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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Реймс
2:1
Конец матча
Осер
0'
25' Желтая карточка
Локо Брэдли
1:0
29' Гол
Балогун Фоларин
1:1
33' Гол
Ньянг М'Байе
42' Желтая карточка
Матусива Азор
74' Желтая карточка
Кейта Шейк
2:1
87' Гол
Ито Дзюнъя
90' Желтая карточка
Диуф Йеванн
90'+5

Ход матча

25'
Локо Брэдли
 
29'
Балогун Фоларин
(Зенели Арбер)
1:0
33'
1:1
Ньянг М'Байе
(Сахи Хамза)
42'
Матусива Азор
 
66'
 
Перрен Гаэтан
Да Кошта Нуну
66'
Каюсте Йенс
Лопи Дион
 
72'
Мбуку Натанаэль
Зенели Арбер
 
72'
Ван Берген Митчелл
Думбия Камори
 
74'
Кейта Шейк
 
83'
 
Эн Готье
Сахи Хамза
83'
 
Шарбонье Гаэтан
Ньянг М'Байе
87'
Ито Дзюнъя
2:1
89'
 
Дюжимон Реми
Синайоко Лассин
90'
Хольм Ноа
Балогун Фоларин
 
90'
Диуф Йеванн
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 122
Реймс 73.8% (90)
X 19.7% (24)
Осер 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
70
Флипс
Алексис
43
Кейта
Шейк
5
Абдельамид
Юнис
28
Локо
Брэдли
21
Матусива
Азор
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
3
Думбия
Камори
10
Зенели
Арбер
29
Балогун
Фоларин
23
Костиль
Бенуа
26
Жоли
Поль
4
Жубал
Мендес
27
Жанвье
Жульян
3
Бернар
Кентин
12
Туре
Бирама
97
Равелсон
Райан
17
Синайоко
Лассин
22
Сахи
Хамза
9
Да
Кошта
Нуну
11
Ньянг
М'Байе
Реймс
4-2-3-1
Осер
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Осер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
Л2
1:4
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 7 (2) 0.58
Ито Дзюнъя 4 0.33
Флипс Алексис 1 0.08
Думбия Камори 1 (1) 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.17
Да Кошта Нуну 2 0.17
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.17
Жубал Мендес 1 0.08
Перрен Гаэтан 1 0.08
Шарбонье Гаэтан 1 0.08
Жанвье Жульян 1 0.08
Эн Готье 1 0.08
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Сахи Хамза 0 0
Синайоко Лассин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопи Дион 3 2
Агбаду Эммануэль 2 2
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Манетси Маршал 4 0
Каюсте Йенс 2 1
Гравильон Эндрю 3 0
Бузи Максим 3 0
Фас Ваут 2 0
Ито Дзюнъя 0 1
Флипс Алексис 0 1
Абдельамид Юнис 1 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Диуф Йеванн 1 0
Матусива Азор 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Ньянг М'Байе 1 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Жубал Мендес 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
5
50%
3
19%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

