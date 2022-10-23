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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Олесунн
0:0
Первый тайм: 8'
Саннефьёрд
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.90
4.40
4.50
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Янсен
Квинт
15
Jesper
Taaje
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
8
Куртович
Виллиам
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Олесунн
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Саннефьёрд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:2
Т
0:1
Т
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:3
КН
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:1
Т
1:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.26
Эбийе Мозес 4 0.15
Нордли Симен Болькан 3 0.11
Дубвик Исак 3 0.11
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Кумсан Джилберт 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.48
Тветер Александер Рууд 8 0.3
Айер Кинин 3 0.11
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Куртович Виллиам 1 0.04
Фло Фредрик 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Маркманруд Ларс 1 0.04
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 8 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Jesper Taaje 3 1
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Эррайс Руфо 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Пропущено

15
30
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
6
20%
31-45
3
20%
7
23%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
5
33%
6
20%
76-90

Забито

13
23
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 13
1
8%
7
30%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
5
38%
5
22%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
14%
5
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Забито

28
41
14 В 1-м тайме 24
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
1
4%
9
22%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
9
32%
9
22%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
5
18%
9
22%
61-75
5
18%
6
15%
76-90

Пропущено

37
58
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
4
11%
9
16%
1-15
3
8%
2
3%
16-30
6
16%
11
19%
31-45
5
14%
14
24%
46-60
8
22%
9
16%
61-75
11
30%
30%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 0:0 27 15 7 5 70 - 32 52
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 27 14 6 7 44 - 29 48
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 0:0 27 9 11 7 39 - 43 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 0:0 27 11 3 13 48 - 46 36
9. Викинг 0:0 27 9 7 11 40 - 42 34
10. Хёугесунн 0:0 27 9 7 11 37 - 41 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Олесунн 0:0 27 8 9 10 27 - 38 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 0:0 27 6 6 15 38 - 61 24
15. Кристиансунд 0:0 27 4 7 16 30 - 52 19
16. Дьерв 0:0 27 5 3 19 23 - 60 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 0:0 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 0:0 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 0:0 14 6 7 1 37 - 16 25
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 0:0 14 6 4 4 23 - 20 22
9. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
10. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 24 - 21 20
11. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 14 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 0:0 14 4 6 4 14 - 16 18
14. Дьерв 0:0 14 4 2 8 11 - 23 14
15. Кристиансунд 0:0 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 0:0 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 0:0 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
4. Сарпсборг-08 0:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Саннефьёрд 0:0 14 5 1 8 18 - 30 16
7. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
8. Викинг 0:0 14 4 3 7 21 - 28 15
9. Олесунн 0:0 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 0:0 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 0:0 14 1 8 5 14 - 24 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 0:0 14 1 3 10 8 - 24 6
16. Дьерв 0:0 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Саннефьёрд
3.90
4.40
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олесунн 0:0 Саннефьёрд онлайн

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