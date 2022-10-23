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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Тальерес Кордоба
1:0
Первый тайм: 45+'
Химнасия Ла-Плата
0'
12' Желтая карточка
Manuel Insurralde
1:0
23' Гол
Matias Esquivel
34' Желтая карточка
Leandro Espejo
40' Желтая карточка
Мартино Анджело

Ход матча

12'
 
Manuel Insurralde
16'
Ортегоса Диего
Олива Кристиан
 
23'
Matias Esquivel
(Годой Матиас)
1:0
34'
Leandro Espejo
 
35'
 
Ignacio Miramon
Benjamin Dominguez
35'
 
Tomas Muro
Manuel Insurralde
40'
Мартино Анджело
 
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Химнасия Ла-Плата
3.46
4.39
8.50
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
8
Буффарини
Хулио
13
Малатини
Хулиан
3
Lucas
Suarez
II
21
Мартино
Анджело
23
Франко
Алан
17
Олива
Кристиан
38
Годой
Матиас
32
Matias
Esquivel
25
Leandro
Espejo
20
Алвес
Максимилиано
17
Рей
Родриго
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
32
Matias
Melluso
3
Пирис
Оскар
44
Benjamin
Dominguez
27
Manuel
Insurralde
30
Agustin
Cardozo
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
15
Сольдано
Франко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Химнасия Ла-Плата

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
5:2
ЛП
3:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
0:2
С
2:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валойес Диего 5 (2) 0.19
Гарро Родриго 3 0.11
Пиццини Франсиско 2 0.07
Каталан Матиас 2 0.07
Майкл Сантос 2 0.07
Диас Энцо Эрнан 2 0.07
Matias Esquivel 2 0.07
Годой Матиас 1 (1) 0.04
Алвес Максимилиано 1 0.04
Jose Romero 1 0.04
Lucas Suarez II 1 0.04
Джиротти Федерико 1 0.04
Ортегоса Диего 1 0.04
Leandro Espejo 1 0.04
Буффарини Хулио 1 (1) 0.04
Фертоли Эктор 0 0
Мартино Анджело 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеман Брайн 5 (3) 0.19
Leonardo Morales 4 0.15
Erik Ramirez 2 0.07
Ramon Sosa 2 0.07
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.07
Leandro Contin 2 0.07
Коласо Николас 1 0.04
Сольдано Франко 1 0.04
Benjamin Dominguez 1 0.04
Alexis Dominguez 1 0.04
Lautaro Chavez 1 0.04
Карбонеро Йохан 1 0.04
Tomas Muro 1 0.04
Agustin Cardozo 0 0
Guillermo Enrique 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 6 2
Диас Энцо Эрнан 7 1
Валойес Диего 5 1
Каталан Матиас 6 0
Годой Матиас 5 0
Гарро Родриго 5 0
Эррера Гидо 3 0
Lucas Suarez II 3 0
Мартино Анджело 3 0
Франко Алан 3 0
Вильягра Родриго 3 0
Matias Esquivel 3 0
Буффарини Хулио 2 0
Малатини Хулиан 2 0
Santiago Toloza 2 0
Олива Кристиан 0 1
Майкл Сантос 1 0
Fabio Alvarez 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Алвес Максимилиано 1 0
Leandro Espejo 1 0
Pedro Caixinha 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеман Брайн 8 0
Agustin Cardozo 8 0
Guillermo Enrique 7 0
Пирис Оскар 6 0
Erik Ramirez 4 1
Leonardo Morales 4 0
Чеккини Эмануэль 4 0
Ramon Sosa 4 0
Matias Melluso 3 0
Manuel Insurralde 3 0
Tomas Muro 3 0
Коласо Николас 1 1
German Guiffrey 2 0
Matias Miranda 2 0
Рей Родриго 1 0
Leandro Contin 1 0
Alexis Steimbach 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
3
18%
1
10%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
5
29%
29%
1
10%
31-45
5
29%
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
12%
3
30%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
6
40%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
4
16%
2
8%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
5
20%
7
28%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
5
20%
5
20%
76-90

Пропущено

26
16
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 14
2
8%
2
13%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
4
15%
4
25%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
5
31%
61-75
7
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1
Уракан - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ланус 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 3:3 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 2:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:2
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2
Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Альдосиви 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 1:2 Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 2:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 26 16 3 7 32 - 26 51
2. Расинг Авельянеда 26 14 8 4 40 - 22 50
3. Уракан 26 12 11 3 33 - 18 47
4. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
5. Ривер Плейт 26 13 5 8 41 - 21 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 0:1 27 11 8 8 25 - 17 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
12. Патронато Парана 26 10 7 9 28 - 25 37
13. Тальерес Кордоба 1:0 27 9 8 10 27 - 25 35
14. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
15. Индепендьенте Авельянеда 26 9 7 10 29 - 29 34
16. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
17. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
18. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
19. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
20. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
21. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
22. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 13 9 3 1 25 - 10 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 13 9 2 2 20 - 13 29
5. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
6. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
7. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
8. Патронато Парана 13 7 4 2 15 - 7 25
9. Тальерес Кордоба 1:0 14 7 3 4 18 - 13 24
10. Химнасия Ла-Плата 0:1 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
13. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
14. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
15. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
18. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 13 6 4 3 19 - 9 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 0:1 14 4 5 5 10 - 11 17
10. Уракан 13 3 8 2 11 - 11 17
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Индепендьенте Авельянеда 13 4 3 6 15 - 17 15
14. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
23. Тальерес Кордоба 1:0 13 2 5 6 9 - 12 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
27. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
28. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Химнасия Ла-Плата
3.46
4.39
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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