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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Клермон
1:3
Конец матча
Брест
0'
0:1
15' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
37' Желтая карточка
Слимани Ислам
37' Желтая карточка
Сейду Алиду
41' Желтая карточка
Маньен Йоанн
0:2
54' Гол
Онора Франк
61' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:3
68' Гол
Ле Дуарон Жереми
1:3
89' Гол
Аллевина Джим
90' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
90'+4

Ход матча

15'
0:1
Дель Кастильо Ромен
25'
Рашани Эльбасан
Гоналон Максим
 
37'
 
Слимани Ислам
37'
Сейду Алиду
 
41'
Маньен Йоанн
 
54'
0:2
Онора Франк
(Дель Кастильо Ромен)
61'
Кофрие Максимилиано
 
61'
Киэ Грежон
Маньен Йоанн
 
62'
Аллевина Джим
Вивальдо Боргес до Сантос Нето
 
62'
 
Ле Дуарон Жереми
Слимани Ислам
68'
0:3
Ле Дуарон Жереми
(Дель Кастильо Ромен)
73'
 
Белькебла Арис
Дель Кастильо Ромен
73'
 
Маньетти Уго
Перейра-Лаже Матиаш
74'
Массолин Янис
Гастьен Йоан
 
75'
Доссу Жодель
Андрич Комнен
 
82'
 
Кардона Ирвин
Онора Франк
82'
 
Дембеле Карамоко Кадер
Лис-Мелу Пьерр
89'
Аллевина Джим
(Чам Мухаммед)
1:3
90'
Ветеска Матеуш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 120
Клермон 68.3% (82)
X 23.3% (28)
Брест 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
7
Маньен
Йоанн
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
70
Чам
Мухаммед
10
Хауи
Саиф-Эдин
9
Андрич
Комнен
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
3
Брассье
Лилиан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
45
Камара
Махди
10
Дель
Кастильо
Ромен
13
Слимани
Ислам
9
Онора
Франк
Клермон
3-4-2-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Клермон
Брест

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л2
0:0
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
1:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 0.25
Андрич Комнен 3 (1) 0.25
Хауи Саиф-Эдин 2 0.17
Киэ Грежон 2 0.17
Гастьен Йоан 1 0.08
Гоналон Максим 1 0.08
Рашани Эльбасан 1 0.08
Бела Жереми 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Аллевина Джим 1 0.08
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (2) 0.25
Ле Дуарон Жереми 3 0.25
Онора Франк 2 0.17
Лис-Мелу Пьерр 2 0.17
Слимани Ислам 1 0.08
Белькебла Арис 1 0.08
Дари Ашраф 1 0.08
Фадига Ноа 1 0.08
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 0
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Маньен Йоанн 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ветеска Матеуш 2 0
Андрич Комнен 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 3 0
Шардонне Брендан 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Бизот Марко 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Дари Ашраф 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
5
36%
76-90

Забито

9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

16
14
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
3
19%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
31%
2
14%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
5
31%
1
7%
76-90

Пропущено

19
26
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
5
19%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
6
23%
61-75
4
21%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3
Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0
Брест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1
ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 19 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Контроль мяча: Клермон: 63%, Брест: 37%.
    • 90'
      Забив гол, Клермон сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
    • 89'
      Чам Мухаммед сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      89'
      Г О О О О Л - Аллевина Джим забивает с левой ноги!
    • 89'
      Чам Мухаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 88'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 87'
      Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Клермон 68.3% (82)
    X 23.3% (28)
    Брест 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Клермон 1:3 Брест

    Исход игры
    Клермон
    68.3% (82)
    Ничья
    23.3% (28)
    Брест
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    65.55% (78)
    Нет
    34.45% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Клермон
    35% (42)
    1:0 Клермон
    24.2% (29)
    1:1 Ничья
    20.8% (25)
    1:2 Брест
    6.7% (8)
    2:0 Клермон
    6.7% (8)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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