаэль 1 0.04
Хьераннсен-Скёу Аск 1 0.04
Хоканс Даниэль 1 0.04
Torje Wichne 0 0
Iman Mafi 0 0
Henrik Bredeli 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Фернандес Леандро II 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.3
Траоре Маи 5 0.19
Трипич Златко 5 (1) 0.19
Себулонсен Себастьян 4 0.15
Лёкберг Кристоффер 3 0.11
Кабран Кевин 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Танген Харальд 1 0.04
Сольбаккен Маркус 1 0.04
Свеннсен Сандер 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Хауген Херман 1 0.04
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.04
Edvin Austboe 1 0.04
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.04
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0

Карточки

Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 7 1
Бренден Эрик 6 0
Erik Sandberg 4 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Torje Wichne 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Кольскоген Оле 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Диалло Амаду 2 0
Iman Mafi 2 0
Хьераннсен-Скёу Аск 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Oeystein Oevretveit 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Thomas Ness2 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 3 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Танген Харальд 3 0
Лёкберг Кристоффер 1 1
Кабран Кевин 2 0
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Djibril Diop 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
22
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
4
31%
8
36%
76-90

Пропущено

25
31
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
12%
5
16%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
8
32%
7
23%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Пропущено

36
14
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
19%
2
14%
31-45
6
17%
5
36%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
22%
1
7%
76-90

Забито

26
41
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
15%
5
12%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
3
12%
3
7%
46-60
7
27%
11
27%
61-75
6
23%
14
34%
76-90

Пропущено

61
45
27 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
8
13%
5
11%
1-15
6
10%
9
20%
16-30
13
21%
6
13%
31-45
9
15%
12
27%
46-60
9
15%
5
11%
61-75
16
26%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 22 3 2 62 - 21 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 0:1 27 14 8 5 59 - 36 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 11 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 26 - 26 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
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