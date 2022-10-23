Тур: 33.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаJesus Trindade
1:0
24' ГолCastan da Silva Luciano
59' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
1:1
60' ГолВитао
62' Желтая карточкаMatias Galarza
73' Желтая карточкаДжонни
90'+7
Ход матча
13'
24'
60'
1:1
62'
73'
87'
90'
11
Alef
Manga
12
Keiller
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alef MangaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
75 БиэлПолузащитник
-
-
-
-
-
78 Regis I
-
88 Jose Hugo
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
21 Igor Gomes
-
41 Matheus Dias
-
26 Estevao
-
-
17 David VI
-
77 Gustavo Maia
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leo Gamalho
|7 (2)
|0.21
|Alef Manga
|6
|0.18
|Пайшао Игор
|4
|0.12
|Фабрисио Агосто
|3
|0.09
|Adrian Martinez
|3
|0.09
|Андрей
|3
|0.09
|Castan da Silva Luciano
|2
|0.06
|Эжидио Перейра
|1
|0.03
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0.03
|Матеус Лейте
|1
|0.03
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Робиньо Робсон
|0
|0
|Guillermo De Los Santos
|0
|0
|Regis I
|0
|0
|Jesus Trindade
|0
|0
|Valdemir
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
|Rafael William
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|7
|0.21
|Вандерсон
|6
|0.18
|Энрике Педро
|6 (2)
|0.18
|Де Пена Карлос
|5 (2)
|0.15
|Патрик Алан
|5
|0.15
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.15
|José Maurisio3
|3
|0.09
|Джонни
|3
|0.09
|Бустос Фабрисио
|2
|0.06
|Барбоза Мойзес Роберто
|2
|0.06
|Витао
|2
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.03
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.03
|Ромеро Брайан
|1
|0.03
|Мендес Бруно II
|1
|0.03
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|Мартинс Родригес
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alef Manga
|9
|0
|Castan da Silva Luciano
|6
|1
|Thonny Anderson
|4
|2
|Adrian Martinez
|7
|0
|Henrique XIV
|5
|1
|Виллиан Фариас
|6
|0
|Valdemir
|6
|0
|Diego Porfirio
|3
|1
|Warley Leandro
|1
|2
|Matheus Alexandre
|4
|0
|Натанаэл
|3
|0
|Гильерме дос Сантос
|3
|0
|Matias Galarza
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Эжидио Перейра
|1
|1
|Nathan Mendes
|1
|1
|Фабрисио Агосто
|2
|0
|Guillermo De Los Santos
|2
|0
|Чансельор Джон
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Робиньо Робсон
|2
|0
|Jesus Trindade
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Перес Эрнан
|1
|0
|Андрей
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Биэл
|1
|0
|Alex Santana III
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|Rafael William
|1
|0
|Bernardo Lemes
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|7
|1
|Тайсон Фреда
|6
|0
|Энрике Педро
|6
|0
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Моледо Родриго
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|David VI
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
7
33%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Пропущено
13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90
Забито
12
33
2 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
0
0%
7
21%
1-15
1
8%
7
21%
16-30
1
8%
8
24%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
5
42%
6
18%
76-90
Пропущено
38
13
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 7
6
16%
1
8%
1-15
3
8%
2
15%
16-30
10
26%
4
31%
31-45
2
5%
3
23%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
11
29%
2
15%
76-90
Забито
33
49
10 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
3
9%
9
18%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
4
12%
9
18%
31-45
10
30%
6
12%
46-60
3
9%
5
10%
61-75
10
30%
11
22%
76-90
Пропущено
51
28
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 17
8
16%
3
11%
1-15
6
12%
5
18%
16-30
12
24%
6
21%
31-45
3
6%
4
14%
46-60
7
14%
4
14%
61-75
15
29%
29%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0
Коритиба Парана - Сеара 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|33
|20
|11
|2
|56 - 21
|71
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|16
|13
|4
|50 - 29
|61
|3.
|Фламенго
|33
|17
|7
|9
|53 - 30
|58
|4.
|Коринтианс
|32
|16
|9
|7
|39 - 30
|57
|5.
|Флуминенсе
|33
|16
|7
|10
|53 - 40
|55
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|14
|9
|10
|40 - 40
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|32
|12
|11
|9
|38 - 33
|47
|8.
|Сан-Паулу
|33
|11
|14
|8
|46 - 35
|47
|9.
|Америка Минейро
|33
|13
|6
|14
|31 - 34
|45
|10.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|33
|12
|8
|13
|34 - 37
|44
|11.
|Форталеза
|32
|12
|8
|12
|34 - 33
|44
|12.
|Сантос
|33
|11
|10
|12
|38 - 30
|43
|13.
|Ред Булл Брагантино
|33
|10
|11
|12
|45 - 45
|41
|14.
|Гойяс
|32
|10
|11
|11
|35 - 41
|41
|15.
|Коритиба Парана
|33
|10
|5
|18
|33 - 53
|35
|16.
|Сеара
|33
|6
|16
|11
|29 - 34
|34
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|8
|9
|16
|33 - 49
|33
|18.
|Куяба
|33
|7
|10
|16
|25 - 37
|31
|19.
|Аваи
|33
|7
|7
|19
|28 - 55
|28
|20.
|Жувентуде
|33
|3
|12
|18
|26 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|2.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|4.
|Фламенго
|16
|10
|3
|3
|32 - 9
|33
|5.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|6.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|9
|6
|1
|24 - 12
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|9.
|Сантос
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|11.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|14.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|15.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|16.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|17.
|Куяба
|16
|4
|7
|5
|13 - 13
|19
|18.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|4
|4
|8
|13 - 16
|16
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|9
|7
|0
|23 - 10
|34
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|6
|8
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Фламенго
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|5.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|6
|4
|17 - 17
|24
|6.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|7.
|Флуминенсе
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|Гойяс
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|11.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|16
|3
|8
|5
|13 - 14
|17
|14.
|Сантос
|16
|3
|6
|7
|11 - 14
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Жувентуде
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|20.
|Коритиба Парана
|16
|0
|2
|14
|11 - 39
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|18 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|21 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|16 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Палмейрас Сан-Паулу
|Рафаэл Жозе
|1 10