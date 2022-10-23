  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Гайуст Пьер
Анже
1:2
Конец матча
Ренн
0'
0:1
43' Гол
Гуйри Амин
1:1
53' Гол
Салама Амин
55' Желтая карточка
Валери Ян
57' Желтая карточка
Тэт Флавьен
75' Желтая карточка
Теате Артур
1:2
90' Пенальти
Майер Ловро
90'+5

Ход матча

43'
0:1
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
53'
Салама Амин
(Эну Адриен)
1:1
55'
Валери Ян
 
57'
 
Тэт Флавьен
69'
 
Дуэ Дезире
Гуйри Амин
69'
 
Майер Ловро
Буриго Бенжамен
69'
Сима Абдалла
Салама Амин
 
75'
 
Теате Артур
77'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
77'
 
Сулемана Камалдин
Террье Мартен
86'
Тиуб Сада
Валери Ян
 
86'
Эль-Мелали Фарид
Буфаль Софьян
 
86'
 
Аблин Маттис
Мюинга Арно
90'
1:2
Майер Ловро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Анже 7.4% (9)
X 10.7% (13)
Ренн 81.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бернардони
Поль
22
Унтонджи
Седрик
17
Амаду
Ибраим
2
Менди
Батиста
94
Валери
Ян
15
Капель
Пьеррик
23
Эну
Адриен
6
Бенталеб
Набиль
8
Унаи
Аззедин
11
Салама
Амин
7
Буфаль
Софьян
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
15
Вух
Кристофер
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
80
Шека
20
Тэт
Флавьен
7
Террье
Мартен
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
Анже
3-5-2
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Анже
Ренн

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

10.5%
36.8%
52.7%
2 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (2) 0.25
Эну Адриен 3 0.25
Салама Амин 3 0.25
Бенталеб Набиль 2 0.17
Дьони Лои 2 0.17
Блажич Миха 1 0.08
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 7 0.58
Гуйри Амин 5 0.42
Лаборд Гаэтан 2 0.17
Дуэ Дезире 2 0.17
Мюинга Арно 1 0.08
Майер Ловро 1 (1) 0.08
Тэт Флавьен 1 0.08
Сантамария Батист 1 0.08
Родон Джо 1 0.08
Сулемана Камалдин 1 0.08
Теате Артур 1 0.08
Аблин Маттис 1 0.08
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Манданда Стив 0 0
Траоре Амари 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Буфаль Софьян 2 1
Шабанович Халид 1 1
Унтонджи Седрик 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Амари 4 0
Родон Джо 2 1
Теате Артур 3 0
Дуэ Дезире 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Майер Ловро 1 0
Гуйри Амин 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
25%
46-60
2
13%
4
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
7
41%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

16
25
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
2
13%
6
24%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
3
19%
9
36%
76-90

