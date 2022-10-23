Тур: 27. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
50' Желтая карточкаТрипич Златко
57' Желтая карточкаTorje Wichne
1:0
60' ГолДиалло Амаду
65' Желтая карточкаХауген Херман
1:1
71' ГолБрекало Давид
1:2
76' ГолТраоре Маи
2:2
82' ГолJohn Olav Norheim
90'+5
Ход матча
50'
57'
60'
1:0
65'
71'
1:1
76'
1:2
82'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 12
-
2 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
19
Iman
Mafi
17
Диалло
Амаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диалло АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Дьерв
Викинг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.19
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.11
|Бренден Эрик
|3
|0.11
|Диалло Амаду
|3
|0.11
|John Olav Norheim
|2
|0.07
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.07
|Вихманн Матиас
|1
|0.04
|Вильсон Петер
|1
|0.04
|Mathias Haarup
|1
|0.04
|Угланн Микаэль
|1
|0.04
|Хьераннсен-Скёу Аск
|1
|0.04
|Хоканс Даниэль
|1
|0.04
|Torje Wichne
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
|Henrik Bredeli
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Фернандес Леандро II
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.3
|Траоре Маи
|5
|0.19
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.19
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.15
|Лёкберг Кристоффер
|3
|0.11
|Кабран Кевин
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.04
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|1
|0.04
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Викстёль Рольф
|1
|0.04
|Хауген Херман
|1
|0.04
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.04
|Edvin Austboe
|1
|0.04
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.04
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Карточки
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|7
|1
|Бренден Эрик
|6
|0
|Erik Sandberg
|4
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Torje Wichne
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Диалло Амаду
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Хьераннсен-Скёу Аск
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Oeystein Oevretveit
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Сейнтье Джереми
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|3
|1
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Кабран Кевин
|2
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Djibril Diop
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
22
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
3
23%
6
27%
61-75
4
31%
8
36%
76-90
Пропущено
25
31
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
12%
5
16%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
6
24%
4
13%
31-45
3
12%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
8
32%
7
23%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
31%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
31%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Пропущено
36
14
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
5
14%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
7
19%
2
14%
31-45
6
17%
5
36%
46-60
6
17%
3
21%
61-75
8
22%
1
7%
76-90
Забито
26
41
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
4
15%
5
12%
1-15
5
19%
4
10%
16-30
1
4%
4
10%
31-45
3
12%
3
7%
46-60
7
27%
11
27%
61-75
6
23%
14
34%
76-90
Пропущено
61
45
27 В 1-м тайме 20
34 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
8
13%
5
11%
1-15
6
10%
9
20%
16-30
13
21%
6
13%
31-45
9
15%
12
27%
46-60
9
15%
5
11%
61-75
16
26%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1
Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|27
|22
|3
|2
|62 - 21
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|0:1
|27
|14
|8
|5
|59 - 36
|50
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|27
|11
|3
|13
|49 - 47
|36
|9.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|10.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Хёугесунн
|27
|9
|6
|12
|37 - 42
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 11
|34
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|26 - 26
|15
|7.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3