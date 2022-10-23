Тур: 27.
2:1
Второй тайм: 62'
0'
10' Желтая карточкаФабра Франк
14' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
15' Желтая карточкаФернандес Пол
0:1
32' ПенальтиLeandro Miguel Fernandez
33' Желтая карточкаЭлисальде Эдгар
1:1
34' ГолФернандес Пол
45' Желтая карточкаАдвинкула Луис
46' Желтая карточкаВаскес Луис
2:1
49' ГолВилья Себастьян
55' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
Ход матча
10'
15'
32'
33'
34'
1:1
45'
46'
49'
2:1
18
Фабра
Франк
33
Alan
Varela
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
27 Tomas Pozzo
-
10 Alan Sonora
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Бока Хуниорс
Индепендьенте Авельянеда
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|6
|0.22
|Бенедетто Дарио
|5
|0.19
|Вилья Себастьян
|4
|0.15
|Фернандес Пол
|3
|0.11
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.11
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.11
|Ромеро Оскар
|2
|0.07
|Фабра Франк
|1
|0.04
|Васкес Луис
|1
|0.04
|Хавьер Моралес
|1
|0.04
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.04
|Пайеро Мартин
|1
|0.04
|Сандез Агустин
|1
|0.04
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.04
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|0
|0
|Alan Varela
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Miguel Fernandez
|8 (2)
|0.3
|Бенегас Леандро
|6
|0.22
|Lucas Daniel Romero
|3
|0.11
|Damian Batallini
|3
|0.11
|Alan Sonora
|2
|0.07
|Виго Алекс
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Марконе Иван
|1
|0.04
|Касарес Хуан
|1
|0.04
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.04
|Элисальде Эдгар
|1
|0.04
|Javier Vallejo
|1
|0.04
|Sergio Barreto
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|10
|0
|Фернандес Пол
|10
|0
|Самбрано Очандарте
|9
|0
|Адвинкула Луис
|8
|0
|Alan Varela
|6
|0
|Рохо Маркос
|4
|1
|Васкес Луис
|4
|1
|Бенедетто Дарио
|4
|0
|Сандез Агустин
|4
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|3
|0
|Ромеро Оскар
|3
|0
|Эстебан Ролон
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Luca Langoni
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|10
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|9
|0
|Марконе Иван
|6
|0
|Lucas Rodriguez I
|6
|0
|Элисальде Эдгар
|5
|0
|Виго Алекс
|5
|0
|Бенегас Леандро
|4
|0
|Damian Batallini
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Lucas Daniel Romero
|3
|0
|Феррейра Факундо
|1
|1
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Касарес Хуан
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
|Javier Vallejo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
5
25%
3
20%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
6
40%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
5
25%
3
20%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
5
38%
6
35%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
2
15%
7
41%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
32
30
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
6
19%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
8
25%
8
27%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
4
13%
76-90
Пропущено
26
28
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
0
0%
3
11%
1-15
7
27%
6
21%
16-30
7
27%
3
11%
31-45
6
23%
9
32%
46-60
1
4%
3
11%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1
Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Бока Хуниорс - Кильмес 3:2 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:0 Ланус - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Колон - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2
Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2:1
|27
|17
|3
|7
|34 - 27
|54
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|27
|15
|8
|4
|41 - 22
|53
|3.
|Уракан
|1:2
|27
|12
|11
|4
|34 - 20
|47
|4.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|5.
|Ривер Плейт
|0:1
|27
|13
|5
|9
|41 - 22
|44
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|2:1
|27
|11
|7
|9
|30 - 26
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|13.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|14.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|27
|9
|7
|11
|30 - 31
|34
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|18.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|19.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|20.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|21.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|22.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|23.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|26
|5
|10
|11
|27 - 32
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|14
|10
|3
|1
|26 - 10
|33
|2.
|Бока Хуниорс
|2:1
|14
|10
|2
|2
|22 - 14
|32
|3.
|Уракан
|1:2
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|4.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|5.
|Патронато Парана
|2:1
|14
|8
|4
|2
|17 - 8
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|12.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|13.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|14.
|Ривер Плейт
|0:1
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|15.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|21.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|14
|6
|4
|4
|19 - 10
|22
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|2:1
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|10.
|Уракан
|1:2
|14
|3
|8
|3
|12 - 13
|17
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:2
|14
|4
|3
|7
|16 - 19
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|2:1
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|21.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|22.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|23.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|28.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Сентраль Кордоба Росарио
|Renzo Lopez
|8 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7