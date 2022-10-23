Тур: 12. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
0:1
15' ПенальтиДель Кастильо Ромен
37' Желтая карточкаСлимани Ислам
37' Желтая карточкаСейду Алиду
41' Желтая карточкаМаньен Йоанн
0:2
54' ГолОнора Франк
61' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
0:3
68' ГолЛе Дуарон Жереми
1:3
89' ГолАллевина Джим
90' Желтая карточкаВетеска Матеуш
90'+4
Ход матча
15'
37'
37'
41'
54'
68'
89'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 10
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
19 Менди АриалЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
- Полузащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Grougi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Брест
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3
|0.25
|Андрич Комнен
|3 (1)
|0.25
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.17
|Киэ Грежон
|2
|0.17
|Гастьен Йоан
|1
|0.08
|Гоналон Максим
|1
|0.08
|Рашани Эльбасан
|1
|0.08
|Бела Жереми
|1
|0.08
|Доссу Жодель
|1
|0.08
|Аллевина Джим
|1
|0.08
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (2)
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.25
|Онора Франк
|2
|0.17
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.17
|Слимани Ислам
|1
|0.08
|Белькебла Арис
|1
|0.08
|Дари Ашраф
|1
|0.08
|Фадига Ноа
|1
|0.08
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Маньен Йоанн
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Андрич Комнен
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Шардонне Брендан
|3
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
5
36%
76-90
Забито
9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
16
14
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
19%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Пропущено
19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
5
19%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3
Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1
ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Клермон 1:3 Брест
Исход игры
Клермон
68.3% (82)
Ничья
23.3% (28)
Брест
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
65.55% (78)
Нет
34.45% (41)
Популярный счёт
2:1 Клермон
35% (42)
1:0 Клермон
24.2% (29)
1:1 Ничья
20.8% (25)
1:2 Брест
6.7% (8)
2:0 Клермон
6.7% (8)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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