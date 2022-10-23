Тур: 27.
1:0
Первый тайм: 45+'
0'
12' Желтая карточкаManuel Insurralde
1:0
23' ГолMatias Esquivel
34' Желтая карточкаLeandro Espejo
40' Желтая карточкаМартино Анджело
Ход матча
23'
1:0
34'
40'
22
Эррера
Гидо
23
Франко
Алан
38
Годой
Матиас
17
Рей
Родриго
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Tomas Muro
-
20 Alan Lescano
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валойес Диего
|5 (2)
|0.19
|Гарро Родриго
|3
|0.11
|Пиццини Франсиско
|2
|0.07
|Каталан Матиас
|2
|0.07
|Майкл Сантос
|2
|0.07
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0.07
|Matias Esquivel
|2
|0.07
|Годой Матиас
|1 (1)
|0.04
|Алвес Максимилиано
|1
|0.04
|Jose Romero
|1
|0.04
|Lucas Suarez II
|1
|0.04
|Джиротти Федерико
|1
|0.04
|Ортегоса Диего
|1
|0.04
|Leandro Espejo
|1
|0.04
|Буффарини Хулио
|1 (1)
|0.04
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Мартино Анджело
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеман Брайн
|5 (3)
|0.19
|Leonardo Morales
|4
|0.15
|Erik Ramirez
|2
|0.07
|Ramon Sosa
|2
|0.07
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.07
|Leandro Contin
|2
|0.07
|Коласо Николас
|1
|0.04
|Сольдано Франко
|1
|0.04
|Benjamin Dominguez
|1
|0.04
|Alexis Dominguez
|1
|0.04
|Lautaro Chavez
|1
|0.04
|Карбонеро Йохан
|1
|0.04
|Tomas Muro
|1
|0.04
|Agustin Cardozo
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|6
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|1
|Валойес Диего
|5
|1
|Каталан Матиас
|6
|0
|Годой Матиас
|5
|0
|Гарро Родриго
|5
|0
|Эррера Гидо
|3
|0
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Мартино Анджело
|3
|0
|Франко Алан
|3
|0
|Вильягра Родриго
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Буффарини Хулио
|2
|0
|Малатини Хулиан
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Олива Кристиан
|0
|1
|Майкл Сантос
|1
|0
|Fabio Alvarez
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Алвес Максимилиано
|1
|0
|Leandro Espejo
|1
|0
|Pedro Caixinha
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеман Брайн
|8
|0
|Agustin Cardozo
|8
|0
|Guillermo Enrique
|7
|0
|Пирис Оскар
|6
|0
|Erik Ramirez
|4
|1
|Leonardo Morales
|4
|0
|Чеккини Эмануэль
|4
|0
|Ramon Sosa
|4
|0
|Matias Melluso
|3
|0
|Manuel Insurralde
|3
|0
|Tomas Muro
|3
|0
|Коласо Николас
|1
|1
|German Guiffrey
|2
|0
|Matias Miranda
|2
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Leandro Contin
|1
|0
|Alexis Steimbach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
12%
3
30%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
5
20%
7
28%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
5
20%
5
20%
76-90
Пропущено
26
16
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
2
8%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
5
31%
61-75
7
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1
Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|26
|16
|3
|7
|32 - 26
|51
|2.
|Расинг Авельянеда
|26
|14
|8
|4
|40 - 22
|50
|3.
|Уракан
|26
|12
|11
|3
|33 - 18
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|5.
|Ривер Плейт
|26
|13
|5
|8
|41 - 21
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|27
|11
|8
|8
|25 - 17
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|12.
|Патронато Парана
|26
|10
|7
|9
|28 - 25
|37
|13.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|27
|9
|8
|10
|27 - 25
|35
|14.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|26
|9
|7
|10
|29 - 29
|34
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|17.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|19.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|20.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|21.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|22.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|23.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|26
|5
|10
|11
|27 - 32
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|13
|9
|3
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|13
|9
|2
|2
|20 - 13
|29
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|7.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|8.
|Патронато Парана
|13
|7
|4
|2
|15 - 7
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 13
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|13.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|14.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|15.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|18.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|13
|6
|4
|3
|19 - 9
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 11
|17
|10.
|Уракан
|13
|3
|8
|2
|11 - 11
|17
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|14.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|23.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|27.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
|28.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7