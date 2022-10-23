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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 62'
Ривер Плейт
0'
7' Желтая карточка
Эррера Марсело II
18' Желтая карточка
Перес Энцо
27' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
54' Желтая карточка
Пинола Хавьер
1:0
56' Пенальти
Matias Rojas II
58' Желтая карточка
Carlos Alcaraz

Ход матча

7'
 
Эррера Марсело II
18'
 
Перес Энцо
27'
Leonel Ariel Miranda
 
46'
 
Парадела Хосе
Pablo Solari
46'
 
Почеттино Томас
Перес Энцо
54'
 
Пинола Хавьер
56'
Matias Rojas II
1:0
58'
Carlos Alcaraz
 
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ривер Плейт
4.15
3.75
4.05
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
22
Carlos
Alcaraz
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
16
Pablo
Solari
24
Перес
Энцо
21
Барко
Эсекьель
8
Палавесино
Агустин
18
Lucas
Beltrain
9
Борха
Мигель
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ривер Плейт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
4:0
ЛП
0:0
С
0:5
С
1:6
С
2:0
КЛ
3:0
КЛ
0:0
С
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
0:2
ТМ(
1:2
П
0:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:0
TPDV
1:1
ПА
3:3
ПАК
0:0
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 11 0.41
Matias Rojas II 4 0.15
Emiliano Vecchio 3 0.11
Carlos Alcaraz 3 0.11
Jonathan David Gomez 2 0.07
Ауче Габриэль 2 0.07
Ромеро Максимильяно 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Карбонеро Йохан 2 0.07
Морено Анибал 2 0.07
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Jonathan Galvan 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Мура Факундо 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 0.26
Суарес Матиас 5 0.19
Pablo Solari 5 0.19
Lucas Beltrain 4 0.15
Де ла Крус Николас 3 0.11
Палавесино Агустин 3 0.11
Альварес Хулиан 3 0.11
Ромеро Брайан 2 0.07
Маммана Эмануэль 2 0.07
Кинтеро Хуан 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Гомес Элиас 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мена Эухенио 7 1
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Leonel Ariel Miranda 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Карбонеро Йохан 1 1
Carlos Alcaraz 0 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 6 1
Перес Энцо 6 0
Каско Милтон 5 0
Борха Мигель 5 0
Диас Пауло 4 0
Де ла Крус Николас 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пинола Хавьер II 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Pablo Solari 3 0
Кинтеро Хуан 1 1
Rodrigo Aliendro 1 1
Пирес Леандро 2 0
Маммана Эмануэль 2 0
Палавесино Агустин 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Парадела Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
5
22%
6
32%
61-75
5
22%
6
32%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
5
56%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
6
27%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

38
41
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
13%
3
7%
1-15
5
13%
7
17%
16-30
8
21%
5
12%
31-45
4
11%
3
7%
46-60
8
21%
11
27%
61-75
8
21%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
4
19%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
6
25%
8
38%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 2:1 27 17 3 7 34 - 27 54
2. Расинг Авельянеда 1:0 27 15 8 4 41 - 22 53
3. Уракан 1:2 27 12 11 4 34 - 20 47
4. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
5. Ривер Плейт 0:1 27 13 5 9 41 - 22 44
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 2:1 27 11 7 9 30 - 26 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
13. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
14. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
15. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
16. Индепендьенте Авельянеда 1:2 27 9 7 11 30 - 31 34
17. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
18. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
19. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
20. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
21. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
22. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 14 10 3 1 26 - 10 33
2. Бока Хуниорс 2:1 14 10 2 2 22 - 14 32
3. Уракан 1:2 13 9 3 1 22 - 7 30
4. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
5. Патронато Парана 2:1 14 8 4 2 17 - 8 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
13. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
14. Ривер Плейт 0:1 13 7 1 5 22 - 12 22
15. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 1:2 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
21. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 14 6 4 4 19 - 10 22
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 2:1 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 1:0 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 1:2 14 3 8 3 12 - 13 17
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
14. Индепендьенте Авельянеда 1:2 14 4 3 7 16 - 19 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 2:1 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
22. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
23. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
27. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
28. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Сентраль Кордоба Росарио Renzo Lopez 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Ривер Плейт
4.15
3.75
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:0 Ривер Плейт онлайн

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