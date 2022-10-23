Тур: 12. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Хадж Хаким
0'
25' Желтая карточкаЛоко Брэдли
1:0
29' ГолБалогун Фоларин
1:1
33' ГолНьянг М'Байе
42' Желтая карточкаМатусива Азор
74' Желтая карточкаКейта Шейк
2:1
87' ГолИто Дзюнъя
90' Желтая карточкаДиуф Йеванн
90'+5
Ход матча
25'
29'
1:0
33'
1:1
42'
66'
74'
83'
87'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
94
Диуф
Йеванн
43
Кейта
Шейк
28
Локо
Брэдли
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюнъя
10
Зенели
Арбер
26
Жоли
Поль
12
Туре
Бирама
22
Сахи
Хамза
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
43 Кейта ШейкЗащитник
- Защитник
-
28 Локо БрэдлиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
39 Ито ДзюнъяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Жоли ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сахи ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бен ДениЗащитник
-
7 Эн ГотьеПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Дануа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Дюжимон РемиНападающий
-
Главный тренер: Michel Padovani
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реймс
Осер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|7 (2)
|0.58
|Ито Дзюнъя
|4
|0.33
|Флипс Алексис
|1
|0.08
|Думбия Камори
|1 (1)
|0.08
|Манетси Маршал
|1
|0.08
|Зенели Арбер
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.17
|Да Кошта Нуну
|2
|0.17
|Ньянг М'Байе
|2 (1)
|0.17
|Жубал Мендес
|1
|0.08
|Перрен Гаэтан
|1
|0.08
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.08
|Жанвье Жульян
|1
|0.08
|Эн Готье
|1
|0.08
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
|Сахи Хамза
|0
|0
|Синайоко Лассин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопи Дион
|3
|2
|Агбаду Эммануэль
|2
|2
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Каюсте Йенс
|2
|1
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Бузи Максим
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|0
|1
|Флипс Алексис
|0
|1
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Диуф Йеванн
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|1
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Жубал Мендес
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
10
16
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
5
50%
3
19%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
19
26
4 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
6
23%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
3
12%
46-60
4
21%
4
15%
61-75
7
37%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лорьян - Реймс 0:0 Реймс - ПСЖ 0:0 Труа - Реймс 2:2 Реймс - Монако 0:3
Тулуза - Реймс 1:0 Реймс - Ланс 1:1 Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4 Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2
Осер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3
Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0 Осер - ФППФ 3:1 Осер - Реймс 0:2 Орлеан - Осер 2:3 Осер - Амьен 2:3 Осер - Гренобль 1:2 Сент-Этьен - Осер 1:1 Осер - Сент-Этьен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 5
|32
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 8
|27
|3.
|Лорьян
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 16
|27
|4.
|Ренн
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|25 - 12
|24
|5.
|Марсель
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 16
|17
|9.
|Клермон
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Тулуза
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 20
|16
|11.
|Ницца
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|12.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|21 - 24
|13
|13.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|0
|8
|22 - 24
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 20
|12
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 19
|9
|17.
|Брест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Осер
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|Аяччо
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|20.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|9.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|16.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|17.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Лорьян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Ланс
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|7.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|9.
|Ницца
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|11.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|12.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|15.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|17.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|20.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|10 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Лион
|Ляказетт Александр
|8 (3)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Реймс 2:1 Осер
Исход игры
Реймс
73.8% (90)
Ничья
19.7% (24)
Осер
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (46)
Меньше
61.67% (74)
Обе команды забьют
Да
56.67% (68)
Нет
43.33% (52)
Популярный счёт
1:0 Реймс
35.2% (43)
2:1 Реймс
32.8% (40)
1:1 Ничья
18% (22)
1:2 Осер
4.1% (5)
2:0 Реймс
3.3% (4)
0:1 Осер
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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