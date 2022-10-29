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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 30. Стадион: .
Стабек
0:0
Первый тайм: 14'
Мьёндален
0'
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мьёндален
1.56
4.60
6.40
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
20
Aleksander
Andresen
15
Оттесен
Стурла
13
Ланге
Тор
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
7
Аземи
Фитим
16
Gift
Orban
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
3
Daniel
Arrocha
21
Скоген
Сондре
11
Ольсен
Мейнхард
10
Скистад
Эрик
Ставас
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
17
Brinder
Singh
Стабек
3-2-3-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Мьёндален

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:4
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:0
ТМК
0:1
К
2:0
ТМК
0:3
ТМК
1:0
Т
1:4
Т
1:0
ТМК
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.08
0.6

Среднее время на гол

83
150

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 16 0.53
Крогстад Фредрик 8 0.27
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.23
Хансен Корнелиус 7 0.23
Аземи Фитим 5 0.17
Эдвардсен Оливер 4 0.13
Оттесен Стурла 3 0.1
Несс Николай 2 0.07
Педерсен Каспер 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Ланге Тор 1 0.03
Эдвардс Кертис 1 0.03
Пигнатель-Енссен Николас 1 0.03
Меткалф Патрик 1 0.03
Вернерссон Виктор 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 8 0.27
Ольсен Мейнхард 7 0.23
Стокке Беньямин 5 (1) 0.17
Brinder Singh 4 0.13
Сольберг Йоаким 3 0.1
Хансен Адриан Александер 2 0.07
Скистад Эрик Ставас 2 0.07
Sander Bratvold 2 0.07
Эверби Сиверт 1 0.03
Накким Маркус 1 0.03
Herman Kleppa 1 0.03
Matias Belli Moldskred 1 0.03
Эриксен Сивер Скаар 1 0.03
Kristian Lien 1 0.03
Love Reuterswaerd 0 0
Simon Appiah 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 4 2
Оттесен Стурла 4 1
Вангберг Симен 3 0
Ланге Тор 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Меткалф Патрик 2 0
Сандберг Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 8 0
Сольберг Йоаким 6 1
Эриксен Сивер Скаар 7 0
Хансен Адриан Александер 6 0
Daniel Arrocha 2 1
Тум Исаак 2 1
Thomas Kinn 1 1
Спорронг Альбин 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Скоген Сондре 2 0
Brinder Singh 2 0
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Simon Appiah 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
1
4%
6
43%
1-15
6
22%
1
7%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
3
11%
4
29%
46-60
7
26%
0
0%
61-75
6
22%
1
7%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
3
25%
2
7%
61-75
3
25%
9
33%
76-90

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
6%
5
20%
1-15
5
15%
6
24%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
7
21%
6
24%
61-75
11
32%
4
16%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Забито

61
39
24 В 1-м тайме 22
37 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 19
6 Не забивали 5
3
5%
11
28%
1-15
11
18%
7
18%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
6
10%
6
15%
46-60
14
23%
6
15%
61-75
17
28%
5
13%
76-90

Пропущено

27
45
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 22
4
15%
7
16%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
6
22%
8
18%
46-60
5
19%
6
13%
61-75
4
15%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0
Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 30 25 4 1 91 - 15 79
2. Стабек 0:0 30 15 11 4 60 - 28 56
3. КФУМ 0:0 30 15 8 7 60 - 44 53
4. Старт 0:0 30 15 7 8 61 - 37 52
5. Конгсвингер 0:0 30 13 8 9 43 - 36 47
6. Санднес 0:0 30 13 6 11 52 - 52 45
7. Ранхейм 0:0 30 12 8 10 48 - 50 44
8. Мьёндален 0:0 30 13 4 13 39 - 45 43
9. Согндаль 0:0 30 11 8 11 52 - 53 41
10. Брюне 0:0 30 9 9 12 42 - 50 36
11. Рёуфосс 0:0 30 9 9 12 35 - 51 36
12. Фредрикстад 0:0 30 8 9 13 45 - 51 33
13. Осане 0:1 30 8 8 14 41 - 65 32
14. Скейд 0:0 30 8 5 17 39 - 53 29
15. Гроруд 1:0 30 4 8 18 32 - 68 20
16. Стйордалс Блинк 0:0 30 3 6 21 29 - 71 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 15 11 4 0 45 - 4 37
2. Мьёндален 0:0 15 9 2 4 25 - 18 29
3. Старт 0:0 15 8 4 3 34 - 15 28
4. Стабек 0:0 15 7 6 2 27 - 12 27
5. Конгсвингер 0:0 15 7 6 2 28 - 16 27
6. КФУМ 0:0 15 7 5 3 28 - 22 26
7. Согндаль 0:0 15 8 1 6 29 - 21 25
8. Ранхейм 0:0 15 7 4 4 30 - 26 25
9. Скейд 0:0 15 6 2 7 30 - 29 20
10. Брюне 0:0 15 5 5 5 20 - 21 20
11. Осане 0:1 15 6 2 7 22 - 31 20
12. Рёуфосс 0:0 15 5 5 5 14 - 22 20
13. Фредрикстад 0:0 15 5 4 6 24 - 27 19
14. Санднес 0:0 15 5 4 6 31 - 30 19
15. Гроруд 1:0 15 3 4 8 15 - 27 13
16. Стйордалс Блинк 0:0 15 2 1 12 14 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 15 14 0 1 46 - 11 42
2. Стабек 0:0 15 8 5 2 33 - 16 29
3. КФУМ 0:0 15 8 3 4 32 - 22 27
4. Санднес 0:0 15 8 2 5 21 - 22 26
5. Старт 0:0 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Конгсвингер 0:0 15 6 2 7 15 - 20 20
7. Ранхейм 0:0 15 5 4 6 18 - 24 19
8. Согндаль 0:0 15 3 7 5 23 - 32 16
9. Брюне 0:0 15 4 4 7 22 - 29 16
10. Рёуфосс 0:0 15 4 4 7 21 - 29 16
11. Мьёндален 0:0 15 4 2 9 14 - 27 14
12. Фредрикстад 0:0 15 3 5 7 21 - 24 14
13. Осане 0:1 15 2 6 7 19 - 34 12
14. Скейд 0:0 15 2 3 10 9 - 24 9
15. Стйордалс Блинк 0:0 15 1 5 9 15 - 39 8
16. Гроруд 1:0 15 1 4 10 17 - 41 7
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Стабек Gift Orban 16 (6)
Бранн Финне Бор 17 (4)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Ранхейм Erik Toenne 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Мьёндален
1.56
4.60
6.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:0 Мьёндален онлайн

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