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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A
2022

Тур: 33.
Флуминенсе
0:1
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
41' Гол
Эдуардо Карлос

Ход матча

41'
0:1
Эдуардо Карлос
(Сантос Жуниор)
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.45
4.20
5.09
Все Коэффициенты
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
31
Calegari
20
Yago
I
7
Андре
38
Мартинелли
Габриэл
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
1
Фернандес
Роберто
III
20
Daniel
Borges
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
14
Габриэл
III
8
Каррейро
Патрик
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
47
Жефферсон
Флуминенсе
4-4-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
85%
4 победы 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

10.5%
76.3%
13.2%
4 победы 29 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.2%
36.8%
29%
13 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 18 0.55
Jhon Arias 7 (1) 0.21
Гансо Пауло 4 (2) 0.12
Маноэл 4 0.12
Виллиан Сикейра 3 0.09
Энрике Луис 2 0.06
Натан Аллан 2 0.06
Samuel VII 2 0.06
Matheus Martins 2 0.06
Caio Paulista 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Michel Araujo 1 0.03
Андре 1 0.03
Браз Давид 1 0.03
Fred II 1 0.03
Нонато Густаво 0 0
Веллингтон III 0 0
Кристиано 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.21
Куэста Виктор 4 0.12
Соарес Франсиско 4 (1) 0.12
Эдуардо Карлос II 3 0.09
Vinicius5 2 0.06
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.06
Жефферсон 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Daniel Borges 1 0.03
Сантос Жуниор 1 0.03
Угу Мигель 1 0.03
Виктор Жоао II 1 0.03
Габриэл III 1 0.03
Kayque 1 0.03
Каррейро Патрик 1 0.03
Romildo 1 0.03
Саравия Ренсо 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 8 1
Браз Давид 3 3
Маноэл 4 2
Мело Фелипе 5 0
Jhon Arias 5 0
Caio Paulista 3 1
Нонато Густаво 3 1
Гансо Пауло 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Натан Аллан 3 0
Samuel VII 3 0
Huan Nino2 3 0
Маррони 1 1
Виллиан Сикейра 2 0
Luccas Claro 2 0
Веллингтон III 2 0
Фабио Лопес 2 0
Yago I 2 0
David Omar Rodriguez Barrera II 2 0
Fred II 1 0
Michel Araujo 1 0
Calegari 1 0
Matheus Martins 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 10 0
Куэста Виктор 8 0
Сампайо Филипе 3 2
Кану Рубенилсон 5 0
Угу Мигель 3 1
Daniel Borges 3 1
Марсал Фернандо 4 0
Пиазон Лукас 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Че Че 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Romildo 3 0
Жефферсон 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Erison 2 0
Рафаэль да Сильва 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
18
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
7
23%
0
0%
1-15
4
13%
3
17%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
4
13%
5
28%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
6
19%
5
28%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
3
18%
4
20%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
2
10%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
5
38%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
6
29%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
24%
3
19%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Забито

51
31
27 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 12
9 Не забивали 13
9
18%
1
3%
1-15
8
16%
5
16%
16-30
10
20%
3
10%
31-45
4
8%
6
19%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
11
22%
10
32%
76-90

Пропущено

38
36
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 23
2
5%
6
17%
1-15
2
5%
7
19%
16-30
12
32%
7
19%
31-45
5
13%
5
14%
46-60
7
18%
5
14%
61-75
10
26%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аваи - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Америка Минейро 0:2 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0
Флуминенсе - Жувентуде 4:0 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Куяба 1:0 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Аваи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:3
Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:0 Форталеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 33 20 11 2 56 - 21 71
2. Интернасьонал Порту Алегре 32 16 12 4 49 - 28 60
3. Фламенго 33 17 7 9 53 - 30 58
4. Коринтианс 32 16 9 7 39 - 30 57
5. Флуминенсе 0:1 33 16 6 11 51 - 39 54
6. Атлетико Паранаэнсе 33 14 9 10 40 - 40 51
7. Атлетико Минейро 32 12 11 9 38 - 33 47
8. Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 33 13 7 13 33 - 35 46
9. Америка Минейро 33 13 6 14 31 - 34 45
10. Сан-Паулу 1:1 33 10 15 8 45 - 35 45
11. Форталеза 32 12 8 12 34 - 33 44
12. Сантос 33 11 10 12 38 - 30 43
13. Ред Булл Брагантино 33 10 11 12 45 - 45 41
14. Гойяс 31 9 11 11 33 - 40 38
15. Коритиба Парана 32 10 4 18 32 - 52 34
16. Сеара 32 6 16 10 29 - 33 34
17. Куяба 32 7 10 15 24 - 35 31
18. Атлетико Гойяненсе 32 7 9 16 32 - 49 30
19. Аваи 33 7 7 19 28 - 55 28
20. Жувентуде 1:1 33 3 13 17 26 - 59 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
2. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
3. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
4. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
5. Атлетико Паранаэнсе 16 9 6 1 24 - 12 33
6. Флуминенсе 0:1 17 10 2 5 31 - 18 32
7. Коритиба Парана 16 10 2 4 21 - 13 32
8. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
9. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
10. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
11. Сан-Паулу 1:1 16 7 5 4 28 - 17 26
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
14. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
15. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
16. Атлетико Гойяненсе 16 5 4 7 18 - 19 19
17. Куяба 15 4 7 4 12 - 11 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 1:1 17 2 9 6 16 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 17 9 3 5 20 - 19 30
3. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
4. Интернасьонал Порту Алегре 16 6 7 3 16 - 15 25
5. Атлетико Минейро 16 6 6 4 17 - 17 24
6. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
7. Флуминенсе 0:1 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Коринтианс 16 5 5 6 16 - 22 20
9. Сан-Паулу 1:1 17 3 10 4 17 - 18 19
10. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
11. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
12. Гойяс 16 4 5 7 16 - 24 17
13. Сеара 15 3 8 4 13 - 13 17
14. Сантос 16 3 6 7 11 - 14 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 1:1 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 16 1 3 12 7 - 31 6
20. Коритиба Парана 16 0 2 14 11 - 39 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 20 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 16 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Сеара Ричардсон 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 10
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Эдуардо Карлос II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.45
4.20
5.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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