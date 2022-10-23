Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Yoann Cathline пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем

Sirine Doucoure выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Sirine Doucoure создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

49' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Коне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Лис Матеуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Одоберт Уилсон пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

41' Удар от ворот произведет Труа

41' Уттара Данго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Лорьян

40' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Лорьян

39' Лопеш Рони из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Удар от ворот произведет Труа

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Лорьян

37' Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Лорьян

36' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Тьерно Бальде сделал результативную передачу.

34' Лапорт Жульен плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Г О О О О Л - Лапорт Жульен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

34' Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Труа

32' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Диарра Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Удар от ворот произведет Труа

30' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Инносент Бонке из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Поросо Джаксон получил желтую карточку от судьи

26' Удар от ворот произведет Лорьян

26' Сильный дождь сегодня.

26' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Труа

23' Лапорт Жульен из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Лорьян

22' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Лорьян

14' Сальмье Йоанн из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Палмер-Браун Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ле Бри Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Труа

10' Понсо Жульен не смог попасть в створ ударом издали

9' Удар от ворот произведет Лорьян

6' Удар от ворот произведет Труа

5' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

4' Идет дождь, трудные условия для игроков.

4' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Труа

2' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Куаме Роминигуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лорьян начинает с центра поля