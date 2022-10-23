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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ
2022

Тур: 27.
Расинг Авельянеда
1:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
7' Желтая карточка
Эррера Марсело II
18' Желтая карточка
Перес Энцо
27' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
54' Желтая карточка
Пинола Хавьер
1:0
56' Пенальти
Matias Rojas II
58' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
69' Желтая карточка
Карбонеро Йохан
69' Желтая карточка
Палавесино Агустин
1:1
80' Гол
Борха Мигель
84' Желтая карточка
Пирес Леандро
88' Желтая карточка
Армани Франко
1:1
90' Не забитый пенальти
Jonathan Galvan
1:2
90' Гол
Борха Мигель
90'+6
21
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
22
Carlos
Alcaraz
29
Морено
Анибал
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
17
Карбонеро
Йохан
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
16
Pablo
Solari
24
Перес
Энцо
21
Барко
Эсекьель
8
Палавесино
Агустин
18
Lucas
Beltrain
9
Борха
Мигель
Расинг Авельянеда
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Ривер Плейт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.5%
50%
38.5%
3 победы 13 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
4:0
ЛП
0:0
С
0:5
С
1:6
С
2:0
КЛ
3:0
КЛ
0:0
С
0:2
П
2:3
П
0:0
П
1:0
П
3:2
П
1:0
П
0:2
ТМ(
1:2
П
0:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
2:0
ПА
1:0
TPDV
1:1
ПА
3:3
ПАК
0:0
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 11 0.41
Matias Rojas II 5 (1) 0.19
Emiliano Vecchio 3 0.11
Carlos Alcaraz 3 0.11
Jonathan David Gomez 2 0.07
Ауче Габриэль 2 0.07
Ромеро Максимильяно 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Карбонеро Йохан 2 0.07
Морено Анибал 2 0.07
Сигали Леонардо 1 0.04
Мена Эухенио 1 0.04
Jonathan Galvan 1 0.04
Leonel Ariel Miranda 1 0.04
Gonzalo Piovi 1 0.04
Fabricio Dominguez 1 0.04
Nicolas Oroz 0 0
Инсуа Эмилиано 0 0
Мура Факундо 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 9 0.33
Суарес Матиас 5 0.19
Pablo Solari 5 0.19
Lucas Beltrain 4 0.15
Де ла Крус Николас 3 0.11
Палавесино Агустин 3 0.11
Альварес Хулиан 3 0.11
Ромеро Брайан 2 0.07
Маммана Эмануэль 2 0.07
Кинтеро Хуан 1 0.04
Барко Эсекьель 1 0.04
Парадела Хосе 1 0.04
Зидан Энцо 1 0.04
Сукулини Бруно 1 0.04
Пирес Леандро 1 0.04
Пинола Хавьер II 1 0.04
Симон Сантьяго 0 0
Гомес Элиас 0 0
Почеттино Томас 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мена Эухенио 7 1
Морено Анибал 8 0
Сигали Леонардо 6 1
Enzo Copetti 7 0
Инсуа Эмилиано 6 0
Чанкалай Томас 2 2
Jonathan David Gomez 5 0
Leonel Ariel Miranda 4 0
Gonzalo Piovi 4 0
Кардона Эдвин 4 0
Мура Факундо 4 0
Карбонеро Йохан 2 1
Matias Rojas II 3 0
Ариас Габриэль 1 1
Carlos Alcaraz 1 1
Ауче Габриэль 1 0
Juan Caceres 1 0
Maico Quiroz 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 6 1
Эррера Марсело II 6 1
Перес Энцо 6 0
Каско Милтон 5 0
Борха Мигель 5 0
Диас Пауло 4 0
Пинола Хавьер II 4 0
Де ла Крус Николас 4 0
Симон Сантьяго 4 0
Пирес Леандро 3 0
Палавесино Агустин 3 0
Барко Эсекьель 3 0
Pablo Solari 3 0
Кинтеро Хуан 1 1
Rodrigo Aliendro 1 1
Армани Франко 2 0
Маммана Эмануэль 2 0
Мартинес Эктор II 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Суарес Матиас 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Парадела Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
5
21%
6
29%
61-75
5
21%
8
38%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
5
50%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
5
23%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
3
20%
6
27%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
3
25%
3
25%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

39
43
18 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
5
13%
3
7%
1-15
5
13%
7
16%
16-30
8
21%
5
12%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
8
21%
11
26%
61-75
8
21%
14
33%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
1
4%
1
5%
1-15
5
19%
4
18%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
6
23%
8
36%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:2 Банфилд - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:3 Сентраль Кордоба Росарио - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Ривер Плейт - Каравел 1:2 Патронато Парана - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 5:0 Британния - Ривер Плейт 1:2 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:3 Патронато Парана - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - ФК Юнайтед 0:4 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 4:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Барракас Централь 2:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 27 16 4 7 34 - 28 52
2. Расинг Авельянеда 27 14 8 5 41 - 24 50
3. Уракан 27 12 11 4 35 - 21 47
4. Ривер Плейт 27 14 5 8 43 - 22 47
5. Атлетико Тукуман 27 12 10 5 32 - 22 46
6. Тигре 26 11 10 5 40 - 28 43
7. Сан-Лоренсо 27 10 13 4 33 - 23 43
8. Аргентинос Хуниорс 27 12 6 9 33 - 24 42
9. Химнасия Ла-Плата 27 11 8 8 26 - 18 41
10. Дефенса и Хустисия 27 10 10 7 29 - 27 40
11. Патронато Парана 27 11 7 9 31 - 27 40
12. Ньюэллс Олд Бойз 26 11 6 9 25 - 21 39
13. Индепендьенте Авельянеда 27 9 8 10 31 - 31 35
14. Тальерес Кордоба 27 9 8 10 28 - 26 35
15. Годой Крус 27 9 8 10 25 - 29 35
16. Сентраль Кордоба Росарио 26 10 4 12 33 - 34 34
17. Эстудиантес Ла Плата 27 9 6 12 28 - 40 33
18. Барракас Централь 26 8 9 9 30 - 36 33
19. Унион Санта-Фе 27 8 8 11 28 - 36 32
20. Сармиенто 27 8 8 11 27 - 32 32
21. Атлетико Платенсе 26 7 10 9 22 - 24 31
22. Росарио Сентраль 26 7 10 9 23 - 27 31
23. Банфилд 27 7 9 11 23 - 29 30
24. Колон 26 7 7 12 23 - 35 28
25. Арсенал Саранди 26 5 12 9 24 - 28 27
26. Велес Сарсфилд 26 5 10 11 27 - 32 25
27. Ланус 26 5 5 16 21 - 39 20
28. Альдосиви 27 4 4 19 16 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 9 3 2 26 - 12 30
2. Уракан 13 9 3 1 22 - 7 30
3. Атлетико Тукуман 14 8 6 0 22 - 8 30
4. Бока Хуниорс 14 9 3 2 22 - 15 30
5. Патронато Парана 14 8 4 2 18 - 9 28
6. Эстудиантес Ла Плата 14 8 3 3 20 - 14 27
7. Аргентинос Хуниорс 14 8 2 4 18 - 14 26
8. Дефенса и Хустисия 14 6 7 1 18 - 12 25
9. Тальерес Кордоба 14 7 3 4 19 - 14 24
10. Химнасия Ла-Плата 13 7 3 3 15 - 6 24
11. Тигре 12 6 5 1 19 - 8 23
12. Годой Крус 13 6 5 2 13 - 7 23
13. Сан-Лоренсо 14 5 8 1 19 - 12 23
14. Ривер Плейт 13 7 1 5 22 - 12 22
15. Барракас Централь 13 6 4 3 19 - 15 22
16. Росарио Сентраль 13 5 5 3 10 - 9 20
17. Велес Сарсфилд 12 5 4 3 15 - 9 19
18. Атлетико Платенсе 13 4 7 2 11 - 7 19
19. Индепендьенте Авельянеда 13 5 4 4 14 - 12 19
20. Арсенал Саранди 13 4 6 3 16 - 13 18
21. Сармиенто 13 5 3 5 18 - 17 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 5 4 11 - 9 17
23. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 15 - 17 17
24. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 12 - 17 17
25. Колон 14 4 4 6 12 - 20 16
26. Ланус 13 3 3 7 11 - 17 12
27. Банфилд 14 2 6 6 13 - 19 12
28. Альдосиви 13 3 1 9 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 7 4 3 21 - 10 25
2. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 1 5 14 - 12 22
3. Бока Хуниорс 13 7 1 5 12 - 13 22
4. Сан-Лоренсо 13 5 5 3 14 - 11 20
5. Расинг Авельянеда 13 5 5 3 15 - 12 20
6. Тигре 14 5 5 4 21 - 20 20
7. Банфилд 13 5 3 5 10 - 10 18
8. Сентраль Кордоба Росарио 13 5 2 6 18 - 17 17
9. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 12 17
10. Уракан 14 3 8 3 13 - 14 17
11. Аргентинос Хуниорс 13 4 4 5 15 - 10 16
12. Индепендьенте Авельянеда 14 4 4 6 17 - 19 16
13. Атлетико Тукуман 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Дефенса и Хустисия 13 4 3 6 11 - 15 15
15. Унион Санта-Фе 14 3 6 5 16 - 19 15
16. Сармиенто 14 3 5 6 9 - 15 14
17. Колон 12 3 3 6 11 - 15 12
18. Патронато Парана 13 3 3 7 13 - 18 12
19. Атлетико Платенсе 13 3 3 7 11 - 17 12
20. Годой Крус 14 3 3 8 12 - 22 12
21. Тальерес Кордоба 13 2 5 6 9 - 12 11
22. Росарио Сентраль 13 2 5 6 13 - 18 11
23. Барракас Централь 13 2 5 6 11 - 21 11
24. Арсенал Саранди 13 1 6 6 8 - 15 9
25. Ланус 13 2 2 9 10 - 22 8
26. Альдосиви 14 1 3 10 6 - 28 6
27. Велес Сарсфилд 14 0 6 8 12 - 23 6
28. Эстудиантес Ла Плата 13 1 3 9 8 - 26 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Mateo Retegui 25 (2)
Уракан Кристальдо Франко 22 (4)
Расинг Авельянеда Enzo Copetti 11 (4)
Сан-Лоренсо Барейро Адам 13 (2)
Ривер Плейт Борха Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 12
Уракан Lucas Merolla 11
Атлетико Тукуман Bruno Felix Bianchi 1 9
Арсенал Саранди Cristian Chimino 1 9
Велес Сарсфилд Valentin Gomez 2 7
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Леонель Ариель Миранда получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:2 Ривер Плейт онлайн

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