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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4139
Хёугесунн
0:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
0:0
2' Не забитый пенальти
Christos Zafeiris
0:1
28' Гол
Ольсен Томас
37' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
60' Желтая карточка
Огбу Иго
90'+6

Ход матча

2'
Christos Zafeiris
0:0
28'
0:1
Ольсен Томас
(Ибрахимай Илльдрен)
37'
Эскесен Юлиус
 
46'
Нжи Билал
Самуэльсен Мартин
 
60'
 
Огбу Иго
62'
Содерлунд Александер
Эскесен Юлиус
 
76'
Лейте Бруно
Кристенсен Магнус
 
89'
 
Адамс Акор
Ольсен Томас
89'
 
Хелланн Поль-Андре
Ибрахимай Илльдрен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
23
Педерсен
Торе
27
Санде
Мадс
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
21
Эскесен
Юлиус
14
Самуэльсен
Мартин
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Кайринен
Каан
8
Мэтью
Ифиний
23
Осен
Йермунд
20
Ибрахимай
Илльдрен
10
Ольсен
Томас
Хёугесунн
5-4-1
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Лиллестрём

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

25 матчей

12%
48%
40%
3 победы 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.33
Санде Мадс 6 0.22
Нжи Билал 5 0.19
Содерлунд Александер 4 (1) 0.15
Christos Zafeiris 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Эскесен Юлиус 2 0.07
Реесе Сёрен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Кристенсен Магнус 1 0.04
Гонг Хилари 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.22
Фридьонссон Хольмберт 5 0.19
Ибрахимай Илльдрен 4 0.15
Драгснес Ветле 4 0.15
Ольсен Томас 4 0.15
Кнудсен Магнус 3 0.11
Петтерссон Том 3 0.11
Огбу Иго 3 0.11
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Реесе Сёрен 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Christos Zafeiris 4 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Педерсен Торе 2 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Кристенсен Магнус 2 0
Нжи Билал 2 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 5 0
Мэтью Ифиний 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
6
26%
6
27%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
5
22%
6
27%
76-90

Пропущено

21
21
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
14%
5
24%
1-15
8
38%
4
19%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
19%
5
24%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
3
20%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
2
13%
6
27%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
35%
4
44%
76-90

Забито

38
44
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
8 Не забивали 3
6
16%
3
7%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
10
26%
7
16%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
7
18%
12
27%
76-90

Пропущено

41
30
25 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 17
6
15%
5
17%
1-15
11
27%
6
20%
16-30
8
20%
3
10%
31-45
4
10%
4
13%
46-60
1
2%
3
10%
61-75
11
27%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1
Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 27 22 3 2 62 - 21 69
2. Будё-Глимт 27 16 6 5 75 - 32 54
3. Лиллестрём 27 15 5 7 45 - 29 50
4. Русенборг 0:1 27 14 8 5 59 - 36 50
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 27 9 11 7 40 - 44 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 27 11 3 13 49 - 47 36
9. Олесунн 27 9 8 10 28 - 38 35
10. Викинг 27 9 7 11 42 - 44 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Хёугесунн 27 9 6 12 37 - 42 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 27 6 5 16 38 - 62 23
15. Дьерв 27 5 3 19 25 - 62 18
16. Кристиансунд 27 4 6 17 30 - 57 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 0:1 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 1:0 14 11 1 2 36 - 11 34
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Будё-Глимт 14 7 6 1 42 - 16 27
5. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
6. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 14 6 3 5 23 - 21 21
10. Сарпсборг-08 14 6 2 6 25 - 22 20
11. Олесунн 14 5 5 4 15 - 16 20
12. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
13. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
14. Дьерв 14 4 2 8 13 - 25 14
15. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 14 7 3 4 24 - 19 24
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 0:1 14 3 6 5 26 - 26 15
7. Викинг 14 4 3 7 23 - 30 15
8. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
9. Саннефьёрд 14 5 0 9 18 - 31 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 14 1 8 5 15 - 25 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 14 1 2 11 8 - 29 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 13 (8)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Эскесен Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Christos Zafeiris пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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