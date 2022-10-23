Тур: 33.
0:1
Перерыв
Ход матча
41'
0:1
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
31
Calegari
20
Yago
I
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
34
Adryelson
14
Габриэл
III
47
Жефферсон
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
31 CalegariЗащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Мело ФелипеЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
15 КристианоНападающий
-
18 АланНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 ЖефферсонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
12 Lucas Perri
-
-
23 Romildo
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
85%
4 победы 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
10.5%
76.3%
13.2%
4 победы 29 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|18
|0.55
|Jhon Arias
|7 (1)
|0.21
|Гансо Пауло
|4 (2)
|0.12
|Маноэл
|4
|0.12
|Виллиан Сикейра
|3
|0.09
|Энрике Луис
|2
|0.06
|Натан Аллан
|2
|0.06
|Samuel VII
|2
|0.06
|Matheus Martins
|2
|0.06
|Caio Paulista
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Michel Araujo
|1
|0.03
|Андре
|1
|0.03
|Браз Давид
|1
|0.03
|Fred II
|1
|0.03
|Нонато Густаво
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.21
|Куэста Виктор
|4
|0.12
|Соарес Франсиско
|4 (1)
|0.12
|Эдуардо Карлос II
|3
|0.09
|Vinicius5
|2
|0.06
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.06
|Жефферсон
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Daniel Borges
|1
|0.03
|Сантос Жуниор
|1
|0.03
|Угу Мигель
|1
|0.03
|Виктор Жоао II
|1
|0.03
|Габриэл III
|1
|0.03
|Kayque
|1
|0.03
|Каррейро Патрик
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|8
|1
|Браз Давид
|3
|3
|Маноэл
|4
|2
|Мело Фелипе
|5
|0
|Jhon Arias
|5
|0
|Caio Paulista
|3
|1
|Нонато Густаво
|3
|1
|Гансо Пауло
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Натан Аллан
|3
|0
|Samuel VII
|3
|0
|Huan Nino2
|3
|0
|Маррони
|1
|1
|Виллиан Сикейра
|2
|0
|Luccas Claro
|2
|0
|Веллингтон III
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|2
|0
|Fred II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|10
|0
|Куэста Виктор
|8
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|Угу Мигель
|3
|1
|Daniel Borges
|3
|1
|Марсал Фернандо
|4
|0
|Пиазон Лукас
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Romildo
|3
|0
|Жефферсон
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
18
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
5
28%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
6
19%
5
28%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Забито
51
31
27 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 12
9 Не забивали 13
9
18%
1
3%
1-15
8
16%
5
16%
16-30
10
20%
3
10%
31-45
4
8%
6
19%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
11
22%
10
32%
76-90
Пропущено
38
36
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
2
5%
6
17%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
12
32%
7
19%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
10
26%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аваи - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Америка Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|33
|20
|11
|2
|56 - 21
|71
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|32
|16
|12
|4
|49 - 28
|60
|3.
|Фламенго
|33
|17
|7
|9
|53 - 30
|58
|4.
|Коринтианс
|32
|16
|9
|7
|39 - 30
|57
|5.
|Флуминенсе
|0:1
|33
|16
|6
|11
|51 - 39
|54
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|14
|9
|10
|40 - 40
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|32
|12
|11
|9
|38 - 33
|47
|8.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|1:0
|33
|13
|7
|13
|33 - 35
|46
|9.
|Америка Минейро
|33
|13
|6
|14
|31 - 34
|45
|10.
|Сан-Паулу
|1:1
|33
|10
|15
|8
|45 - 35
|45
|11.
|Форталеза
|32
|12
|8
|12
|34 - 33
|44
|12.
|Сантос
|33
|11
|10
|12
|38 - 30
|43
|13.
|Ред Булл Брагантино
|33
|10
|11
|12
|45 - 45
|41
|14.
|Гойяс
|31
|9
|11
|11
|33 - 40
|38
|15.
|Коритиба Парана
|32
|10
|4
|18
|32 - 52
|34
|16.
|Сеара
|32
|6
|16
|10
|29 - 33
|34
|17.
|Куяба
|32
|7
|10
|15
|24 - 35
|31
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|32
|7
|9
|16
|32 - 49
|30
|19.
|Аваи
|33
|7
|7
|19
|28 - 55
|28
|20.
|Жувентуде
|1:1
|33
|3
|13
|17
|26 - 59
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|2.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|4.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|9
|6
|1
|24 - 12
|33
|6.
|Флуминенсе
|0:1
|17
|10
|2
|5
|31 - 18
|32
|7.
|Коритиба Парана
|16
|10
|2
|4
|21 - 13
|32
|8.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|11.
|Сан-Паулу
|1:1
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|14.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|15.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|17.
|Куяба
|15
|4
|7
|4
|12 - 11
|19
|18.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|1:0
|16
|4
|4
|8
|13 - 16
|16
|20.
|Жувентуде
|1:1
|17
|2
|9
|6
|16 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|1:0
|17
|9
|3
|5
|20 - 19
|30
|3.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|6
|7
|3
|16 - 15
|25
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|6
|4
|17 - 17
|24
|6.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|7.
|Флуминенсе
|0:1
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Коринтианс
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|9.
|Сан-Паулу
|1:1
|17
|3
|10
|4
|17 - 18
|19
|10.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|12.
|Гойяс
|16
|4
|5
|7
|16 - 24
|17
|13.
|Сеара
|15
|3
|8
|4
|13 - 13
|17
|14.
|Сантос
|16
|3
|6
|7
|11 - 14
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Жувентуде
|1:1
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|20.
|Коритиба Парана
|16
|0
|2
|14
|11 - 39
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|18 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|20 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|16 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Сеара
|Ричардсон
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
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