Тур: 15.
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Зуев ИльяЗащитник
-
69 Шакуро ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Бойцов ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палиенко Максим
|3
|0.21
|Чудин Иван
|2
|0.14
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.14
|Килин Антон
|1
|0.07
|Рогач Иван
|1
|0.07
|Гираев Карим
|1
|0.07
|Марухин Владимир
|1
|0.07
|Базелюк Константин
|1 (1)
|0.07
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|6 (1)
|0.43
|Лисакович Виталий
|5 (1)
|0.36
|Кабутов Дмитрий
|4
|0.29
|Иванов Олег
|2
|0.14
|Мусаев Леон
|2
|0.14
|Дзагоев Алан
|1
|0.07
|Зотов Александр
|1
|0.07
|Горбунов Игорь
|1
|0.07
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Самошников Илья
|1
|0.07
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.07
|Безруков Руслан
|1
|0.07
|Тесленко Егор
|1
|0.07
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Савичев Константин
|3
|0
|Bart Eduardovich
|1
|1
|Волков Сергей
|2
|0
|Чудин Иван
|2
|0
|Рогач Иван
|2
|0
|Шакуро Павел
|2
|0
|Марухин Владимир
|2
|0
|Базелюк Константин
|0
|1
|Песегов Евгений
|1
|0
|Зуев Илья
|1
|0
|Ходжаниязов Джамалдин
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Сасин Дмитрий
|1
|0
|Матвеев Максим
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|4
|0
|Иванов Олег
|2
|1
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Лисакович Виталий
|3
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|Безруков Руслан
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
67%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
6
17
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
1
17%
3
18%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
4
44%
76-90
Забито
12
28
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
5
42%
3
11%
1-15
3
25%
2
7%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
8%
5
18%
46-60
2
17%
6
21%
61-75
1
8%
6
21%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 11
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
30%
4
24%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
3
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Волга Ульяновск - Акрон 1:2 Акрон - ФК Кубань 0:0 Торпедо Владимир - Акрон 0:1 Нефтехимик - Акрон 0:1
Акрон - Уфа 1:1 Енисей - Акрон 0:0 Акрон - Родина Москва 2:2 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Балтика 1:3 КАМАЗ - Акрон 4:0 Краснодар-2 - Акрон 0:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 Арсенал Тула - Акрон 1:1 Акрон - Шинник 2:3 Волгарь - Акрон 1:0 Пари НН - Акрон 1:0 Крылья Советов - Акрон 0:3 Урал - Акрон 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 0:3 Олимп-Долгопрудный - Акрон 0:2
Рубин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рубин - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Волга Ульяновск - Рубин 2:1 Рубин - Арсенал Тула 1:2
Шинник - Рубин 1:0 Рубин - Волгарь 3:2 Велес Москва - Рубин 1:2 Рубин - Алания 2:2 Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2 Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 12
|31
|2.
|Балтика
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|4.
|Рубин
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 18
|25
|5.
|Волгарь
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|13 - 9
|23
|6.
|Енисей
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 16
|23
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 18
|20
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 12
|18
|11.
|Шинник
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 16
|18
|12.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 14
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 20
|15
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|12 - 26
|13
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Волгарь
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|7 - 2
|17
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|4.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 7
|14
|7.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 5
|14
|8.
|Шинник
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 4
|11
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|13.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Акрон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 16
|3
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|18.
|Родина Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Балтика
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|3.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Акрон
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 11
|12
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 15
|10
|8.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|9.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|10.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|11.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|6
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|СКА-Хабаровск
|Петров Илья
|12
|Велес Москва
|Логуа Ираклий
|6
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 5
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 5
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 3
|ФК Кубань
|Хомуха Иван
|6
Прогнозы на матч Акрон - Рубин
Исход игры
Акрон
3.1% (4)
Ничья
14.1% (18)
Рубин
82.8% (106)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
1:2 Рубин
48.4% (62)
0:1 Рубин
20.3% (26)
1:1 Ничья
12.5% (16)
0:2 Рубин
7% (9)
1:3 Рубин
1.6% (2)
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