Тур: 15.
Ход матча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Грузнов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Исик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Голятов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
Шинник
КАМАЗ
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|4 (1)
|0.27
|Гонгапшев Альбек
|3
|0.2
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0.13
|Кулишев Артём
|2
|0.13
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0.07
|Самойлов Дмитрий
|1
|0.07
|Зинков Вячеслав
|1
|0.07
|Батютин Андрей
|1
|0.07
|Соколов Игорь
|1
|0.07
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.27
|Бабаев Владлен
|3
|0.2
|Мохаммад Амир
|2
|0.13
|Пальцев Валентин
|2
|0.13
|Гаглоев Александр
|2 (2)
|0.13
|Денисов Александр
|1
|0.07
|Полюткин Антон
|1
|0.07
|Сикоев Асланбек
|1
|0.07
|Серченков Сергей
|1
|0.07
|Бадртдинов Ильнур
|1
|0.07
|Таликин Дамир
|1
|0.07
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грузнов Илья
|3
|2
|Батютин Андрей
|4
|0
|Осипов Евгений
|3
|0
|Зинков Вячеслав
|3
|0
|Савинов Андрей
|1
|1
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|Стешин Евгений
|2
|0
|Покидышев Николай
|2
|0
|Филиппов Михаил
|1
|0
|Гонгапшев Альбек
|1
|0
|Соколов Игорь
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|7
|0
|Мохаммад Амир
|4
|1
|Абрамов Артём
|4
|0
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Гаглоев Александр
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Мамин Алексей
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Пропущено
16
12
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
25%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1
Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0
Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 12
|34
|2.
|Балтика
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|20 - 11
|27
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 18
|26
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|12 - 12
|21
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|11.
|Шинник
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 16
|19
|12.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 15
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|14.
|Акрон
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 20
|16
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 23
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|3.
|Шинник
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|4.
|Рубин
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|5.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|6.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|8.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|9.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 3
|12
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|11.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 8
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|1:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Акрон
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Рубин
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|7.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|11.
|Динамо Махачкала
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|16.
|Шинник
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|СКА-Хабаровск
|Петров Илья
|12
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|6
Прогнозы на матч Шинник 0:0 КАМАЗ
Исход игры
Шинник
31.8% (41)
Ничья
38.8% (50)
КАМАЗ
29.5% (38)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (39)
Меньше
67.5% (81)
Обе команды забьют
Да
69.17% (83)
Нет
30.83% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (44)
1:2 КАМАЗ
18.6% (24)
1:0 Шинник
15.5% (20)
2:1 Шинник
10.1% (13)
0:1 КАМАЗ
7.8% (10)
0:0 Ничья
3.1% (4)
2:0 Шинник
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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