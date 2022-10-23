Первый тайм

24' Подача на ближнюю с угла поля, мяч отлетел на Семёнова, который скорее, чтобы контратаку не упустить, пробил издали. "По воробьям".

23' Кулишев догнал мяч у самой лицевой и после подачи угодил в Куликова. Угловой будет.

22' Ух, хороший удар! Мохаммад вырезал прямо на голову Бабаева, Владлен в ближний угол пробил, рядом со стойкой!

21' Доходит мяч до штрафной Ярославля, но быстро оттуда вылетает. Впрочем, подбор за "КАМАЗОМ".

20' С левой Батютин крутит в штрафную, мяч отскакивает к Кулишеву, Артём ошибается в передаче. Удар от ворот.

19' Довольно живая игра, команды долго не сидят в центре, стараясь созидать, другое дело, что этот аспект пока хромает, но подождите, еще только 20 минут прошло.