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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Шинник
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 45
Шинник 33.3% (15)
X 31.1% (14)
КАМАЗ 35.6% (16)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Шинник
КАМАЗ

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

КФ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 4 (1) 0.29
Гонгапшев Альбек 3 0.21
Семёнов Андрей Игоревич 2 0.14
Кулишев Артём 2 0.14
Низамутдинов Эльдар 1 0.07
Самойлов Дмитрий 1 0.07
Зинков Вячеслав 1 0.07
Батютин Андрей 1 0.07
Соколов Игорь 1 0.07
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.29
Бабаев Владлен 3 0.21
Мохаммад Амир 2 0.14
Пальцев Валентин 2 0.14
Гаглоев Александр 2 (2) 0.14
Денисов Александр 1 0.07
Полюткин Антон 1 0.07
Сикоев Асланбек 1 0.07
Серченков Сергей 1 0.07
Бадртдинов Ильнур 1 0.07
Таликин Дамир 1 0.07

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грузнов Илья 3 2
Батютин Андрей 4 0
Осипов Евгений 3 0
Зинков Вячеслав 3 0
Савинов Андрей 1 1
Самойлов Дмитрий 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Кулишев Артём 2 0
Леонтьев Игорь 2 0
Стешин Евгений 2 0
Покидышев Николай 2 0
Филиппов Михаил 1 0
Гонгапшев Альбек 1 0
Соколов Игорь 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 6 0
Мохаммад Амир 4 1
Абрамов Артём 4 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Гаглоев Александр 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Серченков Сергей 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
3
25%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

12
5
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
25%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
5
26%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
25%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Волгарь - Шинник 1:0 Шинник - Велес Москва 2:0 Ротор - Шинник 1:1 Алания - Шинник 3:1
Шинник - Рубин 1:0 Волга Ульяновск - Шинник 1:1 Шинник - ФК Кубань 1:0 Нефтехимик - Шинник 1:0 Шинник - Уфа 3:0 Енисей - Шинник 2:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Динамо Махачкала - Шинник 2:1 Шинник - Балтика 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Шинник - Краснодар-2 0:2 Нефтехимик - Шинник 2:2 СКА-Хабаровск - Шинник 3:0 Шинник - Звезда Санкт-Петербург 1:1 Кайрат Москва - Шинник 2:2 Шинник - Ленинградец 2:0
КАМАЗ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0
Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Алания - КАМАЗ 3:2 Спартак-2 - КАМАЗ 3:0 Факел - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Балтика Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Рубин Заявка 14 7 4 3 27 - 18 25
5. Волгарь Заявка 14 6 5 3 13 - 9 23
6. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
7. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Нефтехимик Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
9. Динамо Махачкала Заявка 14 4 6 4 11 - 12 18
10. Шинник Заявка 14 5 3 6 16 - 16 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
12. ФК Кубань Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
13. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
14. Акрон Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 12 - 20 13
16. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 14 1 4 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
3. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
4. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
5. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
7. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
8. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
9. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
11. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
12. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
13. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
11. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Рубин Фамейе Джоэль 7
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Нефтехимик Уридия Мераби 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
ФК Кубань Хомуха Иван 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 45
    Шинник 33.3% (15)
    X 31.1% (14)
    КАМАЗ 35.6% (16)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шинник - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Шинник - КАМАЗ

    Исход игры
    Шинник
    33.3% (15)
    Ничья
    31.1% (14)
    КАМАЗ
    35.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    1:2 КАМАЗ
    20% (9)
    1:0 Шинник
    15.6% (7)
    0:1 КАМАЗ
    13.3% (6)
    2:1 Шинник
    13.3% (6)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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