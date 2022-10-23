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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 5324
Хельсинборг
1:2
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
4' Гол
Лагербильке Густав
35' Желтая карточка
Эрквист Расмус
45' Желтая карточка
Али Таха Абди
1:1
54' Гол
Amin Al-Hamawi
56' Желтая карточка
Фальцетас Александр
59' Желтая карточка
Elyas Bouzaiene
68' Желтая карточка
Diego Fumaca
76' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
1:2
90' Гол
Джурджич Никола
90'+6

Ход матча

4'
0:1
Лагербильке Густав
(Diego Campos2)
35'
 
Эрквист Расмус
45'
Али Таха Абди
 
54'
Amin Al-Hamawi
1:1
56'
Фальцетас Александр
 
58'
 
Джурджич Никола
Diego Campos2
59'
 
Elyas Bouzaiene
66'
Diego Fumaca
Фальцетас Александр
 
66'
Йенссон Расмус
Кабаши Ариан
 
66'
Видесхейм-Пауль Расмус
Amar Muhsin
 
68'
Diego Fumaca
 
73'
Лупер Вильгельм
Али Таха Абди
 
76'
 
Гайаю Джозеф-Клод
78'
 
Бертильссон Юхан
Эрквист Расмус
85'
Ervin Gigovac
Simon Bengtsson
 
90'
 
Линделль Эрик
Elyas Bouzaiene
90'
 
Вукоевич Диян
Фараж Омар
90'
1:2
Джурджич Никола
(Вукоевич Диян)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
32
Simon
Bengtsson
7
Кабаши
Ариан
19
Халили
Абдул
41
Amin
Al-Hamawi
16
Фальцетас
Александр
11
Али
Таха
Абди
33
Amar
Muhsin
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
8
Diego
Campos2
Хельсинборг
4-5-1
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Хельсинборг
Дегерфорс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

А
2:1
С
1:1
С
4:1
С
1:1
С
3:0
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 4 0.14
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.11
Али Таха Абди 3 0.11
Олссон Деннис 2 0.07
Гигович Армин 2 0.07
Amin Al-Hamawi 2 0.07
Лупер Вильгельм 1 0.04
Кабаши Ариан 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Benjamin Acquah 1 0.04
Давидсен Вильормур 0 0
Рогне Томас 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Виделль Каспер 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.21
Diego Campos2 5 0.18
Вукоевич Диян 3 0.11
Лагербильке Густав 3 0.11
Фараж Омар 3 0.11
Эрквист Расмус 2 0.07
Джурджич Никола 2 0.07
Elyas Bouzaiene 1 0.04
Ольссон Себастьян II 1 0.04
Бертильссон Юхан 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Гравиус Христос 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Рогне Томас 4 0
Давидсен Вильормур 4 0
Philip Reinhold 4 0
Али Таха Абди 4 0
Виделль Каспер 4 0
Халили Абдул 3 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Йенссон Расмус 3 0
Гигович Армин 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Фальцетас Александр 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Diego Fumaca 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайаю Джозеф-Клод 6 1
Джурджич Никола 6 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Эрквист Расмус 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Лагербильке Густав 3 0
Сабеткар Шон 3 0
Гранат Густав 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Салмон Джастин 2 0
Elyas Bouzaiene 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
8%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
6
46%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
5%
5
17%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
2
10%
4
14%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
6
30%
2
7%
61-75
5
25%
11
38%
76-90

Забито

16
15
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Пропущено

24
20
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
9
45%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
9
38%
3
15%
76-90

Забито

25
28
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
3
12%
3
11%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
8
32%
1
4%
31-45
2
8%
6
21%
46-60
1
4%
5
18%
61-75
6
24%
11
39%
76-90

Пропущено

44
49
16 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 26
3
7%
14
29%
1-15
8
18%
4
8%
16-30
5
11%
8
16%
31-45
5
11%
5
10%
46-60
9
20%
4
8%
61-75
14
32%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Хельсинборг - Мальмё 1:2 Гётеборг - Хельсинборг 1:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0 Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0 Дегерфорс - Юргорден 3:0
АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Юргорден 27 15 6 6 50 - 24 51
3. Хаммарбю 28 14 8 6 54 - 25 50
4. Кальмар 27 14 5 8 35 - 23 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Эльфсборг 28 11 10 7 51 - 35 43
7. Мальмё 27 12 6 9 36 - 28 42
8. Гётеборг 27 12 3 12 37 - 34 39
9. Мьельбю 27 9 10 8 27 - 30 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 27 8 7 12 26 - 37 31
13. Дегерфорс 28 7 8 13 30 - 47 29
14. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
15. Хельсинборг 28 4 5 19 22 - 47 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
3. Хаммарбю 14 8 5 1 33 - 11 29
4. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 14 7 5 2 30 - 19 26
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Дегерфорс 14 5 5 4 17 - 18 20
11. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
12. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
13. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 14 2 3 9 9 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 14 6 3 5 21 - 14 21
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Дегерфорс 14 2 3 9 13 - 29 9
15. Хельсинборг 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Amin Al-Hamawi бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Taha Abdi Ali получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Эрквист Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Лагербильке Густав бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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