19
26
4 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
7
37%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3
Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 19 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант 0:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Реймс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 55%, Осер: 45%.
  • 94'
    Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Paul Joly из команды Осер поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • Фол, нарушение
    93'
    Равелсон Райан из команды Осер опасно и грубо сыграл. Абдельамид Юнис пострадал.
  • 93'
    Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Желтая карточка
    92'
    Судье надоело, что Диуф Йеванн тянет время и он наказал его горчичником
  • 92'
    Шанс! Равелсон Райан из команды Осер пробил головой, но мимо
  • 92'
    Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Шарбонье Гаэтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 91'
    Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Осер пытается что-то создать.
    • 90'
      Бернар Кентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Осер: 45%.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Фоларин Балогун получил травму и заменен. Noah Holm выходит на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Тактическая замена. Синайоко Лассин уходит с поля и его заменяет Дюжимон Реми
    • 88'
      Синайоко Лассин из команды Осер в офсайде
    • 88'
      Шарбонье Гаэтан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Осер пытается что-то создать.
    • 88'
      Осер контролирует мяч.
    • 88'
      Костиль Бенуа плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      87'
      Г О О О О О Л - Ито Дзюнъя из команды Реймс легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 86'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 86'
      Реймс контролирует мяч.
    • 85'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      85'
      Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
    • 85'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Осер: 46%.
    • 85'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 85'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 85'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 85'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      85'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      84'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 84'
      Бернар Кентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 84'
      Реймс контролирует мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 83'
      Тактическая замена. Ньянг М'Байе уходит с поля и его заменяет Шарбонье Гаэтан
    • 83'
      Тактическая замена. Сахи Хамза уходит с поля и его заменяет Эн Готье
    • 82'
      Фоларин Балогун нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Ньянг М'Байе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Осер пытается что-то создать.
    • 81'
      Матусива Азор пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 81'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 81'
      Ньянг М'Байе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 81'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Жанвье Жульян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Осер: 47%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Сахи Хамза наказан за толчок Ито Дзюнъя
    • 79'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 79'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 78'
      Осер пытается что-то создать.
    • 78'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Реймс контролирует мяч.
    • 77'
      Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.
    • 77'
      Сантиметры! Удар с лета нанес Фоларин Балогун, но попал в штангу!
    • 77'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 76'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      75'
      Ньянг М'Байе наказан за толчок Локо Брэдли
    • 75'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Осер: 46%.
    • 75'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      74'
      Cheick Keita получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      74'
      Cheick Keita из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Синайоко Лассин.
    • 74'
      Осер начинает контратаку
    • 74'
      Cheick Keita ошибается в защите.
    • 73'
      Туре Бирама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 72'
      Тактическая замена. Kamory Doumbia уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
    • 72'
      Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Натанаэль Мбуку
    • Фол, нарушение
      72'
      Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Фоларин Балогун
    • 71'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 71'
      Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      71'
      Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 70'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Осер: 46%.
    • 70'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Реймс начинает контратаку
    • 70'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Бернар Кентин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Ито Дзюнъя
    • 69'
      Матусива Азор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Осер пытается что-то создать.
    • 68'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 66'
      Тактическая замена. Лопи Дион уходит с поля и его заменяет Каюсте Йенс
    • 66'
      Тактическая замена. Да Кошта Нуну уходит с поля и его заменяет Перрен Гаэтан
    • 66'
      Cheick Keita успешно блокирует удар.
    • 66'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Осер пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Осер: 47%.
    • 65'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 65'
      Синайоко Лассин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья свистит. Жанвье Жульян атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной
    • 64'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 64'
      Синайоко Лассин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Осер пытается что-то создать.
    • 63'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 63'
      Костиль Бенуа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 61'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      61'
      Сахи Хамза из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Абдельамид Юнис.
    • Фол, нарушение
      60'
      Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Жанвье Жульян пострадал.
    • 60'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Осер: 48%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 59'
      Ньянг М'Байе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 59'
      Синайоко Лассин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      58'
      Локо Брэдли наказан за толчок Paul Joly
    • 58'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 57'
      Оооо... вот это был удар! Да Кошта Нуну должен был забить с этой позиции.
    • 57'
      Да Кошта Нуну не смог попасть в створ ударом издали
    • 57'
      Сахи Хамза создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Осер пытается что-то создать.
    • 57'
      Матч возобновлен
    • 56'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      56'
      Матусива Азор из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
    • 55'
      Ито Дзюнъя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 55'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Осер: 48%.
    • 55'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 54'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      54'
      Зенели Арбер из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 54'
      Костиль Бенуа делает важнейший сейв!
    • 54'
      Оооо... вот это был удар! Фоларин Балогун должен был забить с этой позиции.
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 53'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 53'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Paul Joly ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 52'
      Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
    • 52'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 52'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 51'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 51'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • 51'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 50'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      50'
      Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой справа.
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Осер: 48%.
    • 50'
      Бернар Кентин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 49'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      49'
      Cheick Keita наказан за толчок Ньянг М'Байе
    • 48'
      Осер пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Равелсон Райан
    • 47'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Осер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 46'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Осер контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 53%, Осер: 47%.
    • 49'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      47'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 47'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Лопи Дион.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 46'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      46'
      Синайоко Лассин из команды Осер заходит слишком далеко, он валит Лопи Дион.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 52%, Осер: 48%.
    • Офсайд
      44'
      Зенели Арбер из команды Реймс в офсайде
    • 44'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      43'
      Жубал Мендес из команды Осер в офсайде
    • 43'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      42'
      Да Кошта Нуну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      42'
      Матусива Азор получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 41'
      Реймс контролирует мяч.
    • 41'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Осер: 50%.
    • 40'
      Костиль Бенуа из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 39'
      Осер пытается что-то создать.
    • 39'
      Ньянг М'Байе выиграл воздушное противоборство у Флипс Алексис.
    • Фол, нарушение
      39'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      37'
      Ито Дзюнъя пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 37'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      37'
      Paul Joly возвращается на поле.
    • 37'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      37'
      Ох, нехорошо это выглядит. Paul Joly получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      36'
      Paul Joly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Осер пытается что-то создать.
    • 35'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Осер: 52%.
    • 35'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 34'
      Команда Осер сравняла счет! Игра продолжается!
    • 33'
      Сахи Хамза сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      ГОООООЛ - Ньянг М'Байе Осер забивает ударом головой
    • 33'
      Сахи Хамза из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Флипс Алексис пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Равелсон Райан из команды Осер поставил подножку. Пострадал Kamory Doumbia
    • 30'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
    • 30'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реймс будет все-таки засчитан.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Осер: 52%.
    • Описание гола
      30'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 29'
      Абдельамид Юнис сделал ключевой пас для гола!
    • 29'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 29'
      Зенели Арбер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!
    • 28'
      Зенели Арбер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Cheick Keita из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сахи Хамза
    • Желтая карточка
      25'
      Локо Брэдли получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Локо Брэдли из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 25'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 25'
      Kamory Doumbia нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Осер: 52%.
    • 25'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Реймс начинает контратаку
    • 25'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Да Кошта Нуну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Paul Joly из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Kamory Doumbia пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
    • 23'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 22'
      Шанс! Ньянг М'Байе из команды Осер пробил головой, но мимо
    • 22'
      Paul Joly из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Cheick Keita из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Сахи Хамза навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Осер: 45%.
    • 20'
      Абдельамид Юнис успешно блокирует удар.
    • 20'
      Paul Joly нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Ито Дзюнъя из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Да Кошта Нуну
    • 19'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 18'
      Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 18'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Жанвье Жульян из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Жанвье Жульян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 18'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Реймс начинает контратаку
    • 17'
      Cheick Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Равелсон Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Синайоко Лассин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Игрок из команды Осер вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Осер: 44%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Туре Бирама пострадал.
    • Офсайд
      14'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • 14'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      13'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс в офсайде
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья свистит. Жубал Мендес атаковал сзади соперника. Это Фоларин Балогун заработал своей команде штрафной
    • 12'
      Локо Брэдли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Бернар Кентин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Осер пытается что-то создать.
    • 12'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Абдельамид Юнис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Осер: 40%.
    • 10'
      Реймс контролирует мяч.
    • 9'
      Сахи Хамза из команды Осер в офсайде
    • 9'
      Cheick Keita ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      9'
      Сахи Хамза из команды Осер подал угловой справа.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Paul Joly выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Реймс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      7'
      Сахи Хамза возвращается на поле.
    • 7'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      7'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сахи Хамза получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      7'
      Сахи Хамза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья свистит. Cheick Keita атаковал сзади соперника. Это Сахи Хамза заработал своей команде штрафной
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 77%, Осер: 23%.
    • 5'
      Жубал Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Жубал Мендес пострадал.
    • 4'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Флипс Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Осер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 2'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ньянг М'Байе из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Синайоко Лассин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Реймс 73.8% (90)
    X 19.7% (24)
    Осер 6.6% (8)
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    Прогнозы на матч Реймс 2:1 Осер

    Исход игры
    Реймс
    73.8% (90)
    Ничья
    19.7% (24)
    Осер
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (46)
    Меньше
    61.67% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    56.67% (68)
    Нет
    43.33% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Реймс
    35.2% (43)
    2:1 Реймс
    32.8% (40)
    1:1 Ничья
    18% (22)
    1:2 Осер
    4.1% (5)
    2:0 Реймс
    3.3% (4)
    0:1 Осер
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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