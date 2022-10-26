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Бразилия: Серия A
2022

Тур: 34.
Фламенго
2:1
Второй тайм: 82'
Сантос
0'
44' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
1:0
45' Гол
Педро Гильерме
1:1
53' Гол
Насименто Алекс
70' Желтая карточка
Пульгар Эрик
2:1
79' Гол
Marinho II
80' Желтая карточка
Marinho II
81' Желтая карточка
Лео Перейра
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
23
Луис
Давид
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
5
Пульгар
Эрик
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
21
Педро
Гильерме
11
Эвертон
Соарес
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
4
Габриэль
Эдуардо
31
Насименто
Алекс
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
11
Angelo
Borges
37
Ed
Carlos
8
Хулио
Джоян
9
Marcos
Leonardo
Фламенго
4-3-3
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Сантос

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:2
СA
0:1
СA
0:4
СA
4:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
К
4:2
К
2:0
СA
2:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 0.32
Габриэл Барбоза 11 (1) 0.32
Лазаро 4 0.12
Marinho II 3 (1) 0.09
Matheus Franca 3 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.06
Рибейро Эвертон 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Эвертон Соарес 2 0.06
Viktor Hugo 2 0.06
Перейра Андреас 2 0.06
Бруно Фабрисио 2 0.06
Видаль Артуро 2 (1) 0.06
Виллиан Арао 2 0.06
Энрике Бруно 1 0.03
Исла Маурисио 1 0.03
Энрике Густаво 1 0.03
Котулио Матеус 0 0
Лео Перейра 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 11 (1) 0.32
Баптистао Лео 5 0.15
Lucas Braga 4 0.12
Vinicius3 3 0.09
Madson II 2 0.06
Bryan Angulo 2 0.06
Rwan Seco 2 (1) 0.06
Angelo Borges 1 0.03
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Luiz Felipe III 1 0.03
Lucas Barbosa 1 0.03
Луан 1 0.03
Насименто Алекс 1 0.03
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Felipe Jonatan 0 0
Сотельдо Йеферсон 0 0
Бруниньо 0 0
Карлос Санчес II 0 0
Sandry Santos 0 0
Ed Carlos 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 11 1
Тьяго Маия 6 0
Joao Gomes 6 0
Marinho II 4 1
Кастро Пабло 5 0
Бруно Фабрисио 5 0
Луис Давид 4 0
Диего Рибас 3 0
Энрике Бруно 3 0
Котулио Матеус 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Эвертон Соарес 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Дос Сантос Адербар 1 0
Matheus Franca 1 0
Viktor Hugo 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 12 0
Vinicius3 8 0
Marcos Leonardo 8 0
Guilherme de Aguiar Camacho 6 0
Габриэль Эдуардо 6 0
Жуан Пауло 5 0
Angelo Borges 5 0
Lucas Barbosa 3 1
Madson II 4 0
Lucas Pires 2 1
Ауро Альваро 3 0
Lucas Braga 3 0
Felipe Jonatan 3 0
Сантос Натан 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Майкон Перейра 2 0
Бруниньо 2 0
Карлос Санчес II 2 0
Luiz Felipe III 2 0
Хулио Джоян 2 0
Gabriel Carabajal 1 0
Баптистао Лео 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Sandry Santos 1 0
Rwan Seco 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
12
16 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
20 Не забивали 26
5
16%
1
8%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
1
8%
31-45
3
9%
5
42%
46-60
8
25%
2
17%
61-75
5
16%
3
25%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
0
0%
5
38%
1-15
1
11%
4
31%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Забито

22
24
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 20
3
14%
2
8%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

20
19
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
15%
2
11%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
3
15%
7
37%
61-75
6
30%
5
26%
76-90

Забито

54
36
26 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 14
6 Не забивали 13
8
15%
3
8%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
9
17%
6
17%
31-45
9
17%
7
19%
46-60
10
19%
6
17%
61-75
9
17%
10
28%
76-90

