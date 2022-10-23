Тур: 27.
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЭррера Марсело II
18' Желтая карточкаПерес Энцо
27' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
54' Желтая карточкаПинола Хавьер
1:0
56' ПенальтиMatias Rojas II
58' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
69' Желтая карточкаКарбонеро Йохан
69' Желтая карточкаПалавесино Агустин
1:1
80' ГолБорха Мигель
84' Желтая карточкаПирес Леандро
88' Желтая карточкаАрмани Франко
1:1
90' Не забитый пенальтиJonathan Galvan
1:2
90' ГолБорха Мигель
90'+6
Ход матча
18'
54'
56'
1:0
58'
69'
80'
1:1
84'
88'
90'
1:1
90'
1:2
20
Каско
Милтон
16
Pablo
Solari
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Nicolas OrozНападающий
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
16 Pablo SolariПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Ривер Плейт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|11
|0.41
|Matias Rojas II
|5 (1)
|0.19
|Emiliano Vecchio
|3
|0.11
|Carlos Alcaraz
|3
|0.11
|Jonathan David Gomez
|2
|0.07
|Ауче Габриэль
|2
|0.07
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Карбонеро Йохан
|2
|0.07
|Морено Анибал
|2
|0.07
|Сигали Леонардо
|1
|0.04
|Мена Эухенио
|1
|0.04
|Jonathan Galvan
|1
|0.04
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0.04
|Gonzalo Piovi
|1
|0.04
|Fabricio Dominguez
|1
|0.04
|Nicolas Oroz
|0
|0
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Мура Факундо
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|9
|0.33
|Суарес Матиас
|5
|0.19
|Pablo Solari
|5
|0.19
|Lucas Beltrain
|4
|0.15
|Де ла Крус Николас
|3
|0.11
|Палавесино Агустин
|3
|0.11
|Альварес Хулиан
|3
|0.11
|Ромеро Брайан
|2
|0.07
|Маммана Эмануэль
|2
|0.07
|Кинтеро Хуан
|1
|0.04
|Барко Эсекьель
|1
|0.04
|Парадела Хосе
|1
|0.04
|Зидан Энцо
|1
|0.04
|Сукулини Бруно
|1
|0.04
|Пирес Леандро
|1
|0.04
|Пинола Хавьер II
|1
|0.04
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
|Почеттино Томас
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мена Эухенио
|7
|1
|Морено Анибал
|8
|0
|Сигали Леонардо
|6
|1
|Enzo Copetti
|7
|0
|Инсуа Эмилиано
|6
|0
|Чанкалай Томас
|2
|2
|Jonathan David Gomez
|5
|0
|Leonel Ariel Miranda
|4
|0
|Gonzalo Piovi
|4
|0
|Кардона Эдвин
|4
|0
|Мура Факундо
|4
|0
|Карбонеро Йохан
|2
|1
|Matias Rojas II
|3
|0
|Ариас Габриэль
|1
|1
|Carlos Alcaraz
|1
|1
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Maico Quiroz
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|6
|1
|Эррера Марсело II
|6
|1
|Перес Энцо
|6
|0
|Каско Милтон
|5
|0
|Борха Мигель
|5
|0
|Диас Пауло
|4
|0
|Пинола Хавьер II
|4
|0
|Де ла Крус Николас
|4
|0
|Симон Сантьяго
|4
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Палавесино Агустин
|3
|0
|Барко Эсекьель
|3
|0
|Pablo Solari
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|1
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Армани Франко
|2
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|Мартинес Эктор II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Суарес Матиас
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Парадела Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
21
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
21%
6
29%
61-75
5
21%
8
38%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
5
50%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
6
27%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
39
43
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
13%
3
7%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
8
21%
5
12%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
8
21%
11
26%
61-75
8
21%
14
33%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
6
23%
8
36%
61-75
5
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|27
|16
|4
|7
|34 - 28
|52
|2.
|Расинг Авельянеда
|27
|14
|8
|5
|41 - 24
|50
|3.
|Уракан
|27
|12
|11
|4
|35 - 21
|47
|4.
|Ривер Плейт
|27
|14
|5
|8
|43 - 22
|47
|5.
|Атлетико Тукуман
|27
|12
|10
|5
|32 - 22
|46
|6.
|Тигре
|26
|11
|10
|5
|40 - 28
|43
|7.
|Сан-Лоренсо
|27
|10
|13
|4
|33 - 23
|43
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|27
|12
|6
|9
|33 - 24
|42
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|27
|11
|8
|8
|26 - 18
|41
|10.
|Дефенса и Хустисия
|27
|10
|10
|7
|29 - 27
|40
|11.
|Патронато Парана
|27
|11
|7
|9
|31 - 27
|40
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|26
|11
|6
|9
|25 - 21
|39
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|27
|9
|8
|10
|31 - 31
|35
|14.
