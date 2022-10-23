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Добро пожаловать на заключительный матч 12-го тура Лиги 1, в котором "Лилль" примет "Монако". Обе команды претендуют на самые высокие места в чемпионате, однако пока что и "догам", и монегаскам не удаётся полностью обходиться без осечек, поэтому находятся они за пределами первой пятёрки, хотя и в непосредственной близости от неё. Ожидаем увлекательной борьбы в игре двух вполне статусных команд и удачных действий от российского легионера "Монако" Александра Головина. Обслужит встречу Вилли Делажо. А текстовую трансляцию матча проведёт Артур Гаямов.