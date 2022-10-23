  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 8'
Лиллестрём
0'
0:0
2' Не забитый пенальти
Christos Zafeiris

Ход матча

2'
Christos Zafeiris
0:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
3.45
3.56
2.85
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
14
Самуэльсен
Мартин
21
Эскесен
Юлиус
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Хёугесунн
3-4-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Хёугесунн
Лиллестрём

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.33
Санде Мадс 6 0.22
Нжи Билал 5 0.19
Содерлунд Александер 4 (1) 0.15
Christos Zafeiris 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Эскесен Юлиус 2 0.07
Реесе Сёрен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.22
Фридьонссон Хольмберт 5 0.19
Ибрахимай Илльдрен 4 0.15
Драгснес Ветле 4 0.15
Кнудсен Магнус 3 0.11
Ольсен Томас 3 0.11
Петтерссон Том 3 0.11
Огбу Иго 3 0.11
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Огбу Иго 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
6
26%
6
29%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
22%
6
29%
76-90

Пропущено

20
21
15 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
15%
5
24%
1-15
7
35%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
20%
5
24%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
4
44%
76-90

Забито

38
43
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
6
16%
3
7%
1-15
5
13%
4
9%
16-30
7
18%
8
19%
31-45
10
26%
7
16%
46-60
3
8%
9
21%
61-75
7
18%
12
28%
76-90

Пропущено

40
30
24 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 17
6
15%
5
17%
1-15
10
25%
6
20%
16-30
8
20%
3
10%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
1
3%
3
10%
61-75
11
28%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 0:0 27 15 7 5 70 - 32 52
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 27 14 6 7 44 - 29 48
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 0:0 27 9 11 7 39 - 43 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 0:0 27 11 3 13 48 - 46 36
9. Викинг 0:0 27 9 7 11 40 - 42 34
10. Хёугесунн 0:0 27 9 7 11 37 - 41 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Олесунн 0:0 27 8 9 10 27 - 38 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 0:0 27 6 6 15 38 - 61 24
15. Кристиансунд 0:0 27 4 7 16 30 - 52 19
16. Дьерв 0:0 27 5 3 19 23 - 60 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 0:0 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 0:0 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 0:0 14 6 7 1 37 - 16 25
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 0:0 14 6 4 4 23 - 20 22
9. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
10. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 24 - 21 20
11. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 14 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 0:0 14 4 6 4 14 - 16 18
14. Дьерв 0:0 14 4 2 8 11 - 23 14
15. Кристиансунд 0:0 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 0:0 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 0:0 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
4. Сарпсборг-08 0:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Саннефьёрд 0:0 14 5 1 8 18 - 30 16
7. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
8. Викинг 0:0 14 4 3 7 21 - 28 15
9. Олесунн 0:0 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 0:0 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 0:0 14 1 8 5 14 - 24 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 0:0 14 1 3 10 8 - 24 6
16. Дьерв 0:0 13 1 1 11 12 - 37 4
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Christos Zafeiris пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
3.45
3.56
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Лиллестрём онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Лиллестрём
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 