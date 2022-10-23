Тур: 27. Стадион: Колор Лайн. Зрители: 4194
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаЭррайс Руфо
58' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
1:0
73' ГолКумсан Джилберт
90'+4
Ход матча
42'
58'
73'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
11 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
21
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эррайс РуфоПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Олесунн
Саннефьёрд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.26
|Эбийе Мозес
|4
|0.15
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.11
|Дубвик Исак
|3
|0.11
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.07
|Бармен Кристоффер
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.04
|Чанаджия Дарио
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Лима Эриксон
|1
|0.04
|Голубович Петар
|1
|0.04
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.04
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.04
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|13
|0.48
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.3
|Айер Кинин
|3
|0.11
|Вега Дейвер
|2
|0.07
|Янсен Квинт
|2
|0.07
|Ньенету Франклин
|2
|0.07
|Хокенстад Матс
|2
|0.07
|Jesper Taaje
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|1
|0.04
|Фло Фредрик
|1
|0.04
|Youseff Chaib
|1
|0.04
|Маркманруд Ларс
|1
|0.04
|Ian Smeulers
|0
|0
|Эррайс Руфо
|0
|0
|Гуссиос Сиверт
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|9
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|6
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|5
|0
|Ian Smeulers
|5
|0
|Jesper Taaje
|3
|1
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Винбо Альбин
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ордагич Амер
|2
|0
|Хокенстад Матс
|2
|0
|Вега Дейвер
|2
|0
|Эррайс Руфо
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Янсен Квинт
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
38%
5
28%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
15
31
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
3
20%
7
23%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90
Забито
13
23
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
1
8%
7
30%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
5
38%
5
22%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
14%
5
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
6
27%
7
25%
76-90
Забито
29
41
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
1
3%
9
22%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
9
31%
9
22%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
5
17%
6
15%
76-90
Пропущено
37
59
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
4
11%
9
15%
1-15
3
8%
2
3%
16-30
6
16%
11
19%
31-45
5
14%
14
24%
46-60
8
22%
10
17%
61-75
11
30%
30%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|27
|22
|3
|2
|62 - 21
|69
|2.
|Будё-Глимт
|27
|16
|6
|5
|75 - 32
|54
|3.
|Лиллестрём
|27
|15
|5
|7
|45 - 29
|50
|4.
|Русенборг
|0:1
|27
|14
|8
|5
|59 - 36
|50
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|27
|9
|11
|7
|40 - 44
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|27
|11
|3
|13
|49 - 47
|36
|9.
|Олесунн
|27
|9
|8
|10
|28 - 38
|35
|10.
|Викинг
|27
|9
|7
|11
|42 - 44
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Хёугесунн
|27
|9
|6
|12
|37 - 42
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|27
|6
|5
|16
|38 - 62
|23
|15.
|Дьерв
|27
|5
|3
|19
|25 - 62
|18
|16.
|Кристиансунд
|27
|4
|6
|17
|30 - 57
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:1
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|1:0
|14
|11
|1
|2
|36 - 11
|34
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Будё-Глимт
|14
|7
|6
|1
|42 - 16
|27
|5.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|6.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|9.
|Хёугесунн
|14
|6
|3
|5
|23 - 21
|21
|10.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|2
|6
|25 - 22
|20
|11.
|Олесунн
|14
|5
|5
|4
|15 - 16
|20
|12.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|13.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Дьерв
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|14
|3
|6
|5
|26 - 26
|15
|7.
|Викинг
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|8.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|9.
|Саннефьёрд
|14
|5
|0
|9
|18 - 31
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|14
|1
|8
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|14
|1
|2
|11
|8 - 29
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|13 (8)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3