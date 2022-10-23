Тур: 28. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 8159
0'
1:0
33' ГолБернхардссон Александер
1:1
55' ГолНильссон Джоэл
70' Желтая карточкаСадику Лорет
74' Желтая карточкаДжазе Моханад
85' Желтая карточкаФрик Пер
85' Желтая карточкаПинас Шакилль
88' Желтая карточкаХольмен Кевин
2:1
89' ГолСедерберг Ноа
90'+4
Ход матча
33'
55'
70'
74'
85'
85'
88'
89'
2:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
24
Довин
Оливер
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
-
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
-
24 Довин ОливерВратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Эльфсборг
Хаммарбю
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 6 побед
23 матча
39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|8 (2)
|0.29
|Альм Расмус
|6
|0.21
|Бернхардссон Александер
|5
|0.18
|Гудьонсен Свейнн
|5
|0.18
|Ольссон Симон
|4
|0.14
|Ондрейка Якоб
|3
|0.11
|Седерберг Ноа
|3
|0.11
|Оккельс Йеппе
|2
|0.07
|Фрик Пер
|2
|0.07
|Ларссон Йохан
|2
|0.07
|Занден Оливер
|2
|0.07
|Oscar Aga
|2
|0.07
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Мауду
|1
|0.04
|Хенрикссон Густав
|1
|0.04
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|10 (1)
|0.36
|Людвигсон Густав
|10
|0.36
|Сведберг Виллиот
|5
|0.18
|Боянич Дарьян
|4
|0.14
|Нильссон Джоэл
|4
|0.14
|Бериша Ветон
|4
|0.14
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.11
|Джазе Моханад
|2
|0.07
|Куртулус Эдвин
|2
|0.07
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.07
|Травалли Бубакарр
|2
|0.07
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Андерсен Йеппе
|1
|0.04
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|Лахдо Майкель
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|8
|0
|Фрик Пер
|6
|0
|Emmanuel Boateng2
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Лагербильке Густав
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|7
|0
|Куртулус Эдвин
|7
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|4
|0
|Садику Лорет
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Довин Оливер
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
11%
2
10%
1-15
2
7%
7
33%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
3
11%
3
14%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
10
36%
4
19%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 7
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
5
24%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
2
10%
3
21%
76-90
Забито
20
32
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
5
25%
4
13%
1-15
2
10%
3
9%
16-30
4
20%
6
19%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
1
5%
7
22%
61-75
5
25%
8
25%
76-90
Пропущено
17
12
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
1
6%
5
42%
76-90
Забито
48
53
22 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 7
8
17%
6
11%
1-15
4
8%
10
19%
16-30
10
21%
10
19%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
5
10%
8
15%
61-75
15
31%
12
23%
76-90
Пропущено
38
26
21 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 15
7
18%
3
12%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
10
26%
5
19%
31-45
8
21%
4
15%
46-60
6
16%
6
23%
61-75
3
8%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2 Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хаммарбю - Сириус 1:1 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1 Мальмё - Хаммарбю 0:0
Хеккен - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Норрчёпинг - Хаммарбю 4:1 ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|27
|16
|9
|2
|60 - 33
|57
|2.
|Юргорден
|27
|15
|6
|6
|50 - 24
|51
|3.
|Хаммарбю
|28
|14
|8
|6
|54 - 25
|50
|4.
|Кальмар
|27
|14
|5
|8
|35 - 23
|47
|5.
|АИК
|27
|13
|8
|6
|43 - 33
|47
|6.
|Эльфсборг
|28
|11
|10
|7
|51 - 35
|43
|7.
|Мальмё
|27
|12
|6
|9
|36 - 28
|42
|8.
|Гётеборг
|27
|12
|3
|12
|37 - 34
|39
|9.
|Мьельбю
|27
|9
|10
|8
|27 - 30
|37
|10.
|Вернаму
|27
|9
|8
|10
|32 - 42
|35
|11.
|Норрчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Сириус
|27
|8
|7
|12
|26 - 37
|31
|13.
|Дегерфорс
|28
|7
|8
|13
|30 - 47
|29
|14.
|Варберг БоИС
|27
|7
|7
|13
|25 - 46
|28
|15.
|Хельсинборг
|28
|4
|5
|19
|22 - 47
|17
|16.
|Сундсвалль
|27
|4
|2
|21
|26 - 69
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|13
|10
|1
|2
|34 - 10
|31
|2.
|Кальмар
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Хаммарбю
|14
|8
|5
|1
|33 - 11
|29
|4.
|АИК
|14
|8
|4
|2
|21 - 10
|28
|5.
|Хеккен
|13
|8
|3
|2
|33 - 17
|27
|6.
|Мальмё
|14
|8
|3
|3
|23 - 11
|27
|7.
|Эльфсборг
|14
|7
|5
|2
|30 - 19
|26
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Вернаму
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Дегерфорс
|14
|5
|5
|4
|17 - 18
|20
|11.
|Сириус
|13
|6
|1
|6
|15 - 14
|19
|12.
|Норрчёпинг
|14
|5
|4
|5
|24 - 19
|19
|13.
|Мьельбю
|13
|4
|6
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Варберг БоИС
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|15.
|Сундсвалль
|14
|4
|0
|10
|18 - 35
|12
|16.
|Хельсинборг
|14
|2
|3
|9
|9 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|8
|6
|0
|27 - 16
|30
|2.
|Хаммарбю
|14
|6
|3
|5
|21 - 14
|21
|3.
|Юргорден
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|4.
|Мьельбю
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|5.
|АИК
|13
|5
|4
|4
|22 - 23
|19
|6.
|Кальмар
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|7.
|Гётеборг
|14
|6
|0
|8
|19 - 20
|18
|8.
|Эльфсборг
|14
|4
|5
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Мальмё
|13
|4
|3
|6
|13 - 17
|15
|10.
|Вернаму
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|11.
|Норрчёпинг
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|Сириус
|14
|2
|6
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Варберг БоИС
|13
|3
|2
|8
|12 - 26
|11
|14.
|Дегерфорс
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|15.
|Хельсинборг
|14
|2
|2
|10
|13 - 27
|8
|16.
|Сундсвалль
|13
|0
|2
|11
|8 - 34
|2
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|26 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|21
|Гётеборг
|Берг Маркус
|12 (6)
|Норрчёпинг
|Нюман Кристоффер
|11 (2)
|Мальмё
|Телин Исаак
|11 (2)
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|Сириус
|Матисен Маркус
|9
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|9
|Вернаму
|Оливейра Вендерсон
|1 7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|8