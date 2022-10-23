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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Труа
0:0
Первый тайм: 30'
Лорьян
0'
27' Желтая карточка
Поросо Джаксон

Ход матча

27'
Поросо Джаксон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 121
Труа 22.3% (27)
X 30.6% (37)
Лорьян 47.1% (57)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Лорьян
2.74
3.60
3.05
Все Коэффициенты
1
Лис
Матеуш
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
29
Одоберт
Уилсон
7
Бальде
Мама
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
15
Лапорт
Жульен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
10
Ле
Фе
Энцо
7
Диарра
Стефан
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
9
Коне
Ибраима
Труа
5-4-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Труа
Лорьян

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
0:3
Л2
2:0
ПМЗПИВЛ1
0:0
ПМЗПИВЛ1
2:1
Л1
0:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
2:2
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 5 0.42
Одоберт Уилсон 3 0.25
Тардьё Флориан 3 (3) 0.25
Рипар Рено 2 0.17
Поросо Джаксон 2 0.17
Шавалерин Ксавье 1 0.08
Угбо Ике 1 0.08
Сальмье Йоанн 1 0.08
Конте Абду 1 0.08
Лопеш Рони 0 0
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 8 (1) 0.67
Уттара Данго 4 0.33
Ле Фе Энцо 2 0.17
Коне Ибраима 2 (1) 0.17
Лорьенте Арман 1 0.08
Катлайн Йоанн 1 0.08
Ле Бри Тео 1 0.08
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Тальби Монтассар 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 2 1
Тардьё Флориан 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Галлон Готье 2 0
Бальде Мама 2 0
Бруус Андреас 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Рипар Рено 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Абергель Лоран 2 0
Калюлю Гедеон 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Ле Фе Энцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
6
43%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
3
15%
5
26%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
7
35%
2
11%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
7
33%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3
Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3
Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 14 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон 0:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 17 17
10. Тулуза 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Труа 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
12. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 19 12
15. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
16. Страсбург 0:0 Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
17. Брест 1:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
18. Осер 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 10 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
13. Труа 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
14. Осер 0:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
16. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
14. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
15. Тулуза 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Осер 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 15 3
19. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • 30'
    Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 29'
    Сальмье Йоанн из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 29'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 28'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    27'
    Поросо Джаксон получил желтую карточку от судьи
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    • Фол, нарушение
      24'
      Палмер-Браун Эрик наказан за толчок Коне Ибраима
    • 24'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 23'
      Уттара Данго нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 23'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 22'
      Шанс! Поросо Джаксон из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      22'
      Лопеш Рони из команды Труа подал угловой справа.
    • 22'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      21'
      Сальмье Йоанн возвращается на поле.
    • 21'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      21'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      21'
      Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Труа: 41%, Лорьян: 59%.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 20'
      Ле Гофф Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Лорьян начинает контратаку
    • 19'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Инносент Бонке ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Труа контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 17'
      Конте Абду успешно блокирует удар.
    • 17'
      Диарра Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Труа пытается что-то создать.
    • 15'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Труа: 50%, Лорьян: 50%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 14'
      Сальмье Йоанн из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 13'
      Труа начинает контратаку
    • 13'
      Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      12'
      Бальде Мама из команды Труа в офсайде
    • 12'
      Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Труа контролирует мяч.
    • 11'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 10'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Лорьян: 44%.
    • 10'
      Понсо Жульен не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 9'
      Ле Бри Тео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Труа пытается что-то создать.
    • 7'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Офсайд
      7'
      Конте Абду из команды Труа в офсайде
    • 6'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 5'
      Контроль мяча: Труа: 55%, Лорьян: 45%.
    • 5'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Бальде Мама выиграл воздушное противоборство у Лапорт Жульен.
    • 4'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 4'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 4'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Труа контролирует мяч.
    • 3'
      Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Лапорт Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 2'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Коне Ибраима выиграл воздушное противоборство у Поросо Джаксон.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лорьян начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Труа 22.3% (27)
    X 30.6% (37)
    Лорьян 47.1% (57)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Лорьян
    2.74
    3.60
    3.05
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    Прогнозы на матч Труа 0:0 Лорьян

    Исход игры
    Труа
    22.3% (27)
    Ничья
    30.6% (37)
    Лорьян
    47.1% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    78.15% (93)
    Нет
    21.85% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лорьян
    35.5% (43)
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:0 Труа
    10.7% (13)
    2:1 Труа
    9.9% (12)
    0:1 Лорьян
    6.6% (8)
    1:3 Лорьян
    2.5% (3)
    0:2 Лорьян
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Труа
    Лорьян
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