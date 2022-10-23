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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ницца
1:1
Конец матча
Нант
0'
0:1
49' Гол
Ганаго Игнатиус
60' Желтая карточка
Тодибо Жан-Клер
68' Желтая карточка
Брайан Джо
75' Желтая карточка
Антуан Комбуаре
81' Желтая карточка
Бар Мельвен
84' Желтая карточка
Сиссоко Мусса
90' Желтая карточка
Лафон Альбан
1:1
90' Пенальти
Пепе Николя
90' Красная карточка
Бамба Абдул-Кадер
90' Желтая карточка
Мутуссами Самуэль
90' Вторая желтая карточка
Лафон Альбан
90'+9

Ход матча

45'
Аталь Юсеф
Лотомба Жордан
 
46'
 
Сентонз Фабьен
Аппиа Деннис
49'
0:1
Ганаго Игнатиус
(Саймон Мозес)
60'
Тодибо Жан-Клер
 
62'
Будауи Хишем
Вити Маттиа
 
62'
Ремзи Аарон
Тюрам Кефрен
 
63'
Браими Билаль
Баркли Росс
 
68'
Брайан Джо
 
71'
Бар Мельвен
Брайан Джо
 
73'
 
Мохамед Мостафа
Саймон Мозес
73'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
Ганаго Игнатиус
75'
 
Антуан Комбуаре
81'
Бар Мельвен
 
84'
 
Сиссоко Мусса
88'
 
Коко Маркус
Блас Людовик
88'
 
Коршья Себастьен
Сиссоко Мусса
90'
 
Лафон Альбан
90'
Пепе Николя
1:1
90'
 
Бамба Абдул-Кадер
90'
 
Мутуссами Самуэль
90'
 
Лафон Альбан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 2
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ницца 74.4% (90)
X 22.3% (27)
Нант 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
23
Лотомба
Жордан
15
Брайан
Джо
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Баркли
Росс
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
14
Ганаго
Игнатиус
27
Саймон
Мозес
Ницца
3-4-1-2
Нант
4-3-3

