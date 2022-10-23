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РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 15.
Акрон
 
Позже
Рубин
Акрон
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палиенко Максим 3 0.21
Чудин Иван 2 0.14
Савичев Константин 2 (1) 0.14
Килин Антон 1 0.07
Рогач Иван 1 0.07
Гираев Карим 1 0.07
Марухин Владимир 1 0.07
Базелюк Константин 1 (1) 0.07
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 6 (1) 0.43
Лисакович Виталий 5 (1) 0.36
Кабутов Дмитрий 4 0.29
Иванов Олег 2 0.14
Мусаев Леон 2 0.14
Дзагоев Алан 1 0.07
Зотов Александр 1 0.07
Горбунов Игорь 1 0.07
Костюков Михаил 1 0.07
Самошников Илья 1 0.07
Бакаев Солтмурад 1 0.07
Безруков Руслан 1 0.07
Тесленко Егор 1 0.07

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Савичев Константин 3 0
Bart Eduardovich 1 1
Волков Сергей 2 0
Чудин Иван 2 0
Рогач Иван 2 0
Шакуро Павел 2 0
Марухин Владимир 2 0
Базелюк Константин 0 1
Песегов Евгений 1 0
Зуев Илья 1 0
Ходжаниязов Джамалдин 1 0
Азаров Владимир 1 0
Сасин Дмитрий 1 0
Матвеев Максим 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 4 0
Иванов Олег 2 1
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Лисакович Виталий 3 0
Чуперка Валерий 2 0
Фамейе Джоэль 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Безруков Руслан 2 0
Апшацев Марат 2 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Самошников Илья 1 0
Фаттахов Ленар 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
67%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90

Забито

12
28
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
5
42%
3
11%
1-15
3
25%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
17%
6
21%
61-75
1
8%
6
21%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
30%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1
Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2
Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 14 9 4 1 27 - 12 31
2. Балтика Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. КАМАЗ Заявка 14 7 5 2 20 - 11 26
4. Рубин Заявка 14 7 4 3 27 - 18 25
5. Волгарь Заявка 14 6 5 3 13 - 9 23
6. Енисей Заявка 14 6 5 3 20 - 16 23
7. Арсенал Тула Заявка 14 6 4 4 20 - 15 22
8. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 5 5 24 - 18 20
9. Нефтехимик Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
10. Динамо Махачкала Заявка 14 4 6 4 11 - 12 18
11. Шинник Заявка 14 5 3 6 16 - 16 18
12. ФК Кубань Заявка 14 4 4 6 14 - 14 16
13. Уфа Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
14. Акрон Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
15. Велес Москва Заявка 15 4 1 10 12 - 26 13
16. Краснодар-2 Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
17. Родина Москва Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
18. Волга Ульяновск Заявка 14 1 4 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Волгарь Заявка 8 5 2 1 7 - 2 17
3. Рубин Заявка 8 4 3 1 17 - 9 15
4. Балтика Заявка 6 4 2 0 12 - 7 14
5. КАМАЗ Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
6. СКА-Хабаровск Заявка 8 4 2 2 17 - 7 14
7. Енисей Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
8. Шинник Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
9. Арсенал Тула Заявка 7 3 3 1 11 - 9 12
10. ФК Кубань Заявка 7 3 2 2 9 - 4 11
11. Нефтехимик Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
12. Велес Москва Заявка 8 3 1 4 9 - 12 10
13. Динамо Махачкала Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
14. Уфа Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Акрон Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
16. Волга Ульяновск Заявка 9 0 3 6 5 - 16 3
17. Краснодар-2 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
18. Родина Москва Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Балтика Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
3. КАМАЗ Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Акрон Заявка 9 3 3 3 6 - 11 12
5. Арсенал Тула Заявка 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Рубин Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Краснодар-2 Заявка 8 3 1 4 10 - 15 10
8. Енисей Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
9. Уфа Заявка 7 2 3 2 5 - 7 9
10. Динамо Махачкала Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
11. Родина Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
12. Нефтехимик Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Волгарь Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14. СКА-Хабаровск Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. ФК Кубань Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Шинник Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17. Волга Ульяновск Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Велес Москва Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 6
Рубин Фамейе Джоэль 7
СКА-Хабаровск Петров Илья 12
Велес Москва Логуа Ираклий 6
Весь список

Топ нарушителей
Волгарь Ведерников Данила 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 5
Волгарь Талалай Денис 1 5
Шинник Грузнов Илья 2 3
ФК Кубань Хомуха Иван 6
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 15-го тура Первой лиги России, в котором тольяттинский "Акрон" сыграет дома с казанским "Рубином".
    Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
Прогнозы 127
Акрон 3.1% (4)
X 14.2% (18)
Рубин 82.7% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Рубин
3.80
3.65
3.45
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Где смотреть матч Акрон - Рубин онлайн

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Прогнозы на матч Акрон - Рубин

Исход игры
Акрон
3.1% (4)
Ничья
14.1% (18)
Рубин
82.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Рубин
48.4% (62)
0:1 Рубин
20.3% (26)
1:1 Ничья
12.5% (16)
0:2 Рубин
7% (9)
1:3 Рубин
1.6% (2)
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