Тур: 27. Стадион: Хуагесунд.
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Санде
Мадс
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Хёугесунн
Лиллестрём
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
25 матчей
12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.33
|Санде Мадс
|6
|0.22
|Нжи Билал
|5
|0.19
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.15
|Christos Zafeiris
|3
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|2
|0.07
|Реесе Сёрен
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|1
|0.04
|Гонг Хилари
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.22
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.19
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.15
|Драгснес Ветле
|4
|0.15
|Кнудсен Магнус
|3
|0.11
|Ольсен Томас
|3
|0.11
|Петтерссон Том
|3
|0.11
|Огбу Иго
|3
|0.11
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|5
|0
|Санде Мадс
|5
|0
|Реесе Сёрен
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Anders Baertelsen
|4
|0
|Christos Zafeiris
|4
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Огбу Иго
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Ольсен Томас
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Пропущено
20
21
15 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
5
24%
1-15
7
35%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
20%
5
24%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
4
44%
76-90
Забито
38
43
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
6
16%
3
7%
1-15
5
13%
4
9%
16-30
7
18%
8
19%
31-45
10
26%
7
16%
46-60
3
8%
9
21%
61-75
7
18%
12
28%
76-90
Пропущено
40
30
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
6
15%
5
17%
1-15
10
25%
6
20%
16-30
8
20%
3
10%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
11
28%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|21
|3
|2
|61 - 21
|66
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|27
|15
|7
|5
|70 - 32
|52
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|0:0
|27
|14
|6
|7
|44 - 29
|48
|5.
|Волеренга
|27
|13
|3
|11
|47 - 43
|42
|6.
|Тромсё
|0:0
|27
|9
|11
|7
|39 - 43
|38
|7.
|Одд
|27
|11
|5
|11
|35 - 43
|38
|8.
|Сарпсборг-08
|0:0
|27
|11
|3
|13
|48 - 46
|36
|9.
|Викинг
|0:0
|27
|9
|7
|11
|40 - 42
|34
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|27
|9
|7
|11
|37 - 41
|34
|11.
|Стрёмсгодсет
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|12.
|Олесунн
|0:0
|27
|8
|9
|10
|27 - 38
|33
|13.
|Хам-Кам
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|27
|6
|6
|15
|38 - 61
|24
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|27
|4
|7
|16
|30 - 52
|19
|16.
|Дьерв
|0:0
|27
|5
|3
|19
|23 - 60
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Тромсё
|0:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|0:0
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Будё-Глимт
|0:0
|14
|6
|7
|1
|37 - 16
|25
|7.
|Стрёмсгодсет
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Хёугесунн
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|9.
|Одд
|14
|7
|1
|6
|21 - 21
|22
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|14
|6
|2
|6
|24 - 21
|20
|11.
|Викинг
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Хам-Кам
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|13.
|Олесунн
|0:0
|14
|4
|6
|4
|14 - 16
|18
|14.
|Дьерв
|0:0
|14
|4
|2
|8
|11 - 23
|14
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|16.
|Саннефьёрд
|0:0
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|0:0
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|4.
|Сарпсборг-08
|0:0
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Саннефьёрд
|0:0
|14
|5
|1
|8
|18 - 30
|16
|7.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|8.
|Викинг
|0:0
|14
|4
|3
|7
|21 - 28
|15
|9.
|Олесунн
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|10.
|Волеренга
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|0:0
|14
|1
|8
|5
|14 - 24
|11
|13.
|Хам-Кам
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|0:0
|14
|1
|3
|10
|8 - 24
|6
|16.
|Дьерв
|0:0
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3