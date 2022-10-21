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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Краснодар-2
 
Позже
Алания
Прогнозы 45
Краснодар-2 11.1% (5)
X 8.9% (4)
Алания 80% (36)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар-2
Алания

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:4
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карпов Данил 3 (1) 0.21
Ознобихин Олег 2 0.14
Самко Владислав 2 0.14
Мацукатов Алекс 1 0.07
Пивоваров Дмитрий 1 0.07
Кокоев Давид 1 0.07
Апеков Руслан 1 (1) 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 6 0.43
Машуков Ислам 5 (1) 0.36
Багаев Алан 3 0.21
Гиоргобиани Николай 2 0.14
Хабалов Алан 2 (1) 0.14
Засеев Азамат 1 0.07
Качмазов Сослан 1 0.07
Корян Аршак 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 0.07
Хугаев Алан 1 0.07
Мазурин Андрей 1 0.07
Петров Максим Вячеславович 1 0.07
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.07
Кочиев Хетаг 1 0.07

Карточки

Краснодар-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайворонский Данила 4 0
Ндука Ифеани Давид 4 0
Якимов Вячеслав 3 0
Апеков Руслан 3 0
Кратков Дмитрий 3 0
Сухорученко Михаил 3 0
Халназаров Рустам 1 1
Карпов Данил 2 0
Кокоев Давид 2 0
Кутовой Максим 1 0
Исаенко Олег 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Ознобихин Олег 1 0
Логачёв Богдан 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Попов Омар 1 0
Самко Владислав 1 0
Плотников Никита 1 0
Арутюнян Георгий 1 0
Кучугура Дмитрий 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Пузанов Станислав 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Багаев Алан 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Хабалов Алан 2 0
Гиоргобиани Николай 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Качмазов Сослан 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
10%
6
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
2
20%
1
7%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

11
28
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
1
9%
6
21%
1-15
2
18%
1
4%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
3
27%
4
14%
46-60
3
27%
4
14%
61-75
2
18%
8
29%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
2
18%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар-2
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Краснодар-2 5:2 Краснодар-2 - Волга Ульяновск 0:0 ФК Кубань - Краснодар-2 4:0 Краснодар-2 - Нефтехимик 0:0
Уфа - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Енисей 1:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 Краснодар-2 - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - Краснодар-2 2:1 Краснодар-2 - Акрон 0:1 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 Краснодар-2 - Арсенал Тула 0:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 Краснодар-2 - Черноморец Нв 2:0 Краснодар-2 - Биолог-Новокубанск 2:0 Чайка - Краснодар-2 2:2 Краснодар-2 - Чайка 2:0 Краснодар-2 - Спартак-2 1:3
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1
Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Балтика Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Рубин Заявка 14 7 4 3 27 - 18 25
5. Волгарь Заявка 14 6 5 3 13 - 9 23
6. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
7. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
9. Динамо Махачкала Заявка 14 4 6 4 11 - 12 18
10. Шинник Заявка 14 5 3 6 16 - 16 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
12. ФК Кубань Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
13. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
14. Акрон Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 12 - 20 13
16. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 14 1 4 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
3. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
4. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
5. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
7. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
8. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
11. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
12. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
13. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
11. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Рубин Фамейе Джоэль 7
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
ФК Кубань Хомуха Иван 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Краснодар-2 11.1% (5)
    X 8.9% (4)
    Алания 80% (36)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар-2 - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Алания

    Исход игры
    Краснодар-2
    11.1% (5)
    Ничья
    8.9% (4)
    Алания
    80% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    42.2% (19)
    0:1 Алания
    15.6% (7)
    0:2 Алания
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
    2:1 Краснодар-2
    6.7% (3)
    1:0 Краснодар-2
    4.4% (2)
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    Краснодар-2
    Алания
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