Тур: 12. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Стина Жереми
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Страсбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухлал Закария
|3
|0.25
|Ратао Рафаэл
|3
|0.25
|Шаиби Фарес
|2
|0.17
|Даллинга Тийс
|2
|0.17
|Деягере Брехт
|2
|0.17
|Спирингс Стейн
|2
|0.17
|Ван ден Бомен Бранко
|1 (1)
|0.08
|Хили Рис
|1
|0.08
|Онаиу Адо
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|5 (1)
|0.42
|Гамейро Кевин
|2
|0.17
|Джику Александр
|1
|0.08
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.08
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллинга Тийс
|3
|0
|Деслер Миккел
|1
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Силла Иссиага
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Николаесен Расмус
|2
|0
|Генро Денис
|2
|0
|Абухлал Закария
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Прчич Саньин
|1
|1
|Джику Александр
|2
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Аолу Жан-Эде
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
30%
31-45
4
44%
2
20%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
13%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
3
19%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
16%
5
28%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тулуза - Анже 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Тулуза - Монпелье 4:2 Тулуза - Ним 2:1
Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Реймс 1:0 Клермон - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3 Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1
Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 14
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 19
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Брест
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|18.
|Осер
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|13.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Осер
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Страсбург
Исход игры
Тулуза
82.5% (99)
Ничья
10% (12)
Страсбург
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.18% (74)
Меньше
37.82% (45)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
51.7% (62)
1:0 Тулуза
22.5% (27)
1:1 Ничья
8.3% (10)
1:2 Страсбург
5.8% (7)
2:0 Тулуза
5% (6)
3:1 Тулуза
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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