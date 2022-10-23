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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Анже
0:1
Перерыв
Ренн
0'
0:1
43' Гол
Гуйри Амин

Ход матча

43'
0:1
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 120
Анже 7.5% (9)
X 10.8% (13)
Ренн 81.7% (98)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ренн
7.00
4.45
1.82
Все Коэффициенты
1
Бернардони
Поль
22
Унтонджи
Седрик
17
Амаду
Ибраим
2
Менди
Батиста
94
Валери
Ян
15
Капель
Пьеррик
23
Эну
Адриен
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
11
Салама
Амин
7
Буфаль
Софьян
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Анже
3-5-2
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Анже
Ренн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.25
Эну Адриен 3 0.25
Салама Амин 2 0.17
Бенталеб Набиль 2 0.17
Дьони Лои 2 0.17
Блажич Миха 1 0.08
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 7 0.58
Гуйри Амин 4 0.33
Лаборд Гаэтан 2 0.17
Дуэ Дезире 2 0.17
Мюинга Арно 1 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Сантамария Батист 1 0.08
Родон Джо 1 0.08
Сулемана Камалдин 1 0.08
Теате Артур 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Теате Артур 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
4
57%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
7
41%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
1 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
1
7%
6
26%
46-60
4
27%
4
17%
61-75
3
20%
8
35%
76-90

Пропущено

25
11
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
6
24%
1
9%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
5
20%
5
45%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1
Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
4. Ренн 1:0 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
10. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
11. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
12. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
13. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
18. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
19. Анже 0:1 Заявка 12 2 2 8 13 - 28 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн 1:0 Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже 0:1 Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн 1:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
16. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
17. Анже 0:1 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
  • 43'
    Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 43'
    Гуйри Амин из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    42'
    Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    42'
    Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 42'
    Адриен Трюффер успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 38'
      Террье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 38'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      36'
      Гуйри Амин из команды Ренн в офсайде
    • 35'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 27%, Ренн: 73%.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      30'
      Шека из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Салама Амин.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      26'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гуйри Амин.
    • 26'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      25'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
    • 24'
      Анже контролирует мяч.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 27%, Ренн: 73%.
    • 20'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Менди Батиста из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 18'
      Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Шека из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 17'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 30%, Ренн: 70%.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 23%, Ренн: 77%.
    • 10'
      Амаду Ибраим успешно блокирует удар.
    • 10'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Бернардони Поль делает важнейший сейв!
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 5'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 23%, Ренн: 77%.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      2'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 2'
      Амаду Ибраим успешно блокирует удар.
    • 1'
      Вух Кристофер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      1'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Анже 7.5% (9)
    X 10.8% (13)
    Ренн 81.7% (98)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Ренн
    7.00
    4.45
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анже 0:1 Ренн онлайн

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    Прогнозы на матч Анже 0:1 Ренн

    Исход игры
    Анже
    7.4% (9)
    Ничья
    10.7% (13)
    Ренн
    81.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    49.6% (60)
    0:1 Ренн
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    0:2 Ренн
    7.4% (9)
    1:3 Ренн
    5.8% (7)
    2:1 Анже
    4.1% (5)
    1:0 Анже
    1.7% (2)
    0:3 Ренн
    1.7% (2)
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