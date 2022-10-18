Тур: 12. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Делажо Вилли
История личных встреч
Лилль
Монако
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.82
|Бамба Джонатан
|3
|0.27
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.18
|Кабелла Реми
|1
|0.09
|Андре Бенжамин
|1
|0.09
|Языджи Юсуф
|1
|0.09
|Зедатка Аким
|1
|0.09
|Уна Адам
|1
|0.09
|Гомес Анхель
|1
|0.09
|Джало Тьягу
|1
|0.09
|Веа Тимоти
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|5
|0.45
|Бен-Йеддер Виссам
|4 (1)
|0.36
|Марипан Гильермо
|2
|0.18
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.18
|Минамино Такуми
|1
|0.09
|Головин Александр
|1
|0.09
|Фолланд Кевин
|1
|0.09
|Дьятта Крепен
|1
|0.09
|Боаду Мирон
|1
|0.09
|Диоп Софьян
|1
|0.09
|Фофана Юссуф
|1
|0.09
|Кайо Энрике
|0
|0
|Дисаси Аксель
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Фонте Жозе
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Нюбель Александр
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Дьятта Крепен
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 0
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
23%
4
19%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1
Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 5
|29
|2.
|Лорьян
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 14
|26
|3.
|Ланс
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 8
|24
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|23
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|8.
|Клермон
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 16
|17
|9.
|Тулуза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 15
|14
|11.
|Монпелье
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|21 - 22
|12
|12.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 22
|12
|13.
|Ницца
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|15.
|Реймс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|16.
|Осер
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|17.
|Страсбург
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|Аяччо
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|19.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 27
|8
|20.
|Брест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ланс
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Лорьян
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|7.
|Тулуза
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|8.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|10.
|Клермон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 9
|9
|11.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 12
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|14.
|Осер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 1
|16
|2.
|Монако
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Лорьян
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Аяччо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Ланс
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|12 - 14
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|Анже
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|17.
|Монпелье
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|12 - 12
|3
|18.
|Осер
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|19.
|Нант
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Лион
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
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|ПСЖ
|Неймар
|11 (7)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (2)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|8 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|9
|Ренн
|Террье Мартен
|7 (2)
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
|Анже
|Менди Батиста
|1 4
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 2
Прогнозы на матч Лилль - Монако
Исход игры
Лилль
25% (10)
Ничья
40% (16)
Монако
35% (14)
Тотал 2.5
Больше
60.53% (23)
Меньше
39.47% (15)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (13)
1:2 Монако
30% (12)
2:1 Лилль
17.5% (7)
2:2 Ничья
7.5% (3)
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