История личных встреч

Ницца
Нант

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 5 (3) 0.42
Пепе Николя 3 (2) 0.25
Ремзи Аарон 1 0.08
Лаборд Гаэтан 1 0.08
Вити Маттиа 1 0.08
Диоп Софьян 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Браими Билаль 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 4 (1) 0.33
Мохамед Мостафа 3 0.25
Ганаго Игнатиус 3 0.25
Гессан Эванн 1 0.08
Блас Людовик 1 (1) 0.08
Сиссоко Мусса 1 0.08
Жиротто Андрей 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Росарио Пабло 4 0
Данте Бонфим 3 0
Бар Мельвен 3 0
Брайан Джо 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Лемина Марио 0 1
Баркли Росс 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Жиротто Андрей 2 0
Антуан Комбуаре 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Паллуа Николя 1 0
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
6
30%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
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Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О О Л - Пепе Николя из команды Ницца забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Альбан Ляфон прыгнул не в ту сторону.
  • 96'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Ницца пробьет пенальти!
  • 95'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 66%, Нант: 34%.
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Лафон Альбан сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    94'
    ПЕНАЛЬТИ! - Кастеллетто Жан-Шарль играет рукой в штрафной! Кастеллетто Жан-Шарль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 93'
    Шмейхель Каспер из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Чиривелья Педро из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Будауи Хишем.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Аталь Юсеф из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
    • 91'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 91'
      Чиривелья Педро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Контроль мяча: Ницца: 56%, Нант: 44%.
    • 49'
      Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 49'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 49'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Жиротто Андрей из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ницца контролирует мяч.
    • 48'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 48'
      Ницца начинает контратаку
    • 47'
      Нант пытается что-то создать.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Лотомба Жордан получил травму и заменен. Аталь Юсеф выходит на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Травма, повреждение
      45'
      Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Ницца: 57%, Нант: 43%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Пепе Николя наказан за толчок Ганаго Игнатиус
    • Травма, повреждение
      44'
      Лотомба Жордан возвращается на поле.
    • 44'
      Лафон Альбан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      44'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Паллуа Николя успешно блокирует удар.
    • 44'
      Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Ницца контролирует мяч.
    • 43'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лотомба Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Тодибо Жан-Клер успешно блокирует удар.
    • 41'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем
    • 40'
      Контроль мяча: Ницца: 56%, Нант: 44%.
    • 39'
      Ницца контролирует мяч.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 39'
      Ницца начинает контратаку
    • 39'
      Брайан Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Нант пытается что-то создать.
    • 38'
      Нант контролирует мяч.
    • 38'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Ницца контролирует мяч.
    • Офсайд
      37'
      Сиссоко Мусса из команды Нант в офсайде
    • 37'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      37'
      Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Жиротто Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 36'
      Ницца контролирует мяч.
    • 35'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ницца: 55%, Нант: 45%.
    • 34'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Ницца контролирует мяч.
    • 32'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 32'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Ницца начинает контратаку
    • 31'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Ницца: 53%, Нант: 47%.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 29'
      Брайан Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Нант контролирует мяч.
    • 28'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 27'
      Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Угловой
      26'
      Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ницца: 53%, Нант: 47%.
    • 25'
      Паллуа Николя выиграл воздушное противоборство у Маттиа Вити.
    • Угловой
      25'
      Баркли Росс из команды Ницца подал угловой слева.
    • 25'
      Аппиа Деннис успешно блокирует удар.
    • 25'
      Брайан Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Пепе Николя нанес удар в каркас ворот!
    • 25'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 24'
      Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Ницца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      23'
      Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
    • 23'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 21'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 20'
      Контроль мяча: Ницца: 53%, Нант: 47%.
    • 19'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 19'
      Блас Людовик из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 19'
      Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 18'
      Нант контролирует мяч.
    • 17'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Шмейхель Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Данте Бонфим ошибается в защите.
    • 17'
      Нант пытается что-то создать.
    • 16'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 15'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Брайан Джо из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 15'
      Контроль мяча: Ницца: 60%, Нант: 40%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Нант
    • Фол, нарушение
      13'
      Мутуссами Самуэль нарушает правила. Пепе Николя пострадал
    • 13'
      Сиссоко Мусса выиграл воздушное противоборство у Баркли Росс.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 13'
      Пепе Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      13'
      Баркли Росс из команды Ницца подал угловой слева.
    • 12'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 12'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 10'
      Нант пытается что-то создать.
    • 10'
      Данте Бонфим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 10'
      Контроль мяча: Ницца: 52%, Нант: 48%.
    • 9'
      Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Тюрам Кефрен из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Мутуссами Самуэль пострадал.
    • 8'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лемина Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      8'
      Чиривелья Педро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Тодибо Жан-Клер из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Нант пытается что-то создать.
    • 6'
      Аппиа Деннис выиграл воздушное противоборство у Баркли Росс.
    • 6'
      Ницца пытается что-то создать.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Мутуссами Самуэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ганаго Игнатиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Ницца: 41%, Нант: 59%.
    • 5'
      Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч
    • 5'
      Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Ницца контролирует мяч.
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Нант пытается что-то создать.
    • Офсайд
      2'
      Лаборд Гаэтан из команды Ницца в офсайде
    • 1'
      Ницца контролирует мяч.
    • 1'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 1'
      Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ницца 74.4% (90)
    X 22.3% (27)
    Нант 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ницца 1:1 Нант онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Нант

    Исход игры
    Ницца
    74.4% (90)
    Ничья
    22.3% (27)
    Нант
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (54)
    Меньше
    54.24% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    65.25% (77)
    Нет
    34.75% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    38.8% (47)
    1:0 Ницца
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    2:0 Ницца
    4.1% (5)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Нант
    1.7% (2)
    1:2 Нант
    1.7% (2)
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