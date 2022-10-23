Тур: 12. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Гайуст Пьер
0'
0:1
43' ГолГуйри Амин
1:1
53' ГолСалама Амин
55' Желтая карточкаВалери Ян
57' Желтая карточкаТэт Флавьен
75' Желтая карточкаТеате Артур
1:2
90' ПенальтиМайер Ловро
90'+5
Ход матча
43'
0:1
53'
1:1
55'
57'
69'
75'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
17
Амаду
Ибраим
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
11
Салама
Амин
27
Траоре
Амари
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амаду ИбраимЗащитник
- Защитник
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Борн ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 ШекаПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Ренн
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (2)
|0.25
|Эну Адриен
|3
|0.25
|Салама Амин
|3
|0.25
|Бенталеб Набиль
|2
|0.17
|Дьони Лои
|2
|0.17
|Блажич Миха
|1
|0.08
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|7
|0.58
|Гуйри Амин
|5
|0.42
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.17
|Дуэ Дезире
|2
|0.17
|Мюинга Арно
|1
|0.08
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.08
|Тэт Флавьен
|1
|0.08
|Сантамария Батист
|1
|0.08
|Родон Джо
|1
|0.08
|Сулемана Камалдин
|1
|0.08
|Теате Артур
|1
|0.08
|Аблин Маттис
|1
|0.08
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Буфаль Софьян
|2
|1
|Шабанович Халид
|1
|1
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Амари
|4
|0
|Родон Джо
|2
|1
|Теате Артур
|3
|0
|Дуэ Дезире
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
7
41%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
16
25
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
3
19%
9
36%
76-90
Пропущено
27
12
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
5
19%
5
42%
61-75
4
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1
Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 14
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Труа
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Реймс
|1:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 19
|12
|15.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 17
|9
|17.
|Брест
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|18.
|Осер
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 24
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|13.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|14.
|Осер
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|17.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Реймс
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|14.
|Труа
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|15.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Осер
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|20.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Анже 1:2 Ренн
Исход игры
Анже
7.4% (9)
Ничья
10.7% (13)
Ренн
81.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
63.87% (76)
Меньше
36.13% (43)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
1:2 Ренн
49.6% (60)
0:1 Ренн
14.9% (18)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:2 Ренн
7.4% (9)
1:3 Ренн
5.8% (7)
2:1 Анже
4.1% (5)
1:0 Анже
1.7% (2)
0:3 Ренн
1.7% (2)
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