Пропущено

29
32
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
3
10%
7
22%
1-15
5
17%
6
19%
16-30
5
17%
3
9%
31-45
4
14%
2
6%
46-60
3
10%
7
22%
61-75
9
31%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Америка Минейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Коринтианс 1:1 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс - Фламенго 0:0
Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 4:1 Форталеза - Фламенго 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 1:0 Гойяс - Фламенго 1:1 Фламенго - Велес Сарсфилд 2:1 Фламенго - Сеара 1:1 Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0
Сантос
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сантос - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 0:2 Сантос - Жувентуде 4:1 Сантос - Атлетико Минейро 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 1:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сеара - Сантос 2:1 Сантос - Гойяс 1:2 Куяба - Сантос 0:0 Сантос - Сан-Паулу 1:0 Америка Минейро - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Сантос 1:2 Сантос - Флуминенсе 2:2 Форталеза - Сантос 0:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос - Тачира 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 34 21 11 2 59 - 22 74
2. Фламенго 2:1 34 18 7 9 55 - 31 61
3. Интернасьонал Порту Алегре 33 16 13 4 50 - 29 61
4. Коринтианс 32 16 9 7 39 - 30 57
5. Флуминенсе 33 16 7 10 53 - 40 55
6. Атлетико Паранаэнсе 1:3 34 14 9 11 41 - 43 51
7. Атлетико Минейро 33 12 12 9 38 - 33 48
8. Сан-Паулу 33 11 14 8 46 - 35 47
9. Америка Минейро 33 13 6 14 31 - 34 45
10. Форталеза 33 12 9 12 34 - 33 45
11. Ботафого Рио-де-Жанейро 33 12 8 13 34 - 37 44
12. Сантос 1:2 34 11 10 13 39 - 32 43
13. Ред Булл Брагантино 33 10 11 12 45 - 45 41
14. Гойяс 32 10 11 11 35 - 41 41
15. Коритиба Парана 33 10 5 18 33 - 53 35
16. Сеара 33 6 16 11 29 - 34 34
17. Атлетико Гойяненсе 33 8 9 16 33 - 49 33
18. Куяба 33 7 10 16 25 - 37 31
19. Аваи 33 7 7 19 28 - 55 28
20. Жувентуде 33 3 12 18 26 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 17 11 4 2 33 - 11 37
2. Коринтианс 16 11 4 1 23 - 8 37
3. Фламенго 2:1 17 11 3 3 34 - 10 36
4. Интернасьонал Порту Алегре 16 10 5 1 33 - 13 35
5. Флуминенсе 17 10 3 4 33 - 19 33
6. Коритиба Парана 17 10 3 4 22 - 14 33
7. Атлетико Паранаэнсе 1:3 17 9 6 2 25 - 15 33
8. Ред Булл Брагантино 17 8 5 4 28 - 18 29
9. Сантос 1:2 17 8 4 5 27 - 16 28
10. Америка Минейро 17 8 3 6 20 - 17 27
11. Сан-Паулу 16 7 5 4 28 - 17 26
12. Атлетико Минейро 16 6 5 5 21 - 16 23
13. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 19 - 19 22
14. Аваи 17 6 4 7 21 - 24 22
15. Форталеза 16 5 7 4 14 - 11 22
16. Гойяс 15 5 6 4 17 - 16 21
17. Куяба 16 4 7 5 13 - 13 19
18. Сеара 17 3 8 6 16 - 20 17
19. Ботафого Рио-де-Жанейро 16 4 4 8 13 - 16 16
20. Жувентуде 17 2 8 7 16 - 24 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 3:1 17 10 7 0 26 - 11 37
2. Ботафого Рио-де-Жанейро 17 8 4 5 21 - 21 28
3. Интернасьонал Порту Алегре 17 6 8 3 17 - 16 26
4. Фламенго 2:1 17 7 4 6 21 - 21 25
5. Атлетико Минейро 17 6 7 4 17 - 17 25
6. Форталеза 17 7 2 8 20 - 22 23
7. Флуминенсе 16 6 4 6 20 - 21 22
8. Сан-Паулу 17 4 9 4 18 - 18 21
9. Коринтианс 16 5 5 6 16 - 22 20
10. Гойяс 17 5 5 7 18 - 25 20
11. Америка Минейро 16 5 3 8 11 - 17 18
12. Атлетико Паранаэнсе 1:3 17 5 3 9 16 - 28 18
13. Сеара 16 3 8 5 13 - 14 17
14. Сантос 1:2 17 3 6 8 12 - 16 15
15. Куяба 17 3 3 11 12 - 24 12
16. Ред Булл Брагантино 16 2 6 8 17 - 27 12
17. Атлетико Гойяненсе 16 2 5 9 14 - 30 11
18. Жувентуде 16 1 4 11 10 - 36 7
19. Аваи 16 1 3 12 7 - 31 6
20. Коритиба Парана 16 0 2 14 11 - 39 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 18 (3)
Гойяс Раул Педро 21 (2)
Сан-Паулу Кальери Хонатан 16 (1)
Аваи Bissoli 23
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фламенго Габриэл Барбоза 1 14
Аваи Bruno Silva II 1 12
Сеара Ричардсон 1 12
Сеара Richard Almeida de Oliveira2 1 11
Сантос Rodrigo Fernandez2 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      44'
      Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Фламенго
    Ничья
    Сантос
    4.60
    8.20
    8.40
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Фламенго 2:1 Сантос онлайн

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