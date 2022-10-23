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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4194
Олесунн
1:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
42' Желтая карточка
Эррайс Руфо
58' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
1:0
73' Гол
Кумсан Джилберт
90'+4

Ход матча

42'
 
Эррайс Руфо
58'
Чанаджия Дарио
 
66'
Кумсан Джилберт
Эбийе Мозес
 
66'
Лима Эриксон
Бармен Кристоффер
 
68'
 
Бикоро Федерико
Ордагич Амер
72'
Kristoffer Oedemarksbakken
Чанаджия Дарио
 
73'
Кумсан Джилберт
1:0
83'
 
Ньенету Франклин
Эррайс Руфо
83'
 
Винбо Альбин
Вега Дейвер
86'
 
Гуссиос Сиверт
Тветер Александер Рууд
86'
 
Хокенстад Матс
Ian Smeulers
89'
Torbjoern Kallevaag
Нордли Симен Болькан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
16
Кителано
Йон
10
Бармен
Кристоффер
6
Сегберг
Эрленд
27
Чанаджия
Дарио
21
Эбийе
Мозес
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Янсен
Квинт
15
Jesper
Taaje
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
8
Куртович
Виллиам
28
Эррайс
Руфо
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
Олесунн
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Олесунн
Саннефьёрд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:2
Т
0:1
Т
1:0
ПД
3:1
ПД
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:3
КН
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:1
Т
1:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.26
Эбийе Мозес 4 0.15
Нордли Симен Болькан 3 0.11
Дубвик Исак 3 0.11
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Simen Rafn 1 0.04
Чанаджия Дарио 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Лима Эриксон 1 0.04
Голубович Петар 1 0.04
Torbjoern Kallevaag 1 0.04
Солнёрдал Оскар 1 0.04
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.48
Тветер Александер Рууд 8 0.3
Айер Кинин 3 0.11
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Куртович Виллиам 1 0.04
Фло Фредрик 1 0.04
Youseff Chaib 1 0.04
Маркманруд Ларс 1 0.04
Ian Smeulers 0 0
Эррайс Руфо 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Лима Эриксон 4 0
Simen Rafn 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Jesper Taaje 3 1
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Вега Дейвер 2 0
Эррайс Руфо 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
6
38%
5
28%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Пропущено

15
31
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
3
20%
7
23%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
5
33%
6
19%
76-90

Забито

13
23
9 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 14
1
8%
7
30%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
5
38%
5
22%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Пропущено

22
28
7 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
14%
5
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
7
32%
4
14%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Забито

29
41
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
1
3%
9
22%
1-15
4
14%
6
15%
16-30
9
31%
9
22%
31-45
4
14%
2
5%
46-60
6
21%
9
22%
61-75
5
17%
6
15%
76-90

Пропущено

37
59
13 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 37
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 24
4
11%
9
15%
1-15
3
8%
2
3%
16-30
6
16%
11
19%
31-45
5
14%
14
24%
46-60
8
22%
10
17%
61-75
11
30%
30%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 22 3 2 62 - 21 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 0:1 27 14 8 5 59 - 36 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 11 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 26 - 26 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Эррайс Руфо получил желтую карточку от судьи
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