|Тальерес Кордоба
|27
|9
|8
|10
|28 - 26
|35
|15.
|Годой Крус
|27
|9
|8
|10
|25 - 29
|35
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|26
|10
|4
|12
|33 - 34
|34
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|27
|9
|6
|12
|28 - 40
|33
|18.
|Барракас Централь
|26
|8
|9
|9
|30 - 36
|33
|19.
|Унион Санта-Фе
|27
|8
|8
|11
|28 - 36
|32
|20.
|Сармиенто
|27
|8
|8
|11
|27 - 32
|32
|21.
|Атлетико Платенсе
|26
|7
|10
|9
|22 - 24
|31
|22.
|Росарио Сентраль
|26
|7
|10
|9
|23 - 27
|31
|23.
|Банфилд
|27
|7
|9
|11
|23 - 29
|30
|24.
|Колон
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|25.
|Арсенал Саранди
|26
|5
|12
|9
|24 - 28
|27
|26.
|Велес Сарсфилд
|26
|5
|10
|11
|27 - 32
|25
|27.
|Ланус
|26
|5
|5
|16
|21 - 39
|20
|28.
|Альдосиви
|27
|4
|4
|19
|16 - 48
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|2.
|Уракан
|13
|9
|3
|1
|22 - 7
|30
|3.
|Атлетико Тукуман
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|4.
|Бока Хуниорс
|14
|9
|3
|2
|22 - 15
|30
|5.
|Патронато Парана
|14
|8
|4
|2
|18 - 9
|28
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|3
|3
|20 - 14
|27
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|8
|2
|4
|18 - 14
|26
|8.
|Дефенса и Хустисия
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|9.
|Тальерес Кордоба
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|7
|3
|3
|15 - 6
|24
|11.
|Тигре
|12
|6
|5
|1
|19 - 8
|23
|12.
|Годой Крус
|13
|6
|5
|2
|13 - 7
|23
|13.
|Сан-Лоренсо
|14
|5
|8
|1
|19 - 12
|23
|14.
|Ривер Плейт
|13
|7
|1
|5
|22 - 12
|22
|15.
|Барракас Централь
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|5
|3
|10 - 9
|20
|17.
|Велес Сарсфилд
|12
|5
|4
|3
|15 - 9
|19
|18.
|Атлетико Платенсе
|13
|4
|7
|2
|11 - 7
|19
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|5
|4
|4
|14 - 12
|19
|20.
|Арсенал Саранди
|13
|4
|6
|3
|16 - 13
|18
|21.
|Сармиенто
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|5
|4
|11 - 9
|17
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|15 - 17
|17
|24.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|17
|25.
|Колон
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|26.
|Ланус
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|27.
|Банфилд
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|28.
|Альдосиви
|13
|3
|1
|9
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|7
|4
|3
|21 - 10
|25
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|1
|5
|14 - 12
|22
|3.
|Бока Хуниорс
|13
|7
|1
|5
|12 - 13
|22
|4.
|Сан-Лоренсо
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|5.
|Расинг Авельянеда
|13
|5
|5
|3
|15 - 12
|20
|6.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|21 - 20
|20
|7.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|5
|2
|6
|18 - 17
|17
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 12
|17
|10.
|Уракан
|14
|3
|8
|3
|13 - 14
|17
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|4
|5
|15 - 10
|16
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Дефенса и Хустисия
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|15.
|Унион Санта-Фе
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|16.
|Сармиенто
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|17.
|Колон
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|18.
|Патронато Парана
|13
|3
|3
|7
|13 - 18
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|13
|3
|3
|7
|11 - 17
|12
|20.
|Годой Крус
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|21.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|5
|6
|9 - 12
|11
|22.
|Росарио Сентраль
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|23.
|Барракас Централь
|13
|2
|5
|6
|11 - 21
|11
|24.
|Арсенал Саранди
|13
|1
|6
|6
|8 - 15
|9
|25.
|Ланус
|13
|2
|2
|9
|10 - 22
|8
|26.
|Альдосиви
|14
|1
|3
|10
|6 - 28
|6
|27.
|Велес Сарсфилд
|14
|0
|6
|8
|12 - 23
|6
|28.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
|Тигре
|Mateo Retegui
|25 (2)
|Уракан
|Кристальдо Франко
|22 (4)
|Расинг Авельянеда
|Enzo Copetti
|11 (4)
|Сан-Лоренсо
|Барейро Адам
|13 (2)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|12
|Уракан
|Lucas Merolla
|11
|Атлетико Тукуман
|Bruno Felix Bianchi
|1 9
|Арсенал Саранди
|Cristian Chimino
|1 9
|Велес Сарсфилд
|Valentin Gomez
|2 7