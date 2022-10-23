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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Краснодар-2
0:1
Первый тайм: 27'
Алания
0'
17' Желтая карточка
Ндука Ифеани Давид
0:1
18' Гол
Гиоргобиани Николай

Ход матча

17'
Ндука Ифеани Давид
 
18'
0:1
Гиоргобиани Николай
Прогнозы 124
Краснодар-2 8.9% (11)
X 5.6% (7)
Алания 85.5% (106)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар-2
Ничья
Алания
4.70
3.92
4.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар-2
Алания

История личных встреч

Краснодар-2
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 3 (1) 0.2
Ознобихин Олег 2 0.13
Самко Владислав 2 0.13
Мацукатов Алекс 1 0.07
Пивоваров Дмитрий 1 0.07
Кокоев Давид 1 0.07
Апеков Руслан 1 (1) 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 6 0.4
Машуков Ислам 5 (1) 0.33
Багаев Алан 3 0.2
Гиоргобиани Николай 3 0.2
Хабалов Алан 2 (1) 0.13
Засеев Азамат 1 0.07
Качмазов Сослан 1 0.07
Корян Аршак 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 0.07
Хугаев Алан 1 0.07
Мазурин Андрей 1 0.07
Петров Максим Вячеславович 1 0.07
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Кочиев Хетаг 1 0.07

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 5 0
Гайворонский Данила 4 0
Якимов Вячеслав 3 0
Апеков Руслан 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Халназаров Рустам 1 1
Карпов Данил 2 0
Кокоев Давид 2 0
Кутовой Максим 1 0
Исаенко Олег 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Попов Омар 1 0
Самко Владислав 1 0
Плотников Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Пузанов Станислав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гиоргобиани Николай 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
10%
6
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

