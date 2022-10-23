Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Билал Браими создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

49' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Лотомба Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Лотомба Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Нант

39' Брайан Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

37' Баркли Росс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

35' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Брайан Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Ницца

27' Блас Людовик из команды Нант наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Удар от ворот произведет Нант

26' Баркли Росс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Паллуа Николя выиграл воздушное противоборство у Маттиа Вити.

25' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пепе Николя нанес удар в каркас ворот!

25' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

19' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Блас Людовик из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лаборд Гаэтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Матч возобновлен

15' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

14' Удар от ворот произведет Нант

13' Удар от ворот произведет Нант

13' Пепе Николя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Баркли Росс из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Ницца

10' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Маттиа Вити из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Чиривелья Педро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Мутуссами Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ганаго Игнатиус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Тодибо Жан-Клер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Баркли Росс пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч

5' Лотомба Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Ницца

1' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Нант начинает с центра поля