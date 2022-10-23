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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Бока Хуниорс
2:1
Второй тайм: 62'
Индепендьенте Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Фабра Франк
14' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
15' Желтая карточка
Фернандес Пол
0:1
32' Пенальти
Leandro Miguel Fernandez
33' Желтая карточка
Элисальде Эдгар
1:1
34' Гол
Фернандес Пол
45' Желтая карточка
Адвинкула Луис
46' Желтая карточка
Васкес Луис
2:1
49' Гол
Вилья Себастьян
55' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
41
Luca
Langoni
38
Васкес
Луис
13
Milton
Alvarez
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
4
Элисальде
Эдгар
28
Виго
Алекс
5
Lucas
Rodriguez
I
7
Damian
Batallini
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Марконе
Иван
9
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Бенегас
Леандро
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Индепендьенте Авельянеда
5-4-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
0:0
С
0:1
С
1:0
П
3:0
П
1:1
П
3:1
П
1:1
ТМ(
0:3
П
2:1
ММ(
0:0
ММ(
3:3
ПА
4:5
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
2:3
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
0:0
ПА
1:1
ПАК
1:1
TPDV
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 6 0.22
Бенедетто Дарио 5 0.19
Вилья Себастьян 4 0.15
Фернандес Пол 3 0.11
Себальос Эсекиэль 3 0.11
Рохо Маркос 3 (1) 0.11
Ромеро Оскар 2 0.07
Фабра Франк 1 0.04
Васкес Луис 1 0.04
Хавьер Моралес 1 0.04
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.04
Пайеро Мартин 1 0.04
Сандез Агустин 1 0.04
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.04
Рамирес Хуан Эдгардо II 0 0
Alan Varela 0 0
Молинас Аарон 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Miguel Fernandez 8 (2) 0.3
Бенегас Леандро 6 0.22
Lucas Daniel Romero 3 0.11
Damian Batallini 3 0.11
Alan Sonora 2 0.07
Виго Алекс 1 0.04
Инсаурральде Хуан 1 0.04
Феррейра Факундо 1 0.04
Марконе Иван 1 0.04
Касарес Хуан 1 0.04
Lucas Rodriguez I 1 0.04
Элисальде Эдгар 1 0.04
Javier Vallejo 1 0.04
Sergio Barreto 0 0
Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 10 0
Фернандес Пол 10 0
Самбрано Очандарте 9 0
Адвинкула Луис 8 0
Alan Varela 6 0
Рохо Маркос 4 1
Васкес Луис 4 1
Бенедетто Дарио 4 0
Сандез Агустин 4 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 3 0
Ромеро Оскар 3 0
Эстебан Ролон 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Фигаль Хорхе 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Молинас Аарон 2 0
Медина Кристиан 2 0
Luca Langoni 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Орсини Николас 1 0
Росси Агустин 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Simon Rivero 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 10 0
Leandro Miguel Fernandez 9 0
Марконе Иван 6 0
Lucas Rodriguez I 6 0
Элисальде Эдгар 5 0
Виго Алекс 5 0
Бенегас Леандро 4 0
Damian Batallini 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Lucas Daniel Romero 3 0
Феррейра Факундо 1 1
Tomas Pozzo 2 0
Касарес Хуан 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Rodrigo Marquez 1 0
Javier Vallejo 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
5
25%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
6
40%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
3
20%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
5
38%
6
35%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
7
41%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

32
30
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
19%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
8
25%
8
27%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
4
13%
76-90

Пропущено

26
28
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
0
0%
3
11%
1-15
7
27%
6
21%
16-30
7
27%
3
11%
31-45
6
23%
9
32%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2:1 27 17 3 7 34 - 27 54
2. Расинг Авельянеда 1:0 27 15 8 4 41 - 22 53
3. Уракан 1:2 27 12 11 4 34 - 20 47
4. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
5. Ривер Плейт 0:1 27 13 5 9 41 - 22 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 2:1 27 11 7 9 30 - 26 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
13. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
14. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
15. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
16. Индепендьенте Авельянеда 1:2 27 9 7 11 30 - 31 34
17. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
18. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
19. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
20. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
21. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
22. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 14 10 3 1 26 - 10 33
2. Бока Хуниорс 2:1 14 10 2 2 22 - 14 32
3. Уракан 1:2 13 9 3 1 22 - 7 30
4. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
5. Патронато Парана 2:1 14 8 4 2 17 - 8 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
13. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
14. Ривер Плейт 0:1 13 7 1 5 22 - 12 22
15. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 1:2 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
21. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 14 6 4 4 19 - 10 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 2:1 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 1:0 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 1:2 14 3 8 3 12 - 13 17
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
14. Индепендьенте Авельянеда 1:2 14 4 3 7 16 - 19 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 2:1 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
23. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Адвинкула Луис получил желтую карточку от судьи
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    Бока Хуниорс
    Ничья
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