Пропущено

27
12
14 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
5
19%
5
42%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1
Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0 Анже - Специя 2:2 Севилья - Анже 6:0 Анже - Сент-Этьен 4:1 Динамо-Брест - Анже 2:0 Анже - Лаваль 0:0 Анже - Шоле 2:1 Анже - Ньор 2:1 Анже - Монпелье 2:0 Мец - Анже 1:0
Ренн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ренн - Лион 3:2 Динамо Киев - Ренн 0:1 Ренн - Нант 3:0 Ренн - Динамо Киев 2:1
Страсбург - Ренн 1:3 Марсель - Ренн 1:1 Ренн - Фенербахче 2:2 Ренн - Осер 5:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Труа - Ренн 1:1 Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1 Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 14 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон 0:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 17 17
10. Тулуза 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Труа 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
12. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 19 12
15. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
16. Страсбург 0:0 Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
17. Брест 1:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
18. Осер 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 10 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
13. Труа 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
14. Осер 0:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
16. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
14. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
15. Тулуза 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Осер 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 15 3
19. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 30%, Ренн: 70%.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Майер Ловро из команды Ренн забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Поль Бернардони прыгнул вправо!
  • Фол, нарушение
    92'
    ПЕНАЛЬТИ - Амаду Ибраим из команды Анже привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Аблин Маттис.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Травма, повреждение
    91'
    Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      83'
      Майер Ловро из команды Ренн подал угловой справа.
    • 83'
      Амаду Ибраим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Капель Пьеррик из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      81'
      Буфаль Софьян наказан за толчок Шека
    • 81'
      Шека успешно блокирует удар.
    • 81'
      Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 80'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 80'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 80'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 80'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Угловой
      78'
      Бенталеб Набиль из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
    • 77'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Тактическая замена. Террье Мартен уходит с поля и его заменяет Камальдин Сулемана
    • 77'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 76'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      75'
      Теате Артур получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      75'
      Судья сигнализирует, что Теате Артур из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
    • 75'
      Теате Артур выиграл воздушное противоборство у Буфаль Софьян.
    • 75'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • Травма, повреждение
      74'
      Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Майер Ловро из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 73'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 73'
      Майер Ловро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Майер Ловро
    • 71'
      Ренн контролирует мяч.
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 28%, Ренн: 72%.
    • 70'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 69'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Тактическая замена. Салама Амин уходит с поля и его заменяет Абдалла Сима
    • 69'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Майер Ловро
    • 69'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • 67'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Салама Амин из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 67'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Офсайд
      66'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 66'
      Аззеддин Унахи из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 28%, Ренн: 72%.
    • 65'
      Ренн контролирует мяч.
    • 64'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 64'
      Шанс! Теате Артур из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      64'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 63'
      Менди Батиста успешно блокирует удар.
    • 63'
      Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 63'
      Амаду Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 60'
      Траоре Амари нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      60'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
    • 60'
      Менди Батиста ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 59'
      Бенталеб Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Желтая карточка
      57'
      Судья подбегает и показывает Тэт Флавьен из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      57'
      Вух Кристофер из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Салама Амин заработал фол
    • 57'
      Менди Батиста из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      55'
      Валери Ян получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 55'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 55'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 54'
      Аззеддин Унахи сделал ключевой пас для гола!
    • 53'
      Эну Адриен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Салама Амин забивает с правой ноги!
    • 53'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Эну Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Шека из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      51'
      Безумный фол. Тэт Флавьен грубо играет против соперника. Пострадал Аззеддин Унахи
    • 51'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 51'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 49'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 45'
      Вух Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 28%, Ренн: 72%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Валери Ян
    • 44'
      Террье Мартен сделал ключевой пас для гола!
    • 43'
      Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 43'
      Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 43'
      Гуйри Амин из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Теате Артур из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      42'
      Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Адриен Трюффер успешно блокирует удар.
    • 42'
      Эну Адриен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Тэт Флавьен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 28%, Ренн: 72%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Шека из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 40'
      Амаду Ибраим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 38'
      Террье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 38'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      36'
      Гуйри Амин из команды Ренн в офсайде
    • 35'
      Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 27%, Ренн: 73%.
    • 34'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      30'
      Шека из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Салама Амин.
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 30'
      Ренн контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 29'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 28'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      26'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Гуйри Амин.
    • 26'
      Контроль мяча: Анже: 29%, Ренн: 71%.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Анже
    • Фол, нарушение
      25'
      Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мюинга Арно.
    • 24'
      Анже контролирует мяч.
    • 23'
      Анже пытается что-то создать.
    • 22'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 27%, Ренн: 73%.
    • 20'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
    • 18'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Менди Батиста из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 18'
      Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Шека из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 17'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 30%, Ренн: 70%.
    • 14'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Анже: 23%, Ренн: 77%.
    • 10'
      Амаду Ибраим успешно блокирует удар.
    • 10'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Бернардони Поль делает важнейший сейв!
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Амаду Ибраим из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Анже контролирует мяч.
    • 5'
      Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 23%, Ренн: 77%.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 3'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Угловой
      2'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с левого угла.
    • 2'
      Амаду Ибраим успешно блокирует удар.
    • 1'
      Вух Кристофер из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      1'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Анже 7.4% (9)
    X 10.7% (13)
    Ренн 81.8% (99)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анже 1:2 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Анже 1:2 Ренн

    Исход игры
    Анже
    7.4% (9)
    Ничья
    10.7% (13)
    Ренн
    81.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.87% (76)
    Меньше
    36.13% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    49.6% (60)
    0:1 Ренн
    14.9% (18)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    0:2 Ренн
    7.4% (9)
    1:3 Ренн
    5.8% (7)
    2:1 Анже
    4.1% (5)
    1:0 Анже
    1.7% (2)
    0:3 Ренн
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     