11
28
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
9%
6
21%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
2
18%
8
29%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0
Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 15 10 4 1 28 - 12 34
2. Балтика Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. КАМАЗ 0:0 Заявка 15 7 6 2 20 - 11 27
4. Рубин 0:0 Заявка 15 7 5 3 27 - 18 26
5. Волгарь Заявка 14 6 5 3 13 - 9 23
6. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
7. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 15 5 6 4 12 - 12 21
9. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
10. Нефтехимик Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
11. Шинник 0:0 Заявка 15 5 4 6 16 - 16 19
12. ФК Кубань 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 15 16
13. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
14. Акрон 0:0 Заявка 15 3 7 5 12 - 20 16
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 0:1 Заявка 15 3 3 9 11 - 23 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 14 1 4 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
3. Шинник 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
4. Рубин 0:0 Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
5. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
6. КАМАЗ 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
7. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
8. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
9. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 7 3 3 1 5 - 3 12
10. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
11. ФК Кубань 0:1 Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
12. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
13. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 0:1 Заявка 7 0 2 5 1 - 8 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания 1:0 Заявка 7 5 2 0 13 - 5 17
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
4. Акрон 0:0 Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Рубин 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
6. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
7. Краснодар-2 0:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
11. Динамо Махачкала 1:0 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань 0:1 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
16. Шинник 0:0 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Рубин Фамейе Джоэль 7
СКА-Хабаровск Петров Илья 12
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
ФК Кубань Хомуха Иван 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Сместился с фланга к линии штрафной Халназаров и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
  • 30'
    Убежал по левой бровке Жилкин, сместился в штрафную и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил Солдатенко.
  • 29'
    Дальний заброс Исаенко в штрафную исполнял на ход Халназарову, но на выходе голкипер оказался первым на мяче.
  • 28'
    В контратаку убежал Халназаров к штрафной соперника и покатил поперек на Самко, который пробил в дальний угол, но крайне неточно.
  • 27'
    Со штрафного попытался Забалов закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 26'
    В верховой борьбе против Гиоргобиани подыграл себе рукой Гайворонский. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 25'
    Сместился с левого фланга к штрафной соперника Петров и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.
  • 24'
    Дальний заброс исполнял Кокоев в штрафную на ход Самко, но тому добраться до мяча не позволили в силовой борьбе Кочиев.
  • Угловой
    23'
    Догнал мяч на фланге Жилкин и тут же попытался прострелить в штрафную, но сфера рикошетом от ноги защитника полетела на угловой.
  • Судья
    22'
    На скорости ворвался в штрафную соперника Гиоргобиани и упал на газон в борьбе с Сухорученко. Судья сначала назначил пенальти, но после совещаний с ассистентами отменил свое решение. 
  • 21'
    Пробивал Самко головой из пределов штрафной после подачи от Исаенко, но мяч полетел точно в руки Солдатенкову.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Николай Гиоргобиани! Неожиданно вышли вперед гости! Со штрафного Галоян мягко забросил на линию вратарской, куда ворвался Гиоргобиани и в падении на лету пробил точно в нижний дальний угол ворот Гришина.
  • Желтая карточка
    18'
    В грубом подкате на своей половине поля Ндука снес Цараева. Судья заслуженно показал нарушителю желтую карточку.
  • 17'
    Машуков скинул головой в штрафную соперника на ход Гиоргобиани, но на выходе прервал этот пас Гришин.
  • 16'
    Ушел от соперника по флангу Самко и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
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    • 15'
      Мягко забросил в штрафную соперника Карпов на ход Халназарову, но того опередил Кочиев и вынес мяч за боковую линию.
    • 14'
      Забросил в штрафную соперника Кочиев на ход Галояну, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии. 
    • Офсайд
      13'
      Диагональ исполнял Петров на чужую половину поля, куда забегал Машуков, но оказался он в положении "вне игры".
    • 12'
      Теперь уже Какоев прострелил в штрафную на Жилкина, но тот нарушил правила в борьбе против Кочиева.
    • 11'
      Прорывался по флангу на скорости Исаенко и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • Опасный момент
      10'
      Ворвался в штрафную соперника Сомко и прострелил поперек. После рикошета от ноги защитника мяч едва не влетел в ближний угол, но в прыжке выручил свою команду Солдатенков.
    • 9'
      С левого фланга Гайворонский забросил в центр штрафной на ход Сомко, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках вратаря.
    • 8'
      Качмазов забросил с левого фланга в штрафную на Машукова, но того опередил Гайворонский и вынес мяч подальше от ворот.
    • 7'
      Ушел финтом от соперника по флангу Халназаров и навесил в центр штрафной, но на выходе перехватил мяч Солдатенков.
    • 6'
      Забросил в центр штрафной Петров на ход Машукову, но тот в борьбе с защитником так и не смог пробить по воротам.
    • Опасный момент
      5'
      Убежал в контратаку по флангу Жилкин и выдал пас в центр штрафной, где пробил вторым касанием Самко в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 4'
      Диагональным пасом Хосонов искал на левой бровке Качмазова, но тот не смог сохранить снаряд в пределах поля.
    • 3'
      По флангу забросил Петров на ход Галояну, но тот не смог оторваться от опеки защитников и потерял в итоге мяч.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя зелено-черных цветах, гости выбрали себе желто-красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на матч очередного тура российской Первой лиги, в котором встретятся "Краснодар-2" и "Алания". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 124
    Краснодар-2 8.9% (11)
    X 5.6% (7)
    Алания 85.5% (106)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар-2
    Ничья
    Алания
    4.70
    3.92
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 0:1 Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Алания

    Исход игры
    Краснодар-2
    9.4% (12)
    Ничья
    5.5% (7)
    Алания
    85% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (68)
    Меньше
    42.86% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    39.4% (50)
    0:2 Алания
    21.3% (27)
    0:1 Алания
    11% (14)
    1:3 Алания
    7.1% (9)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    2:1 Краснодар-2
    3.9% (5)
    1:0 Краснодар-2
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Краснодар-2
    Алания
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