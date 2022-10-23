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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
0:0
Первый тайм: 3'
Нант
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Ницца 74.8% (89)
X 21.8% (26)
Нант 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Нант
2.13
3.80
4.30
Все Коэффициенты
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
23
Лотомба
Жордан
15
Брайан
Джо
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Баркли
Росс
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
4
Паллуа
Николя
3
Жиротто
Андрей
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
14
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
Ницца
3-4-1-2
Нант
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Нант

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.45
Пепе Николя 2 (1) 0.18
Ремзи Аарон 1 0.09
Лаборд Гаэтан 1 0.09
Вити Маттиа 1 0.09
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.36
Мохамед Мостафа 3 0.27
Ганаго Игнатиус 2 0.18
Гессан Эванн 1 0.09
Блас Людовик 1 (1) 0.09
Сиссоко Мусса 1 0.09
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 2 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Лотомба Жордан 2 0
Бар Мельвен 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Брайан Джо 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 1 1
Жиротто Андрей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Сиссоко Мусса 1 0
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
6
32%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 19 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Нант пытается что-то создать.
  • Офсайд
    2'
    Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
  • 1'
    Ницца контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Ницца 74.8% (89)
X 21.8% (26)
Нант 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Нант
2.13
3.80
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ницца 0:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Нант

Исход игры
Ницца
74.8% (89)
Ничья
21.8% (26)
Нант
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
2:1 Ницца
37.8% (45)
1:0 Ницца
27.7% (33)
1:1 Ничья
19.3% (23)
2:0 Ницца
4.2% (5)
3:1 Ницца
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
1:2 Нант
1.7% (2)
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