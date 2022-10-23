Аззеддин Унахи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Камальдин Сулемана нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

43' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

43' Буриго Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Удар от ворот произведет Ренн

42' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Бенталеб Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Адриен Трюффер успешно блокирует удар.

41' Буфаль Софьян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Анже

38' Террье Мартен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

38' Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Адриен Трюффер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Анже

29' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игрок из команды Ренн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Поль Бернардони держит все под контролем

26' Удар от ворот произведет Анже

22' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

18' Бенталеб Набиль из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

8' Шека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тэт Флавьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Анже

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля