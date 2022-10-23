Сместился с левого фланга к штрафной соперника Петров и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина защитника.

В верховой борьбе против Гиоргобиани подыграл себе рукой Гайворонский. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного попытался Забалов закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

В контратаку убежал Халназаров к штрафной соперника и покатил поперек на Самко, который пробил в дальний угол, но крайне неточно.

Дальний заброс Исаенко в штрафную исполнял на ход Халназарову, но на выходе голкипер оказался первым на мяче.

Убежал по левой бровке Жилкин, сместился в штрафную и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил Солдатенко.

Сместился с фланга к линии штрафной Халназаров и пробил в дальний угол, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

Ушел от соперника по флангу Самко и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Машуков скинул головой в штрафную соперника на ход Гиоргобиани, но на выходе прервал этот пас Гришин.

В грубом подкате на своей половине поля Ндука снес Цараева. Судья заслуженно показал нарушителю желтую карточку.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Николай Гиоргобиани! Неожиданно вышли вперед гости! Со штрафного Галоян мягко забросил на линию вратарской, куда ворвался Гиоргобиани и в падении на лету пробил точно в нижний дальний угол ворот Гришина.

Пробивал Самко головой из пределов штрафной после подачи от Исаенко, но мяч полетел точно в руки Солдатенкову.

На скорости ворвался в штрафную соперника Гиоргобиани и упал на газон в борьбе с Сухорученко. Судья сначала назначил пенальти, но после совещаний с ассистентами отменил свое решение.

Догнал мяч на фланге Жилкин и тут же попытался прострелить в штрафную, но сфера рикошетом от ноги защитника полетела на угловой.

Дальний заброс исполнял Кокоев в штрафную на ход Самко, но тому добраться до мяча не позволили в силовой борьбе Кочиев.

15' Мягко забросил в штрафную соперника Карпов на ход Халназарову, но того опередил Кочиев и вынес мяч за боковую линию.

14' Забросил в штрафную соперника Кочиев на ход Галояну, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

13' Диагональ исполнял Петров на чужую половину поля, куда забегал Машуков, но оказался он в положении "вне игры".

12' Теперь уже Какоев прострелил в штрафную на Жилкина, но тот нарушил правила в борьбе против Кочиева.

11' Прорывался по флангу на скорости Исаенко и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

10' Ворвался в штрафную соперника Сомко и прострелил поперек. После рикошета от ноги защитника мяч едва не влетел в ближний угол, но в прыжке выручил свою команду Солдатенков.

9' С левого фланга Гайворонский забросил в центр штрафной на ход Сомко, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках вратаря.

8' Качмазов забросил с левого фланга в штрафную на Машукова, но того опередил Гайворонский и вынес мяч подальше от ворот.

7' Ушел финтом от соперника по флангу Халназаров и навесил в центр штрафной, но на выходе перехватил мяч Солдатенков.