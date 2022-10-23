Тур: 12. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Marc Bollengier
0'
27' Желтая карточкаПоросо Джаксон
1:0
34' Гол в свои воротаЛапорт Жульен
1:1
50' ГолДиарра Стефан
2:1
61' ГолЛопеш Рони
65' Желтая карточкаЛис Матеуш
2:2
81' ГолБуасгар Кентен
90'+3
Ход матча
27'
34'
1:0
50'
1:1
61'
2:1
65'
81'
2:2
87'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
10
Ле
Фе
Энцо
21
Понсо
Жульен
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Труа
Лорьян
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|5
|0.42
|Одоберт Уилсон
|3
|0.25
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.25
|Рипар Рено
|2
|0.17
|Поросо Джаксон
|2
|0.17
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.08
|Угбо Ике
|1
|0.08
|Сальмье Йоанн
|1
|0.08
|Конте Абду
|1
|0.08
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.67
|Уттара Данго
|4
|0.33
|Ле Фе Энцо
|2
|0.17
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.17
|Буасгар Кентен
|1
|0.08
|Диарра Стефан
|1
|0.08
|Лорьенте Арман
|1
|0.08
|Катлайн Йоанн
|1
|0.08
|Ле Бри Тео
|1
|0.08
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|2
|1
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Бальде Мама
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Рипар Рено
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Поросо Джаксон
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Абергель Лоран
|2
|0
|Калюлю Гедеон
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
22%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
6
43%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
14%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
3
14%
6
27%
31-45
3
14%
6
27%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
7
33%
3
14%
76-90
Пропущено
24
17
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
7
29%
29%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3
Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0
Лорьян
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3
Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1 Лорьян - Шатору 2:1 Нант - Лорьян 2:0 Динамо-Брест - Лорьян 1:0 Лорьян - Конкарно 1:0 Лорьян - Труа 1:1 Бордо - Лорьян 0:0 Лорьян - Марсель 0:3 Лорьян - Реймс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Труа 2:2 Лорьян
Исход игры
Труа
22.3% (27)
Ничья
30.6% (37)
Лорьян
47.1% (57)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
78.15% (93)
Нет
21.85% (26)
Популярный счёт
1:2 Лорьян
35.5% (43)
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:0 Труа
10.7% (13)
2:1 Труа
9.9% (12)
0:1 Лорьян
6.6% (8)
1:3 Лорьян
2.5% (3)
0:2 Лорьян
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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