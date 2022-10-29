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  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 30. Стадион: .
Стабек
2:0
Конец матча
Мьёндален
0'
56' Желтая карточка
Свеен Оле
1:0
61' Гол
Несс Николай
2:0
83' Гол
Вернерссон Виктор
90'+4
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
20
Aleksander
Andresen
15
Оттесен
Стурла
13
Ланге
Тор
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
7
Аземи
Фитим
16
Gift
Orban
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
3
Daniel
Arrocha
21
Скоген
Сондре
11
Ольсен
Мейнхард
10
Скистад
Эрик
Ставас
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
15
Love
Reuterswaerd
20
Kristian
Lien
17
Brinder
Singh
Стабек
3-2-3-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Мьёндален

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:4
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
0:0
Т
4:2
Т
1:0
ТМК
0:1
К
2:0
ТМК
0:3
ТМК
1:0
Т
1:4
Т
1:0
ТМК
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

8
20

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.08
0.6

Среднее время на гол

83
150

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Тотал матчей

0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 16 0.53
Крогстад Фредрик 8 0.27
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.23
Хансен Корнелиус 7 0.23
Аземи Фитим 5 0.17
Эдвардсен Оливер 4 0.13
Оттесен Стурла 3 0.1
Несс Николай 3 0.1
Педерсен Каспер 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вернерссон Виктор 1 0.03
Эдвардс Кертис 1 0.03
Ланге Тор 1 0.03
Пигнатель-Енссен Николас 1 0.03
Меткалф Патрик 1 0.03
Костадинов Калоян 0 0
Adam Kaied 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 8 0.27
Ольсен Мейнхард 7 0.23
Стокке Беньямин 5 (1) 0.17
Brinder Singh 4 0.13
Сольберг Йоаким 3 0.1
Хансен Адриан Александер 2 0.07
Скистад Эрик Ставас 2 0.07
Sander Bratvold 2 0.07
Эверби Сиверт 1 0.03
Накким Маркус 1 0.03
Herman Kleppa 1 0.03
Matias Belli Moldskred 1 0.03
Эриксен Сивер Скаар 1 0.03
Kristian Lien 1 0.03
Love Reuterswaerd 0 0
Simon Appiah 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 4 2
Оттесен Стурла 4 1
Вангберг Симен 3 0
Ланге Тор 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Вернерссон Виктор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Меткалф Патрик 2 0
Сандберг Маркус 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 9 0
Сольберг Йоаким 6 1
Эриксен Сивер Скаар 7 0
Хансен Адриан Александер 6 0
Daniel Arrocha 2 1
Тум Исаак 2 1
Thomas Kinn 1 1
Спорронг Альбин 1 1
Ольсен Мейнхард 2 0
Herman Kleppa 2 0
Скоген Сондре 2 0
Brinder Singh 2 0
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Simon Appiah 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
14
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
1
3%
6
43%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
4
14%
2
14%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
1
7%
76-90

Пропущено

12
29
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
10
34%
76-90

Забито

34
25
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
6%
5
20%
1-15
5
15%
6
24%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
7
21%
6
24%
61-75
11
32%
4
16%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
7%
6
33%
76-90

Забито

63
39
24 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
5%
11
28%
1-15
11
17%
7
18%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
6
10%
6
15%
46-60
15
24%
6
15%
61-75
18
29%
5
13%
76-90

Пропущено

27
47
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 23
4
15%
7
15%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
6
22%
8
17%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
4
15%
16
34%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0
Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 30 26 3 1 95 - 16 81
2. Стабек 30 16 10 4 62 - 28 58
3. Старт 30 16 6 8 63 - 38 54
4. КФУМ 30 15 7 8 61 - 48 52
5. Санднес 30 14 5 11 54 - 52 47
6. Конгсвингер 30 13 7 10 43 - 37 46
7. Согндаль 30 12 7 11 55 - 53 43
8. Ранхейм 30 12 7 11 49 - 52 43
9. Мьёндален 30 13 3 14 39 - 47 42
10. Брюне 30 9 8 13 42 - 52 35
11. Рёуфосс 30 9 8 13 35 - 54 35
12. Фредрикстад 30 9 8 13 46 - 51 35
13. Осане 30 8 8 14 42 - 67 32
14. Скейд 30 8 4 18 39 - 54 28
15. Гроруд 30 4 8 18 34 - 69 20
16. Стйордалс Блинк 30 4 5 21 30 - 71 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 15 12 3 0 49 - 5 39
2. Старт 15 9 3 3 36 - 16 30
3. Стабек 15 8 5 2 29 - 12 29
4. Мьёндален 15 9 2 4 25 - 18 29
5. Конгсвингер 15 7 5 3 28 - 17 26
6. КФУМ 15 7 5 3 28 - 22 26
7. Согндаль 15 8 1 6 29 - 21 25
8. Ранхейм 15 7 4 4 30 - 26 25
9. Скейд 15 6 2 7 30 - 29 20
10. Осане 15 6 2 7 22 - 31 20
11. Рёуфосс 15 5 4 6 14 - 25 19
12. Санднес 15 5 4 6 31 - 30 19
13. Брюне 15 5 4 6 20 - 23 19
14. Фредрикстад 15 5 4 6 24 - 27 19
15. Гроруд 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Стйордалс Блинк 15 3 0 12 15 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 15 14 0 1 46 - 11 42
2. Стабек 15 8 5 2 33 - 16 29
3. Санднес 15 9 1 5 23 - 22 28
4. КФУМ 15 8 2 5 33 - 26 26
5. Старт 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Конгсвингер 15 6 2 7 15 - 20 20
7. Согндаль 15 4 6 5 26 - 32 18
8. Ранхейм 15 5 3 7 19 - 26 18
9. Брюне 15 4 4 7 22 - 29 16
10. Рёуфосс 15 4 4 7 21 - 29 16
11. Фредрикстад 15 4 4 7 22 - 24 16
12. Мьёндален 15 4 1 10 14 - 29 13
13. Осане 15 2 6 7 20 - 36 12
14. Скейд 15 2 2 11 9 - 25 8
15. Стйордалс Блинк 15 1 5 9 15 - 39 8
16. Гроруд 15 1 4 10 17 - 41 7
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Бранн Финне Бор 18 (5)
Стабек Gift Orban 16 (6)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Мьёндален Свеен Оле 9
Ранхейм Erik Toenne 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Весь список
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