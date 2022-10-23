Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фоларин Балогун получил травму и заменен. Noah Holm выходит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Костиль Бенуа плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

87' Г О О О О О Л - Ито Дзюнъя из команды Реймс легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

87' Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Удар от ворот произведет Осер

82' Фоларин Балогун нанес удар, но промахнулся очень сильно.

82' Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем

81' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.

77' Сантиметры! Удар с лета нанес Фоларин Балогун, но попал в штангу!

77' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Cheick Keita получил желтую карточку от судьи

74' Cheick Keita ошибается в защите.

72' Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл

72' Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку

71' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Осер

71' Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Cheick Keita успешно блокирует удар.

65' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Судья свистит. Жанвье Жульян атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной

62' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Реймс

59' Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Локо Брэдли наказан за толчок Paul Joly

58' Удар от ворот произведет Реймс

57' Оооо... вот это был удар! Да Кошта Нуну должен был забить с этой позиции.

57' Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали

57' Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

54' Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

54' Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.

52' Удар от ворот произведет Осер

52' Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали

51' Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Осер

50' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.