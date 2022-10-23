Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!

Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

23' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Удар от ворот произведет Реймс

22' Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Paul Joly нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Игрок из команды Осер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

13' Судья свистит. Жубал Мендес атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной

12' Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Абдельамид Юнис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.

8' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Сахи Хамза получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Сахи Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Судья свистит. Cheick Keita атаковал сзади соперника. Это Сахи Хамза заработал своей команде штрафной

5' Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Осер

2' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля