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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 33.
Коритиба Парана
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
13' Желтая карточка
Jesus Trindade
1:0
24' Гол
Castan da Silva Luciano
59' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
1:1
60' Гол
Витао
62' Желтая карточка
Matias Galarza
73' Желтая карточка
Джонни
90'+7
1
Габриэл
Васконселлос
45
Nathan
Mendes
41
Чансельор
Джон
4
Castan
da
Silva
Luciano
36
Rafael
Santos2
50
Jesus
Trindade
15
Matias
Galarza
25
Bernardo
Lemes
35
Бошилья
Габриэл
11
Alef
Manga
9
Leo
Gamalho
12
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
4
Моледо
Родриго
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
35
Alexandre
Zurawski
28
Энрике
Педро
Коритиба Парана
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
2:0
БСА
4:2
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
КБ
1:0
КБ
3:1
СA
4:2
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leo Gamalho 7 (2) 0.21
Alef Manga 6 0.18
Пайшао Игор 4 0.12
Фабрисио Агосто 3 0.09
Adrian Martinez 3 0.09
Андрей 3 0.09
Castan da Silva Luciano 2 0.06
Эжидио Перейра 1 0.03
Афонсо Клейтон Мишель 1 0.03
Матеус Лейте 1 0.03
Гомес Бруно 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Робиньо Робсон 0 0
Guillermo De Los Santos 0 0
Regis I 0 0
Jesus Trindade 0 0
Valdemir 0 0
Thonny Anderson 0 0
Rafael William 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 7 0.21
Вандерсон 6 0.18
Энрике Педро 6 (2) 0.18
Де Пена Карлос 5 (2) 0.15
Патрик Алан 5 0.15
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.15
José Maurisio3 3 0.09
Джонни 3 0.09
Бустос Фабрисио 2 0.06
Барбоза Мойзес Роберто 2 0.06
Витао 2 0.06
Тайсон Фреда 1 0.03
Д'Алессандро Андрес 1 0.03
Ромеро Брайан 1 0.03
Мендес Бруно II 1 0.03
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alef Manga 9 0
Castan da Silva Luciano 6 1
Thonny Anderson 4 2
Adrian Martinez 7 0
Henrique XIV 5 1
Виллиан Фариас 6 0
Valdemir 6 0
Diego Porfirio 3 1
Warley Leandro 1 2
Matheus Alexandre 4 0
Натанаэл 3 0
Гильерме дос Сантос 3 0
Matias Galarza 3 0
Пайшао Игор 3 0
Эжидио Перейра 1 1
Nathan Mendes 1 1
Фабрисио Агосто 2 0
Guillermo De Los Santos 2 0
Чансельор Джон 2 0
Гомес Бруно 2 0
Робиньо Робсон 2 0
Jesus Trindade 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Перес Эрнан 1 0
Андрей 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Биэл 1 0
Alex Santana III 1 0
Rafael Santos2 1 0
Rafael William 1 0
Bernardo Lemes 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 7 1
Тайсон Фреда 6 0
Энрике Педро 6 0
Де Пена Карлос 6 0
Джонни 5 0
Барбоза Мойзес Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Lizeiro 3 0
Патрик Алан 2 0
Моледо Родриго 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
David VI 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
16
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
7
33%
3
19%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Пропущено

13
15
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
4
31%
4
27%
76-90

Забито

12
33
2 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 13
24 Не забивали 18
0
0%
7
21%
1-15
1
8%
7
21%
16-30
1
8%
8
24%
31-45
3
25%
3
9%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
5
42%
6
18%
76-90

Пропущено

38
13
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
15 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 7
6
16%
1
8%
1-15
3
8%
2
15%
16-30
10
26%
4
31%
31-45
2
5%
3
23%
46-60
6
16%
1
8%
61-75
11
29%
2
15%
76-90

Забито

33
49
10 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 21
11 Не забивали 6
3
9%
9
18%
1-15
3
9%
9
18%
16-30
4
12%
9
18%
31-45
10
30%
6
12%
46-60
3
9%
5
10%
61-75
10
30%
11
22%
76-90

Пропущено

51
28
26 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 17
8
16%
3
11%
1-15
6
12%
5
18%
16-30
12
24%
6
21%
31-45
3
6%
4
14%
46-60
7
14%
4
14%
61-75
15
29%
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:0 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 4:0
Коритиба Парана - Сеара 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Атлетико Гойяненсе 2:0 Америка Минейро - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Аваи 1:0 Флуминенсе - Коритиба Парана 5:2 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Гойяс - Коритиба Парана 1:0 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 0:0 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 33 20 11 2 56 - 21 71
2. Интернасьонал Порту Алегре 33 16 13 4 50 - 29 61
3. Фламенго 33 17 7 9 53 - 30 58
4. Коринтианс 32 16 9 7 39 - 30 57
5. Флуминенсе 33 16 7 10 53 - 40 55
6. Атлетико Паранаэнсе 33 14 9 10 40 - 40 51
7. Атлетико Минейро 32 12 11 9 38 - 33 47
8. Сан-Паулу 33 11 14 8 46 - 35 47
9. Америка Минейро 33 13 6 14 31 - 34 45
10. Ботафого Рио-де-Жанейро 33 12 8 13 34 - 37 44
11. Форталеза 32 12 8 12 34 - 33 44
12. Сантос 33 11 10 12 38 - 30 43
13. Ред Булл Брагантино 33 10 11 12 45 - 45 41
14. Гойяс 32 10 11 11 35 - 41 41
15. Коритиба Парана 33 10 5 18 33 - 53 35
16. Сеара 33 6 16 11 29 - 34 34
17. Атлетико Гойяненсе 33 8 9 16 33 - 49 33
18. Куяба 33 7 10 16 25 - 37 31
19. Аваи 33 7 7 19 28 - 55 28
20. Жувентуде 33 3 12 18 26 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 11 4 2 33 - 11 37
2. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
3. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
4. Фламенго 16 10 3 3 32 - 9 33
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 16 9 6 1 24 - 12 33
8. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
9. Сантос 17 8 4 5 27 - 16 28
10. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
11. Сан-Паулу 16 7 5 4 28 - 17 26
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
14. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
15. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
16. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
17. Куяба 16 4 7 5 13 - 13 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 16 9 7 0 23 - 10 34
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Фламенго 17 7 4 6 21 - 21 25
5. Атлетико Минейро 16 6 6 4 17 - 17 24
6. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
7. Флуминенсе 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
9. Коринтианс 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Гойяс 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
12. Атлетико Паранаэнсе 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 16 3 8 5 13 - 14 17
14. Сантос 16 3 6 7 11 - 14 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 16 1 3 12 7 - 31 6
20. Коритиба Парана 16 0 2 14 11 - 39 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 16 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Палмейрас Сан-Паулу Рафаэл Жозе 1 10
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Luciano Castan da Silva бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Jesus Trindade получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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