Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

40' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Террье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Анже

29' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем

26' Удар от ворот произведет Анже

22' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

18' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

8' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля