Тур: 34.
0'
44' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
1:0
45' ГолПедро Гильерме
1:1
53' ГолНасименто Алекс
70' Желтая карточкаПульгар Эрик
2:1
79' ГолMarinho II
80' Желтая карточкаMarinho II
81' Желтая карточкаЛео Перейра
Ход матча
45'
1:0
53'
70'
79'
2:1
80'
81'
23
Луис
Давид
30
Кастро
Пабло
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
-
46 Mateusao
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ed CarlosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
20 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Rwan Seco
-
50 Paulo Mazoti
-
32 Derick
-
25 Vinicius3
-
-
Главный тренер: Orlando Ribeiro
История личных встреч
Фламенго
Сантос
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11
|0.32
|Габриэл Барбоза
|11 (1)
|0.32
|Лазаро
|4
|0.12
|Marinho II
|3 (1)
|0.09
|Matheus Franca
|3
|0.09
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.06
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|2
|0.06
|Viktor Hugo
|2
|0.06
|Перейра Андреас
|2
|0.06
|Бруно Фабрисио
|2
|0.06
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.06
|Виллиан Арао
|2
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|1
|0.03
|Энрике Густаво
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|11 (1)
|0.32
|Баптистао Лео
|5
|0.15
|Lucas Braga
|4
|0.12
|Vinicius3
|3
|0.09
|Madson II
|2
|0.06
|Bryan Angulo
|2
|0.06
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.06
|Angelo Borges
|1
|0.03
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Luiz Felipe III
|1
|0.03
|Lucas Barbosa
|1
|0.03
|Луан
|1
|0.03
|Насименто Алекс
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Felipe Jonatan
|0
|0
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Карлос Санчес II
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
|Ed Carlos
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|11
|1
|Тьяго Маия
|6
|0
|Joao Gomes
|6
|0
|Marinho II
|4
|1
|Кастро Пабло
|5
|0
|Бруно Фабрисио
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Диего Рибас
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Эвертон Соарес
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Дос Сантос Адербар
|1
|0
|Matheus Franca
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|12
|0
|Vinicius3
|8
|0
|Marcos Leonardo
|8
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|6
|0
|Габриэль Эдуардо
|6
|0
|Жуан Пауло
|5
|0
|Angelo Borges
|5
|0
|Lucas Barbosa
|3
|1
|Madson II
|4
|0
|Lucas Pires
|2
|1
|Ауро Альваро
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Felipe Jonatan
|3
|0
|Сантос Натан
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Майкон Перейра
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Карлос Санчес II
|2
|0
|Luiz Felipe III
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Sandry Santos
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
12
16 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
5
16%
1
8%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
3
9%
5
42%
46-60
8
25%
2
17%
61-75
5
16%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Забито
22
24
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
20
19
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
3
15%
7
37%
61-75
6
30%
5
26%
76-90
Забито
54
36
26 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
8
15%
3
8%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
9
17%
7
19%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
9
17%
10
28%
76-90
Пропущено
29
32
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
10%
7
22%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
9
31%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0
Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сантос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сантос - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Сантос - Жувентуде 4:1 Сантос - Атлетико Минейро 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2 Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|34
|21
|11
|2
|59 - 22
|74
|2.
|Фламенго
|2:1
|34
|18
|7
|9
|55 - 31
|61
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|33
|16
|13
|4
|50 - 29
|61
|4.
|Коринтианс
|32
|16
|9
|7
|39 - 30
|57
|5.
|Флуминенсе
|33
|16
|7
|10
|53 - 40
|55
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|34
|14
|9
|11
|41 - 43
|51
|7.
|Атлетико Минейро
|33
|12
|12
|9
|38 - 33
|48
|8.
|Сан-Паулу
|33
|11
|14
|8
|46 - 35
|47
|9.
|Америка Минейро
|33
|13
|6
|14
|31 - 34
|45
|10.
|Форталеза
|33
|12
|9
|12
|34 - 33
|45
|11.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|33
|12
|8
|13
|34 - 37
|44
|12.
|Сантос
|1:2
|34
|11
|10
|13
|39 - 32
|43
|13.
|Ред Булл Брагантино
|33
|10
|11
|12
|45 - 45
|41
|14.
|Гойяс
|32
|10
|11
|11
|35 - 41
|41
|15.
|Коритиба Парана
|33
|10
|5
|18
|33 - 53
|35
|16.
|Сеара
|33
|6
|16
|11
|29 - 34
|34
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|8
|9
|16
|33 - 49
|33
|18.
|Куяба
|33
|7
|10
|16
|25 - 37
|31
|19.
|Аваи
|33
|7
|7
|19
|28 - 55
|28
|20.
|Жувентуде
|33
|3
|12
|18
|26 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|17
|11
|4
|2
|33 - 11
|37
|2.
|Коринтианс
|16
|11
|4
|1
|23 - 8
|37
|3.
|Фламенго
|2:1
|17
|11
|3
|3
|34 - 10
|36
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|10
|5
|1
|33 - 13
|35
|5.
|Флуминенсе
|17
|10
|3
|4
|33 - 19
|33
|6.
|Коритиба Парана
|17
|10
|3
|4
|22 - 14
|33
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|17
|9
|6
|2
|25 - 15
|33
|8.
|Ред Булл Брагантино
|17
|8
|5
|4
|28 - 18
|29
|9.
|Сантос
|1:2
|17
|8
|4
|5
|27 - 16
|28
|10.
|Америка Минейро
|17
|8
|3
|6
|20 - 17
|27
|11.
|Сан-Паулу
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|6
|5
|5
|21 - 16
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|14.
|Аваи
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|15.
|Форталеза
|16
|5
|7
|4
|14 - 11
|22
|16.
|Гойяс
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|17.
|Куяба
|16
|4
|7
|5
|13 - 13
|19
|18.
|Сеара
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|19.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|16
|4
|4
|8
|13 - 16
|16
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|8
|7
|16 - 24
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|3:1
|17
|10
|7
|0
|26 - 11
|37
|2.
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|6
|8
|3
|17 - 16
|26
|4.
|Фламенго
|2:1
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|5.
|Атлетико Минейро
|17
|6
|7
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Форталеза
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|7.
|Флуминенсе
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|8.
|Сан-Паулу
|17
|4
|9
|4
|18 - 18
|21
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|10.
|Гойяс
|17
|5
|5
|7
|18 - 25
|20
|11.
|Америка Минейро
|16
|5
|3
|8
|11 - 17
|18
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:3
|17
|5
|3
|9
|16 - 28
|18
|13.
|Сеара
|16
|3
|8
|5
|13 - 14
|17
|14.
|Сантос
|1:2
|17
|3
|6
|8
|12 - 16
|15
|15.
|Куяба
|17
|3
|3
|11
|12 - 24
|12
|16.
|Ред Булл Брагантино
|16
|2
|6
|8
|17 - 27
|12
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|2
|5
|9
|14 - 30
|11
|18.
|Жувентуде
|16
|1
|4
|11
|10 - 36
|7
|19.
|Аваи
|16
|1
|3
|12
|7 - 31
|6
|20.
|Коритиба Парана
|16
|0
|2
|14
|11 - 39
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Кано Херман
|18 (3)
|Гойяс
|Раул Педро
|21 (2)
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|16 (1)
|Аваи
|Bissoli
|23
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|14 (2)
|Фламенго
|Габриэл Барбоза
|1 14
|Аваи
|Bruno Silva II
|1 12
|Сеара
|Ричардсон
|1 12
|Сеара
|Richard Almeida de Oliveira2
|1 11
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|12