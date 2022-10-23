Тур: 15.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
18'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карпов ДанилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Герасименко Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
93 Тарба ЗаурПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Корян АршакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Краснодар-2
Алания
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карпов Данил
|3 (1)
|0.2
|Ознобихин Олег
|2
|0.13
|Самко Владислав
|2
|0.13
|Мацукатов Алекс
|1
|0.07
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.07
|Кокоев Давид
|1
|0.07
|Апеков Руслан
|1 (1)
|0.07
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|6
|0.4
|Машуков Ислам
|5 (1)
|0.33
|Багаев Алан
|3
|0.2
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.2
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.13
|Засеев Азамат
|1
|0.07
|Качмазов Сослан
|1
|0.07
|Корян Аршак
|1
|0.07
|Хосонов Хетаг
|1
|0.07
|Хугаев Алан
|1
|0.07
|Мазурин Андрей
|1
|0.07
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0.07
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.07
|Кочиев Хетаг
|1
|0.07
Карточки
Краснодар-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Гайворонский Данила
|4
|0
|Якимов Вячеслав
|3
|0
|Апеков Руслан
|3
|0
|Кратков Дмитрий
|3
|0
|Сухорученко Михаил
|3
|0
|Халназаров Рустам
|1
|1
|Карпов Данил
|2
|0
|Кокоев Давид
|2
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Исаенко Олег
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Ознобихин Олег
|1
|0
|Логачёв Богдан
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Попов Омар
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
|Арутюнян Георгий
|1
|0
|Кучугура Дмитрий
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
|Пузанов Станислав
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Багаев Алан
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Гиоргобиани Николай
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
10%
6
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
2
20%
1
7%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Забито
11
28
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
9%
6
21%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
2
18%
8
29%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар-2
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0
Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 12
|34
|2.
|Балтика
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 12
|21
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|11.
|Шинник
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|12.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 15
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|14.
|Акрон
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 20
|16
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 23
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|3.
|Шинник
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|6.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|9.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 3
|12
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|11.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 8
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Акрон
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|Шинник
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|СКА-Хабаровск
|Петров Илья
|12
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|6
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Алания
Исход игры
Краснодар-2
9.4% (12)
Ничья
5.5% (7)
Алания
85% (108)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
60.5% (72)
Нет
39.5% (47)
Популярный счёт
1:2 Алания
39.4% (50)
0:2 Алания
21.3% (27)
0:1 Алания
11% (14)
1:3 Алания
7.1% (9)
1:1 Ничья
3.9% (5)
2:1 Краснодар-2
3.9% (5)
1:0 Краснодар-2
3.9% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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