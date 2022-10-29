Тур: 30. Стадион: Наддеруд.
Ход матча
56'
61'
1:0
83'
2:0
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gift OrbanНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Simon Appiah
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Стабек
Мьёндален
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
20
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.08
0.6
Среднее время на гол
83
150
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.24
1.35
Тотал матчей
0.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
72
66
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|16
|0.53
|Крогстад Фредрик
|8
|0.27
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.23
|Хансен Корнелиус
|7
|0.23
|Аземи Фитим
|5
|0.17
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.13
|Оттесен Стурла
|3
|0.1
|Несс Николай
|3
|0.1
|Педерсен Каспер
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Вернерссон Виктор
|1
|0.03
|Эдвардс Кертис
|1
|0.03
|Ланге Тор
|1
|0.03
|Пигнатель-Енссен Николас
|1
|0.03
|Меткалф Патрик
|1
|0.03
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Adam Kaied
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|8
|0.27
|Ольсен Мейнхард
|7
|0.23
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.17
|Brinder Singh
|4
|0.13
|Сольберг Йоаким
|3
|0.1
|Хансен Адриан Александер
|2
|0.07
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.07
|Sander Bratvold
|2
|0.07
|Эверби Сиверт
|1
|0.03
|Накким Маркус
|1
|0.03
|Herman Kleppa
|1
|0.03
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.03
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0.03
|Kristian Lien
|1
|0.03
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|4
|2
|Оттесен Стурла
|4
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Ланге Тор
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Меткалф Патрик
|2
|0
|Сандберг Маркус
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|9
|0
|Сольберг Йоаким
|6
|1
|Эриксен Сивер Скаар
|7
|0
|Хансен Адриан Александер
|6
|0
|Daniel Arrocha
|2
|1
|Тум Исаак
|2
|1
|Thomas Kinn
|1
|1
|Спорронг Альбин
|1
|1
|Ольсен Мейнхард
|2
|0
|Herman Kleppa
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Brinder Singh
|2
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
14
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 19
1
3%
6
43%
1-15
6
21%
1
7%
16-30
4
14%
2
14%
31-45
3
10%
4
29%
46-60
8
28%
0
0%
61-75
7
24%
1
7%
76-90
Пропущено
12
29
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 13
1
8%
5
17%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
3
25%
2
7%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
3
25%
3
10%
61-75
3
25%
10
34%
76-90
Забито
34
25
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
2
6%
5
20%
1-15
5
15%
6
24%
16-30
6
18%
2
8%
31-45
3
9%
2
8%
46-60
7
21%
6
24%
61-75
11
32%
4
16%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
4
27%
1
6%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
1
7%
6
33%
76-90
Забито
63
39
24 В 1-м тайме 22
39 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
5%
11
28%
1-15
11
17%
7
18%
16-30
10
16%
4
10%
31-45
6
10%
6
15%
46-60
15
24%
6
15%
61-75
18
29%
5
13%
76-90
Пропущено
27
47
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 31
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 23
4
15%
7
15%
1-15
4
15%
5
11%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
6
22%
8
17%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
4
15%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0 Стабек - Осане 4:0
Гроруд - Стабек 0:4 Стабек - Рёуфосс 2:0 Стабек - Брюне 2:2 Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2 Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1
Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4 Ранхейм - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Старт 0:0 Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4 Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|30
|26
|3
|1
|95 - 16
|81
|2.
|Стабек
|30
|16
|10
|4
|62 - 28
|58
|3.
|Старт
|30
|16
|6
|8
|63 - 38
|54
|4.
|КФУМ
|30
|15
|7
|8
|61 - 48
|52
|5.
|Санднес
|30
|14
|5
|11
|54 - 52
|47
|6.
|Конгсвингер
|30
|13
|7
|10
|43 - 37
|46
|7.
|Согндаль
|30
|12
|7
|11
|55 - 53
|43
|8.
|Ранхейм
|30
|12
|7
|11
|49 - 52
|43
|9.
|Мьёндален
|30
|13
|3
|14
|39 - 47
|42
|10.
|Брюне
|30
|9
|8
|13
|42 - 52
|35
|11.
|Рёуфосс
|30
|9
|8
|13
|35 - 54
|35
|12.
|Фредрикстад
|30
|9
|8
|13
|46 - 51
|35
|13.
|Осане
|30
|8
|8
|14
|42 - 67
|32
|14.
|Скейд
|30
|8
|4
|18
|39 - 54
|28
|15.
|Гроруд
|30
|4
|8
|18
|34 - 69
|20
|16.
|Стйордалс Блинк
|30
|4
|5
|21
|30 - 71
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|12
|3
|0
|49 - 5
|39
|2.
|Старт
|15
|9
|3
|3
|36 - 16
|30
|3.
|Стабек
|15
|8
|5
|2
|29 - 12
|29
|4.
|Мьёндален
|15
|9
|2
|4
|25 - 18
|29
|5.
|Конгсвингер
|15
|7
|5
|3
|28 - 17
|26
|6.
|КФУМ
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|7.
|Согндаль
|15
|8
|1
|6
|29 - 21
|25
|8.
|Ранхейм
|15
|7
|4
|4
|30 - 26
|25
|9.
|Скейд
|15
|6
|2
|7
|30 - 29
|20
|10.
|Осане
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|11.
|Рёуфосс
|15
|5
|4
|6
|14 - 25
|19
|12.
|Санднес
|15
|5
|4
|6
|31 - 30
|19
|13.
|Брюне
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|14.
|Фредрикстад
|15
|5
|4
|6
|24 - 27
|19
|15.
|Гроруд
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Стйордалс Блинк
|15
|3
|0
|12
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|14
|0
|1
|46 - 11
|42
|2.
|Стабек
|15
|8
|5
|2
|33 - 16
|29
|3.
|Санднес
|15
|9
|1
|5
|23 - 22
|28
|4.
|КФУМ
|15
|8
|2
|5
|33 - 26
|26
|5.
|Старт
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Конгсвингер
|15
|6
|2
|7
|15 - 20
|20
|7.
|Согндаль
|15
|4
|6
|5
|26 - 32
|18
|8.
|Ранхейм
|15
|5
|3
|7
|19 - 26
|18
|9.
|Брюне
|15
|4
|4
|7
|22 - 29
|16
|10.
|Рёуфосс
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|11.
|Фредрикстад
|15
|4
|4
|7
|22 - 24
|16
|12.
|Мьёндален
|15
|4
|1
|10
|14 - 29
|13
|13.
|Осане
|15
|2
|6
|7
|20 - 36
|12
|14.
|Скейд
|15
|2
|2
|11
|9 - 25
|8
|15.
|Стйордалс Блинк
|15
|1
|5
|9
|15 - 39
|8
|16.
|Гроруд
|15
|1
|4
|10
|17 - 41
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Бранн
|Финне Бор
|18 (5)
|Стабек
|Gift Orban
|16 (6)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|15 (4)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 9
|Мьёндален
|Свеен Оле
|9
|Ранхейм
|Erik Toenne
|9
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5