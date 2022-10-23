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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 28. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 27'
Хаммарбю
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хаммарбю
3.54
4.08
3.70
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
12
Бернхардссон
Александер
24
Довин
Оливер
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
16
Людвигсон
Густав
40
Саиди
Абдельрахман
Эльфсборг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Хаммарбю

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед

23 матча

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

А
3:0
К
1:0
А
2:2
А
0:2
А
2:2
А
2:2
А
5:2
А
1:1
А
0:1
А
0:0
К
2:1
А
2:1
А
3:0
А
2:4
А
4:1
А
0:0
А
1:1
К
3:0
ШК
3:1
А
2:3
А
1:1
А
1:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 8 (2) 0.29
Альм Расмус 6 0.21
Гудьонсен Свейнн 5 0.18
Бернхардссон Александер 4 0.14
Ольссон Симон 4 0.14
Ондрейка Якоб 3 0.11
Оккельс Йеппе 2 0.07
Фрик Пер 2 0.07
Ларссон Йохан 2 0.07
Занден Оливер 2 0.07
Oscar Aga 2 0.07
Седерберг Ноа 2 0.07
Рёмер Андре 1 0.04
Мауду 1 0.04
Хенрикссон Густав 1 0.04
Вяйсянен Лео 0 0
Странд Симон 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 10 (1) 0.36
Людвигсон Густав 10 0.36
Сведберг Виллиот 5 0.18
Боянич Дарьян 4 0.14
Бериша Ветон 4 0.14
Нильссон Джоэл 3 0.11
Саиди Абдельрахман 3 0.11
Джазе Моханад 2 0.07
Куртулус Эдвин 2 0.07
Сельмани Астрит 2 (1) 0.07
Травалли Бубакарр 2 0.07
Bjoern Paulsen 1 0.04
Андерсен Йеппе 1 0.04
Фенгер Мадс 1 0.04
Лахдо Майкель 1 0.04
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 8 0
Emmanuel Boateng2 6 0
Фрик Пер 5 0
Хольмен Себастьян 4 0
Странд Симон 4 0
Гудьонсен Свейнн 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Ларссон Йохан 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Лагербильке Густав 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Альм Расмус 2 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртулус Эдвин 7 0
Джазе Моханад 6 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 4 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Довин Оливер 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Вагич Павле 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
20
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
5
19%
4
20%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
9
35%
4
20%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
10%
2
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
30%
3
25%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
4
20%
2
17%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Забито

20
32
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
5
25%
4
13%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
1
5%
7
22%
61-75
5
25%
8
25%
76-90

Пропущено

17
12
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
1
6%
5
42%
76-90

Забито

46
52
21 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
8
17%
6
12%
1-15
4
9%
10
19%
16-30
9
20%
10
19%
31-45
6
13%
6
12%
46-60
5
11%
8
15%
61-75
14
30%
12
23%
76-90

Пропущено

37
24
21 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 14
7
19%
3
13%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
27%
4
17%
31-45
7
19%
4
17%
46-60
6
16%
6
25%
61-75
3
8%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 27 16 9 2 60 - 33 57
2. Юргорден 27 15 6 6 50 - 24 51
3. Хаммарбю 0:0 28 14 9 5 53 - 23 51
4. Кальмар 27 14 5 8 35 - 23 47
5. АИК 27 13 8 6 43 - 33 47
6. Мальмё 27 12 6 9 36 - 28 42
7. Эльфсборг 0:0 28 10 11 7 49 - 34 41
8. Гётеборг 27 12 3 12 37 - 34 39
9. Мьельбю 27 9 10 8 27 - 30 37
10. Вернаму 27 9 8 10 32 - 42 35
11. Норрчёпинг 27 8 8 11 36 - 37 32
12. Сириус 27 8 7 12 26 - 37 31
13. Дегерфорс 1:0 28 7 8 13 29 - 46 29
14. Варберг БоИС 27 7 7 13 25 - 46 28
15. Хельсинборг 0:1 28 4 5 19 21 - 46 17
16. Сундсвалль 27 4 2 21 26 - 69 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 13 10 1 2 34 - 10 31
2. Кальмар 14 9 2 3 16 - 7 29
3. Хаммарбю 0:0 14 8 5 1 33 - 11 29
4. АИК 14 8 4 2 21 - 10 28
5. Хеккен 13 8 3 2 33 - 17 27
6. Мальмё 14 8 3 3 23 - 11 27
7. Эльфсборг 0:0 14 6 6 2 28 - 18 24
8. Гётеборг 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Вернаму 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Дегерфорс 1:0 14 5 5 4 17 - 18 20
11. Сириус 13 6 1 6 15 - 14 19
12. Норрчёпинг 14 5 4 5 24 - 19 19
13. Мьельбю 13 4 6 3 16 - 17 18
14. Варберг БоИС 14 4 5 5 13 - 20 17
15. Сундсвалль 14 4 0 10 18 - 35 12
16. Хельсинборг 0:1 14 2 3 9 8 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 8 6 0 27 - 16 30
2. Хаммарбю 0:0 14 6 4 4 20 - 12 22
3. Юргорден 14 5 5 4 16 - 14 20
4. Мьельбю 14 5 4 5 11 - 13 19
5. АИК 13 5 4 4 22 - 23 19
6. Кальмар 13 5 3 5 19 - 16 18
7. Гётеборг 14 6 0 8 19 - 20 18
8. Эльфсборг 0:0 14 4 5 5 21 - 16 17
9. Мальмё 13 4 3 6 13 - 17 15
10. Вернаму 14 4 3 7 17 - 29 15
11. Норрчёпинг 13 3 4 6 12 - 18 13
12. Сириус 14 2 6 6 11 - 23 12
13. Варберг БоИС 13 3 2 8 12 - 26 11
14. Дегерфорс 1:0 14 2 3 9 12 - 28 9
15. Хельсинборг 0:1 14 2 2 10 13 - 27 8
16. Сундсвалль 13 0 2 11 8 - 34 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 26 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 21
Гётеборг Берг Маркус 12 (6)
Норрчёпинг Нюман Кристоффер 11 (2)
Мальмё Телин Исаак 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АИК Ларссон Себастьян 9
Сириус Матисен Маркус 9
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 9
Вернаму Оливейра Вендерсон 1 7
Эльфсборг Рёмер Андре 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хаммарбю
3.54
4.08
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Хаммарбю онлайн

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