Тур: 30. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
14 Tobias Flem
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-
Главный тренер: Christian Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
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-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
Рёуфосс
Согндаль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.5
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Markus Johnsgaard
|5 (1)
|0.17
|Gard Simenstad
|4
|0.13
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.1
|Хауген Херман
|3
|0.1
|Mame Mor Ndiaye
|3
|0.1
|Markus Aanesland
|2
|0.07
|Nicolai Fremstad
|2
|0.07
|Браттбакк Филип
|2
|0.07
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0.07
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0.07
|Хугаард-Верни Сандер
|1
|0.03
|Magnus Fagernes
|1
|0.03
|Erik Froeysa
|1
|0.03
|Kristoffer Soerensen
|1
|0.03
|Sivert Westerlund
|1
|0.03
|Tobias Flem
|1
|0.03
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|0
|0
|Haakon Butli Hammer
|0
|0
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|10 (1)
|0.33
|Erik Groenner
|8 (1)
|0.27
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.23
|Alejandro Diaz II
|5 (2)
|0.17
|Михаэль Петер
|3 (2)
|0.1
|Anders Johannessen Nord
|3
|0.1
|Ховен Андреас
|2
|0.07
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Andreas van der Spa
|2
|0.07
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|2
|0.07
|Тум Исаак
|2
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.03
|Axel Kryger
|1
|0.03
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.03
|Mathias Blaarud
|1
|0.03
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.03
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.03
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Kristoffer Haukas Steinset
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Endre Kupen
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|4
|2
|Emile Dadjo
|4
|1
|Haakon Butli Hammer
|4
|1
|Arnar Thor Gudjonsson
|5
|0
|Ole Kristian Gjefle Lauvli
|3
|0
|Erik Froeysa
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Markus Johnsgaard
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Kristoffer Soerensen
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Amund Moellerhagen
|1
|0
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|9
|1
|Тум Исаак
|4
|1
|Ингимюндарсон Вальдимар
|5
|0
|Mathias Blaarud
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Erik Groenner
|3
|0
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Ховен Андреас
|2
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
23
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
5
38%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90
Пропущено
23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
4
13%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
5
22%
5
16%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
26%
8
25%
76-90
Забито
23
31
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
6
19%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
6
22%
5
26%
76-90
Забито
36
54
12 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
11%
5
9%
1-15
4
11%
9
17%
16-30
4
11%
11
20%
31-45
5
14%
8
15%
46-60
8
22%
11
20%
61-75
11
31%
10
19%
76-90
Пропущено
50
51
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
2
4%
7
14%
1-15
7
14%
7
14%
16-30
11
22%
8
16%
31-45
12
24%
8
16%
46-60
6
12%
8
16%
61-75
12
24%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1
Рёуфосс - Старт 1:2 Стабек - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Брюне - Рёуфосс 5:0 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Бранн - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|30
|25
|4
|1
|91 - 15
|79
|2.
|Стабек
|0:0
|30
|15
|11
|4
|60 - 28
|56
|3.
|КФУМ
|0:0
|30
|15
|8
|7
|60 - 44
|53
|4.
|Старт
|0:0
|30
|15
|7
|8
|61 - 37
|52
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|30
|13
|8
|9
|43 - 36
|47
|6.
|Санднес
|0:0
|30
|13
|6
|11
|52 - 52
|45
|7.
|Ранхейм
|0:0
|30
|12
|8
|10
|48 - 50
|44
|8.
|Мьёндален
|0:0
|30
|13
|4
|13
|39 - 45
|43
|9.
|Согндаль
|0:0
|30
|11
|8
|11
|52 - 53
|41
|10.
|Брюне
|0:0
|30
|9
|9
|12
|42 - 50
|36
|11.
|Рёуфосс
|0:0
|30
|9
|9
|12
|35 - 51
|36
|12.
|Фредрикстад
|0:0
|30
|8
|9
|13
|45 - 51
|33
|13.
|Осане
|0:1
|30
|8
|8
|14
|41 - 65
|32
|14.
|Скейд
|0:0
|30
|8
|5
|17
|39 - 53
|29
|15.
|Гроруд
|1:0
|30
|4
|8
|18
|32 - 68
|20
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|30
|3
|6
|21
|29 - 71
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|15
|11
|4
|0
|45 - 4
|37
|2.
|Мьёндален
|0:0
|15
|9
|2
|4
|25 - 18
|29
|3.
|Старт
|0:0
|15
|8
|4
|3
|34 - 15
|28
|4.
|Стабек
|0:0
|15
|7
|6
|2
|27 - 12
|27
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|7
|6
|2
|28 - 16
|27
|6.
|КФУМ
|0:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 22
|26
|7.
|Согндаль
|0:0
|15
|8
|1
|6
|29 - 21
|25
|8.
|Ранхейм
|0:0
|15
|7
|4
|4
|30 - 26
|25
|9.
|Скейд
|0:0
|15
|6
|2
|7
|30 - 29
|20
|10.
|Брюне
|0:0
|15
|5
|5
|5
|20 - 21
|20
|11.
|Осане
|0:1
|15
|6
|2
|7
|22 - 31
|20
|12.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|5
|5
|5
|14 - 22
|20
|13.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|5
|4
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Санднес
|0:0
|15
|5
|4
|6
|31 - 30
|19
|15.
|Гроруд
|1:0
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|2
|1
|12
|14 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|0:0
|15
|14
|0
|1
|46 - 11
|42
|2.
|Стабек
|0:0
|15
|8
|5
|2
|33 - 16
|29
|3.
|КФУМ
|0:0
|15
|8
|3
|4
|32 - 22
|27
|4.
|Санднес
|0:0
|15
|8
|2
|5
|21 - 22
|26
|5.
|Старт
|0:0
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Конгсвингер
|0:0
|15
|6
|2
|7
|15 - 20
|20
|7.
|Ранхейм
|0:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 24
|19
|8.
|Согндаль
|0:0
|15
|3
|7
|5
|23 - 32
|16
|9.
|Брюне
|0:0
|15
|4
|4
|7
|22 - 29
|16
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|15
|4
|4
|7
|21 - 29
|16
|11.
|Мьёндален
|0:0
|15
|4
|2
|9
|14 - 27
|14
|12.
|Фредрикстад
|0:0
|15
|3
|5
|7
|21 - 24
|14
|13.
|Осане
|0:1
|15
|2
|6
|7
|19 - 34
|12
|14.
|Скейд
|0:0
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|15
|1
|5
|9
|15 - 39
|8
|16.
|Гроруд
|1:0
|15
|1
|4
|10
|17 - 41
|7
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Стабек
|Gift Orban
|16 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|17 (4)
|Бранн
|Расмуссен Матиас
|15 (9)
|Ранхейм
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (6)
|Бранн
|Селанн-Хеггебе Эуне
|15 (3)
|Согндаль
|Матисен Ульрик
|1 9
|Ранхейм
|Erik Toenne
|9
|Фредрикстад
|Jakob Lindstroem
|9
|Мьёндален
|Тум Исаак
|2 5
|Мьёндален
|Свеен Оле
|8