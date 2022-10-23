Тур: 12. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
0:1
49' ГолГанаго Игнатиус
60' Желтая карточкаТодибо Жан-Клер
68' Желтая карточкаБрайан Джо
75' Желтая карточкаАнтуан Комбуаре
81' Желтая карточкаБар Мельвен
84' Желтая карточкаСиссоко Мусса
90' Желтая карточкаЛафон Альбан
1:1
90' ПенальтиПепе Николя
90' Красная карточкаБамба Абдул-Кадер
90' Желтая карточкаМутуссами Самуэль
90' Вторая желтая карточкаЛафон Альбан
90'+9
Ход матча
49'
0:1
60'
68'
75'
81'
84'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 2
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
15
Брайан
Джо
99
Лемина
Марио
19
Тюрам
Кефрен
11
Баркли
Росс
29
Пепе
Николя
12
Аппиа
Деннис
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
99 Лемина МариоПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
-
29 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
16 Ремзи АаронПолузащитник
-
18 Илие РарешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Манвелян ГорНападающий
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Нант
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
22.7%
59.1%
18.2%
5 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|5 (3)
|0.42
|Пепе Николя
|3 (2)
|0.25
|Ремзи Аарон
|1
|0.08
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.08
|Вити Маттиа
|1
|0.08
|Диоп Софьян
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.33
|Мохамед Мостафа
|3
|0.25
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.08
|Блас Людовик
|1 (1)
|0.08
|Сиссоко Мусса
|1
|0.08
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Росарио Пабло
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бар Мельвен
|3
|0
|Брайан Джо
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Лемина Марио
|0
|1
|Баркли Росс
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Антуан Комбуаре
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Паллуа Николя
|1
|0
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
3
50%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
9%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
3
20%
6
30%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
3
20%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Осер - Ницца 1:1 Ницца - Словацко 1:2 Ницца - Труа 3:2 Словацко - Ницца 0:1
ПСЖ - Ницца 2:1 Ницца - Анже 0:1 Партизан - Ницца 1:1 Аяччо - Ницца 0:1 Ницца - Кёльн 1:1 Ницца - Монако 0:1 Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0 Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2
Нант
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0
Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1 Марсель - Нант 2:1 Нант - Лилль 1:1 Анже - Нант 0:0 ПСЖ - Нант 4:0 Нант - Ренн 0:1 Нант - Лорьян 2:0 Кан - Нант 0:2 Нант - Генгам 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Нант
Исход игры
Ницца
74.4% (90)
Ничья
22.3% (27)
Нант
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (54)
Меньше
54.24% (64)
Обе команды забьют
Да
65.25% (77)
Нет
34.75% (41)
Популярный счёт
2:1 Ницца
38.8% (47)
1:0 Ницца
27.3% (33)
1:1 Ничья
19.8% (24)
2:0 Ницца
4.1% (5)
3:1 Ницца
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
1:2 Нант
1.7% (2)
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