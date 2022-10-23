Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Супер-замена от тренера! Жереми Ле Дуарон только вышел на поле и уже забил!

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Брест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Клермон

45' Фадига Ноа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Слимани Ислам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Клермон

42' Онора Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Маньен Йоанн получил желтую карточку от судьи

40' Удар от ворот произведет Брест

39' Гастьен Йоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

37' Сейду Алиду получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Слимани Ислам получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

37' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Оооо... вот это был удар! Онора Франк должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Брест

32' Удар от ворот произведет Брест

32' Гастьен Йоан не смог попасть в створ ударом издали

31' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Удар от ворот произведет Брест

27' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брест

27' Рашани Эльбасан не смог попасть в створ ударом издали

26' Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Брест

25' Андрич Комнен не смог попасть в створ ударом издали

23' Маньен Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Андрич Комнен нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

20' Гастьен Йоан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

18' Брест нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

17' Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

16' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Mory Diaw прыгнул вправо!

13' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Клермон

12' Оооо... вот это был удар! Онора Франк должен был забить с этой позиции.

12' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

8' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Лис-Мелу Пьерр . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Оооо... вот это был удар! Онора Франк должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Онора Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гоналон Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Клермон начинает с центра поля