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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
 
Позже
Монако
Прогнозы 40
Лилль 25% (10)
X 40% (16)
Монако 35% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монако
2.51
3.88
2.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лилль
Монако

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
5:1
КЛ
0:3
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:4
Л1
4:0
К
2:1
Л1
1:4
Л1
4:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.82
Бамба Джонатан 3 0.27
Исмаили Гонсалвес 2 0.18
Кабелла Реми 1 0.09
Андре Бенжамин 1 0.09
Языджи Юсуф 1 0.09
Зедатка Аким 1 0.09
Уна Адам 1 0.09
Гомес Анхель 1 0.09
Джало Тьягу 1 0.09
Веа Тимоти 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 5 0.45
Бен-Йеддер Виссам 4 (1) 0.36
Марипан Гильермо 2 0.18
Бадьяшиль Бенуа 2 0.18
Минамино Такуми 1 0.09
Головин Александр 1 0.09
Фолланд Кевин 1 0.09
Дьятта Крепен 1 0.09
Боаду Мирон 1 0.09
Диоп Софьян 1 0.09
Фофана Юссуф 1 0.09
Кайо Энрике 0 0
Дисаси Аксель 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 4 0
Джало Тьягу 4 0
Фонте Жозе 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Гомеш Андре 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Нюбель Александр 2 0
Кайо Энрике 2 0
Дьятта Крепен 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Головин Александр 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
100%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
15%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 0
5
23%
3
14%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
23%
4
19%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
5
23%
4
19%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
6
35%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1
Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1 Кадис - Лилль 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Лилль - Лас-Пальмас 2:2 Лилль - Дюнкерк 5:0 Лилль - Ренн 2:2 Ницца - Лилль 1:3 Лилль - Монако 1:2 Труа - Лилль 3:0 Лилль - Страсбург 1:0
Монако
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1
Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1 Ницца - Монако 0:1 Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1 ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 2 0 29 - 5 29
2. Лорьян Заявка 11 8 2 1 21 - 14 26
3. Ланс Заявка 11 7 3 1 18 - 8 24
4. Марсель Заявка 11 7 2 2 20 - 8 23
5. Ренн Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Монако Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Лилль Заявка 11 6 1 4 21 - 18 19
8. Клермон Заявка 11 5 2 4 15 - 16 17
9. Тулуза Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
10. Лион Заявка 11 4 2 5 19 - 15 14
11. Монпелье Заявка 11 4 0 7 21 - 22 12
12. Труа Заявка 11 3 3 5 19 - 22 12
13. Ницца Заявка 11 3 3 5 10 - 14 12
14. Нант Заявка 11 2 4 5 13 - 19 10
15. Реймс Заявка 11 1 6 4 12 - 19 9
16. Осер Заявка 11 2 3 6 11 - 23 9
17. Страсбург Заявка 11 1 5 5 10 - 17 8
18. Аяччо Заявка 11 2 2 7 8 - 16 8
19. Анже Заявка 11 2 2 7 13 - 27 8
20. Брест Заявка 11 1 3 7 11 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ланс Заявка 6 6 0 0 13 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 5 0 1 16 - 5 15
3. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Лорьян Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
5. Лион Заявка 6 4 1 1 14 - 5 13
6. Марсель Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
7. Тулуза Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
8. Монпелье Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Лилль Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
10. Клермон Заявка 5 3 0 2 6 - 9 9
11. Монако Заявка 6 2 2 2 11 - 12 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Труа Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
14. Осер Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ницца Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Анже Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17. Реймс Заявка 5 0 3 2 4 - 9 3
18. Страсбург Заявка 6 0 3 3 4 - 10 3
19. Брест Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 19 - 1 16
2. Монако Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Лорьян Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 9 - 2 10
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6. Клермон Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Ницца Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Аяччо Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Ланс Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
10. Ренн Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Реймс Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Труа Заявка 6 2 0 4 12 - 14 6
13. Страсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Тулуза Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
15. Брест Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
16. Анже Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
17. Монпелье Заявка 5 1 0 4 12 - 12 3
18. Осер Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
19. Нант Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Лион Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Неймар 11 (7)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8 (1)
Лорьян Моффи Теремас 9
Ренн Террье Мартен 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Анже Менди Батиста 1 4
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Лилль 25% (10)
    X 40% (16)
    Монако 35% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Монако
    2.51
    3.88
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Лилль - Монако

    Исход игры
    Лилль
    25% (10)
    Ничья
    40% (16)
    Монако
    35% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (13)
    1:2 Монако
    30% (12)
    2:1 Лилль
    17.5% (7)
    2:2 Ничья
    7.5% (3)
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    Монако
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