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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: .
Хельсинборг
0:1
Первый тайм: 29'
Дегерфорс

Ход матча

4'
0:1
Лагербильке Густав

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Дегерфорс
5.00
3.73
2.50
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
32
Simon
Bengtsson
7
Кабаши
Ариан
19
Халили
Абдул
41
Amin
Al-Hamawi
16
Фальцетас
Александр
11
Али
Таха
Абди
33
Amar
Muhsin
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
Хельсинборг
4-5-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Дегерфорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
3:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.14
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.11
Али Таха Абди 3 0.11
Олссон Деннис 2 0.07
Гигович Армин 2 0.07
Лупер Вильгельм 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Amin Al-Hamawi 1 0.04
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Виделль Каспер 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.21
Diego Campos2 5 0.18
Вукоевич Диян 3 0.11
Лагербильке Густав 3 0.11
Фараж Омар 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Elyas Bouzaiene 1 0.04
Джурджич Никола 1 0.04
Ольссон Себастьян II 1 0.04
Бертильссон Юхан 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Рогне Томас 4 0
Давидсен Вильормур 4 0
Philip Reinhold 4 0
Виделль Каспер 4 0
Халили Абдул 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Йенссон Расмус 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Фальцетас Александр 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Diego Fumaca 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Эрквист Расмус 4 0
Лагербильке Густав 3 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
38%
5
45%
76-90

Пропущено

18
28
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
6
33%
2
7%
61-75
4
22%
11
39%
76-90

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
9
45%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
9
38%
3
15%
76-90

Забито

24
26
16 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
13%
2
8%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
8
33%
1
4%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
6
25%
10
38%
76-90

Пропущено

42
48
15 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 25
2
5%
14
29%
29%
1-15
8
19%
4
8%
16-30
5
12%
8
17%
31-45
5
12%
4
8%
46-60
9
21%
4
8%
61-75
13
31%
14
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Юргорден 27 15 6 6 50 - 24 51
3. Хаммарбю 0:0 28 14 9 5 53 - 23 51
4. Кальмар 27 14 5 8 35 - 23 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 27 12 6 9 36 - 28 42
7. Эльфсборг 0:0 28 10 11 7 49 - 34 41
8. Гётеборг 27 12 3 12 37 - 34 39
9. Мьельбю 27 9 10 8 27 - 30 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 27 8 7 12 26 - 37 31
13. Дегерфорс 1:0 28 7 8 13 29 - 46 29
14. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
15. Хельсинборг 0:1 28 4 5 19 21 - 46 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
3. Хаммарбю 0:0 14 8 5 1 33 - 11 29
4. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 0:0 14 6 6 2 28 - 18 24
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Дегерфорс 1:0 14 5 5 4 17 - 18 20
11. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
12. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
13. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 0:1 14 2 3 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 0:0 14 6 4 4 20 - 12 22
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 0:0 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Дегерфорс 1:0 14 2 3 9 12 - 28 9
15. Хельсинборг 0:1 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Дегерфорс
5.00
3.73
2.50
Все Коэффициенты
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