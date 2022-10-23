Тур: 12. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
42
Вити
Маттиа
15
Брайан
Джо
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Баркли
Росс
29
Пепе
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Манвелян ГорНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Нант
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|5 (3)
|0.45
|Пепе Николя
|2 (1)
|0.18
|Ремзи Аарон
|1
|0.09
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.09
|Вити Маттиа
|1
|0.09
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.36
|Мохамед Мостафа
|3
|0.27
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.18
|Гессан Эванн
|1
|0.09
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.09
|Сиссоко Мусса
|1
|0.09
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|2
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Бар Мельвен
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|1
|0
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
3
16%
1-15
3
21%
6
32%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Нант
Исход игры
Ницца
74.8% (89)
Ничья
21.8% (26)
Нант
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
2:1 Ницца
37.8% (45)
1:0 Ницца
27.7% (33)
1:1 Ничья
19.3% (23)
2:0 Ницца
4.2% (5)
3:1 Ницца
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
1:2 Нант
1.7% (2)
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