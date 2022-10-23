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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
1:0
Первый тайм: 30'
Осер
0'
25' Желтая карточка
Локо Брэдли
1:0
29' Гол
Балогун Фоларин

Ход матча

25'
Локо Брэдли
 
29'
Балогун Фоларин
(Зенели Арбер)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Реймс 73.8% (90)
X 19.7% (24)
Осер 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Осер
2.00
3.90
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
70
Флипс
Алексис
43
Кейта
Шейк
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
97
Равелсон
Райан
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
Реймс
4-2-3-1
Осер
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
Л2
1:4
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 6 (2) 0.5
Ито Дзюнъя 3 0.25
Флипс Алексис 1 0.08
Думбия Камори 1 (1) 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.17
Да Кошта Нуну 2 0.17
Жубал Мендес 1 0.08
Перрен Гаэтан 1 0.08
Шарбонье Гаэтан 1 0.08
Жанвье Жульян 1 0.08
Эн Готье 1 0.08
Ньянг М'Байе 1 (1) 0.08
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Локо Брэдли 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

9
14
0 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
5
56%
2
14%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

18
24
3 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
6
25%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
3
13%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
7
39%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3
Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян 0:0 Заявка 12 8 3 1 21 - 14 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон 0:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 17 17
10. Тулуза 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 18 16
11. Труа 0:0 Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
12. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Реймс 1:0 Заявка 12 2 6 4 13 - 19 12
15. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
16. Страсбург 0:0 Заявка 12 1 6 5 10 - 17 9
17. Брест 1:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
18. Осер 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 24 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян 0:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 10 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон 0:1 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
13. Труа 0:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
14. Осер 0:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
16. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
17. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест 1:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Страсбург 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Реймс 1:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
14. Труа 0:0 Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
15. Тулуза 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Осер 0:1 Заявка 6 1 0 5 5 - 15 3
19. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
20. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Kamory Doumbia
  • 30'
    Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
  • 30'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Осер: 52%.
  • Описание гола
    30'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 29'
    Абдельамид Юнис сделал ключевой пас для гола!
  • 29'
    Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 29'
    Зенели Арбер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!
  • 28'
    Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 28'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
  • 28'
    Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 28'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Cheick Keita из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • Желтая карточка
      25'
      Локо Брэдли получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 25'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 25'
      Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Осер: 52%.
    • 25'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 23'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 22'
      Шанс! Ньянг М'Байе из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 22'
      Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Осер: 45%.
    • 20'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 20'
      Paul Joly нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюнъя из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 19'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 18'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс начинает контратаку
    • 17'
      Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Равелсон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Игрок из команды Осер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Осер: 44%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Туре Бирама пострадал.
    • Офсайд
      14'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      13'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья свистит. Жубал Мендес атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной
    • 12'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Абдельамид Юнис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Осер: 40%.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Сахи Хамза из команды Осер в офсайде
    • 9'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      9'
      Сахи Хамза из команды Осер подал угловой справа.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      7'
      Сахи Хамза возвращается на поле.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сахи Хамза получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      7'
      Сахи Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья свистит. Cheick Keita атаковал сзади соперника. Это Сахи Хамза заработал своей команде штрафной
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 77%, Осер: 23%.
    • 5'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Жубал Мендес пострадал.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 2'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ньянг М'Байе из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Синайоко Лассин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Реймс 73.8% (90)
    X 19.7% (24)
    Осер 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Осер
    2.00
    3.90
    4.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Осер

    Исход игры
    Реймс
    73.8% (90)
    Ничья
    19.7% (24)
    Осер
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    56.67% (68)
    Нет
    43.33% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Реймс
    35.2% (43)
    2:1 Реймс
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    18% (22)
    1:2 Осер
    4.1% (5)
    2:0 Реймс
    3.3% (4)
    0:1 Осер
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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