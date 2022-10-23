Тур: 28. Стадион: Олимпия (Хельсинборг). Зрители: 5324
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолЛагербильке Густав
35' Желтая карточкаЭрквист Расмус
45' Желтая карточкаАли Таха Абди
1:1
54' ГолAmin Al-Hamawi
56' Желтая карточкаФальцетас Александр
59' Желтая карточкаElyas Bouzaiene
68' Желтая карточкаDiego Fumaca
76' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
1:2
90' ГолДжурджич Никола
90'+6
Ход матча
4'
35'
45'
54'
1:1
59'
68'
90'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
44
Рогне
Томас
19
Халили
Абдул
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Diego Fumaca
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Tobias Solberg
История личных встреч
Хельсинборг
Дегерфорс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|4
|0.14
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.11
|Али Таха Абди
|3
|0.11
|Олссон Деннис
|2
|0.07
|Гигович Армин
|2
|0.07
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.07
|Лупер Вильгельм
|1
|0.04
|Кабаши Ариан
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Benjamin Acquah
|1
|0.04
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Рогне Томас
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
|Виделль Каспер
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.21
|Diego Campos2
|5
|0.18
|Вукоевич Диян
|3
|0.11
|Лагербильке Густав
|3
|0.11
|Фараж Омар
|3
|0.11
|Эрквист Расмус
|2
|0.07
|Джурджич Никола
|2
|0.07
|Elyas Bouzaiene
|1
|0.04
|Ольссон Себастьян II
|1
|0.04
|Бертильссон Юхан
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Гравиус Христос
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Рогне Томас
|4
|0
|Давидсен Вильормур
|4
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Али Таха Абди
|4
|0
|Виделль Каспер
|4
|0
|Халили Абдул
|3
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Йенссон Расмус
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Diego Fumaca
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайаю Джозеф-Клод
|6
|1
|Джурджич Никола
|6
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Сабеткар Шон
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Elyas Bouzaiene
|2
|0
|Бертильссон Юхан
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
6
46%
76-90
Пропущено
20
29
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
5%
5
17%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
6
30%
2
7%
61-75
5
25%
11
38%
76-90
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Пропущено
24
20
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
9
45%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
9
38%
3
15%
76-90
Забито
25
28
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
12%
3
11%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
8
32%
1
4%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
6
24%
11
39%
76-90
Пропущено
44
49
16 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
3
7%
14
29%
1-15
8
18%
4
8%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
5
11%
5
10%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
14
32%
14
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Юргорден
|27
|15
|6
|6
|50 - 24
|51
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|27
|14
|5
|8
|35 - 23
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|27
|12
|6
|9
|36 - 28
|42
|8.
|Гётеборг
|27
|12
|3
|12
|37 - 34
|39
|9.
|Мьельбю
|27
|9
|10
|8
|27 - 30
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|27
|8
|7
|12
|26 - 37
|31
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|4.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|11.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|12.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|13.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8