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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: .
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 8'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Тромсё
3.80
3.92
3.85
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
7
Хальворсен
Уле
Йорген
5
Эдегор
Магнар
13
Хагельскьер
Андерс
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Тибблинг
Симон
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
20
Эйванн
Каспер
8
Антонсен
Кент-Аре
25
Нильсен
Лассе
III
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
9
Нордас
Лассе
10
Миккельсен
Эугуст
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Тромсё

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:5
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:3
Т
5:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
0:1
ТМС
1:0
Т
3:0
Т
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 14 (1) 0.52
Майгор Миккел 7 0.26
Салетрос Антон 5 (3) 0.19
Молинс Гильермо 5 0.19
Солтведт Йоахим 3 0.11
Сколевик Стеффен 3 0.11
Линнсет Йонатан 2 0.07
Торп Виктор 2 0.07
Энгвалль Густав 1 0.04
Эдегор Магнар 1 0.04
Упсет Кристиан 1 0.04
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.04
Тибблинг Симон 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 10 (1) 0.37
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.22
Каманси Уоррен 4 0.15
Эбийе Мозес 3 0.11
Опсал Сакариас 2 0.07
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.04
Нордас Лассе 1 0.04
Туоминен Яссе 1 0.04
Винтер Феликс 1 0.04
Норхейм Рунар 1 0.04
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Сколевик Стеффен 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Торп Виктор 1 0
Менди Лоран 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
21%
1
7%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Пропущено

21
24
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
6
29%
5
21%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
7
29%
29%
76-90

Забито

23
25
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
3
13%
6
24%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
5
22%
4
16%
31-45
5
22%
5
20%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
8%
3
16%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
8
31%
2
11%
31-45
1
4%
5
26%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Забито

47
39
27 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 4
8
17%
7
18%
1-15
10
21%
5
13%
16-30
9
19%
6
15%
31-45
6
13%
9
23%
46-60
5
11%
2
5%
61-75
9
19%
10
26%
76-90

Пропущено

47
43
26 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
4
9%
6
14%
1-15
8
17%
7
16%
16-30
14
30%
30%
7
16%
31-45
2
4%
7
16%
46-60
9
19%
6
14%
61-75
10
21%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3
Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5
Тромсё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2
Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 0:0 27 15 7 5 70 - 32 52
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 0:0 27 14 6 7 44 - 29 48
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Тромсё 0:0 27 9 11 7 39 - 43 38
7. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
8. Сарпсборг-08 0:0 27 11 3 13 48 - 46 36
9. Викинг 0:0 27 9 7 11 40 - 42 34
10. Хёугесунн 0:0 27 9 7 11 37 - 41 34
11. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
12. Олесунн 0:0 27 8 9 10 27 - 38 33
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 0:0 27 6 6 15 38 - 61 24
15. Кристиансунд 0:0 27 4 7 16 30 - 52 19
16. Дьерв 0:0 27 5 3 19 23 - 60 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 0:0 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 0:0 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 0:0 14 6 7 1 37 - 16 25
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Хёугесунн 0:0 14 6 4 4 23 - 20 22
9. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
10. Сарпсборг-08 0:0 14 6 2 6 24 - 21 20
11. Викинг 0:0 13 5 4 4 19 - 14 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 0:0 14 4 6 4 14 - 16 18
14. Дьерв 0:0 14 4 2 8 11 - 23 14
15. Кристиансунд 0:0 13 3 4 6 22 - 28 13
16. Саннефьёрд 0:0 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 0:0 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
4. Сарпсборг-08 0:0 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Саннефьёрд 0:0 14 5 1 8 18 - 30 16
7. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
8. Викинг 0:0 14 4 3 7 21 - 28 15
9. Олесунн 0:0 13 4 3 6 13 - 22 15
10. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
11. Хёугесунн 0:0 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 0:0 14 1 8 5 14 - 24 11
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 0:0 14 1 3 10 8 - 24 6
16. Дьерв 0:0 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Тромсё
3.80
3.92
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Тромсё онлайн

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