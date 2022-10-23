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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
 
Позже
Монако
30
Шевалье
Люка
3
Джало
Тьягу
4
Рибейро
Александро
18
Диаките
Бафоде
31
Исмаили
Гонсалвес
28
Гомеш
Андре
7
Бамба
Джонатан
10
Кабелла
Реми
20
Гомес
Анхель
11
Уна
Адам
9
Дэвид
Джонатан
16
Нюбель
Александр
2
Скардовелли
Вандерсон
5
Бадьяшиль
Бенуа
6
Дисаси
Аксель
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
15
Матазо
Элио
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
10
Бен-Йеддер
Виссам
36
Эмболо
Брель
Лилль
4-1-4-1
Монако
4-4-2

История личных встреч

Лилль
Монако

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.82
Бамба Джонатан 3 0.27
Исмаили Гонсалвес 2 0.18
Кабелла Реми 1 0.09
Андре Бенжамин 1 0.09
Языджи Юсуф 1 0.09
Зедатка Аким 1 0.09
Уна Адам 1 0.09
Гомес Анхель 1 0.09
Джало Тьягу 1 0.09
Веа Тимоти 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 5 0.45
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.36
Марипан Гильермо 2 0.18
Бадьяшиль Бенуа 2 0.18
Минамино Такуми 1 0.09
Головин Александр 1 0.09
Фолланд Кевин 1 0.09
Дьятта Крепен 1 0.09
Боаду Мирон 1 0.09
Диоп Софьян 1 0.09
Фофана Юссуф 1 0.09
Кайо Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Джало Тьягу 4 0
Фонте Жозе 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 0
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1
Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 2 0 32 - 5 32
2. Ланс Заявка 12 8 3 1 19 - 8 27
3. Лорьян Заявка 12 8 3 1 23 - 16 27
4. Ренн Заявка 12 7 3 2 25 - 12 24
5. Марсель Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Лион Заявка 12 5 2 5 21 - 16 17
9. Клермон Заявка 12 5 2 5 16 - 19 17
10. Тулуза Заявка 12 4 4 4 19 - 20 16
11. Ницца Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
12. Труа Заявка 12 3 4 5 21 - 24 13
13. Монпелье Заявка 12 4 0 8 22 - 24 12
14. Реймс Заявка 12 2 6 4 14 - 20 12
15. Нант Заявка 12 2 5 5 14 - 20 11
16. Страсбург Заявка 12 1 6 5 12 - 19 9
17. Брест Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Осер Заявка 12 2 3 7 12 - 25 9
19. Аяччо Заявка 12 2 2 8 8 - 19 8
20. Анже Заявка 12 2 2 8 14 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
4. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
6. Марсель Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Тулуза Заявка 7 3 3 1 13 - 12 12
8. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
9. Клермон Заявка 6 3 0 3 7 - 12 9
10. Монпелье Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Реймс Заявка 6 1 3 2 6 - 10 6
16. Ницца Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
17. Анже Заявка 7 1 1 5 8 - 16 4
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Лорьян Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Ланс Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
7. Ренн Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
8. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
9. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
11. Брест Заявка 7 2 1 4 11 - 14 7
12. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
13. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
15. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
16. Лион Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
17. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
19. Нант Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
20. Осер Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 10 (2)
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
Лорьян Моффи Теремас 9
Лион Ляказетт Александр 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Весь список
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на заключительный матч 12-го тура Лиги 1, в котором "Лилль" примет "Монако". Обе команды претендуют на самые высокие места в чемпионате, однако пока что и "догам", и монегаскам не удаётся полностью обходиться без осечек, поэтому находятся они за пределами первой пятёрки, хотя и в непосредственной близости от неё. Ожидаем увлекательной борьбы в игре двух вполне статусных команд и удачных действий от российского легионера "Монако" Александра Головина. Обслужит встречу Вилли Делажо. А текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 129
Лилль 29.5% (38)
X 42.6% (55)
Монако 27.9% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монако
2.45
3.70
3.12
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Лилль - Монако

Исход игры
Лилль
29.5% (38)
Ничья
42.6% (55)
Монако
27.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
89.08% (106)
Нет
10.92% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (44)
2:1 Лилль
21.7% (28)
1:2 Монако
17.1% (22)
2:2 Ничья
7.8% (10)
1:0 Лилль
5.4% (7)
0:1 Монако
3.9% (5)
2:3 Монако
1.6% (2)
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