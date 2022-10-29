  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2022

Норвегия: Первый дивизион
2022

Тур: 30. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Первый тайм: 16'
Согндаль
0'
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Согндаль
2.90
4.24
3.13
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
3
Amund
Moellerhagen
25
Erik
Froeysa
11
Nicolai
Fremstad
2
Trygve
Kvalbein
Loeberg
20
Gard
Simenstad
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
30
Kristoffer
Soerensen
28
Mame
Mor
Ndiaye
26
Браттбакк
Филип
35
Daniel
Gjerde
Saetren
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
22
Слёрдаль
Филип
3
Mansour
Gueye
II
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
19
Матисен
Ульрик
20
Тум
Исаак
27
Sondre
Oerjasaeter
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
99
Alejandro
Diaz
II
Рёуфосс
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

Рёуфосс
Согндаль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.5

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

1.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Markus Johnsgaard 5 (1) 0.17
Gard Simenstad 4 0.13
Карлсбакк Маркус 3 0.1
Хауген Херман 3 0.1
Mame Mor Ndiaye 3 0.1
Markus Aanesland 2 0.07
Nicolai Fremstad 2 0.07
Браттбакк Филип 2 0.07
Arnar Thor Gudjonsson 2 0.07
Teodor Berg Haltvik 2 0.07
Хугаард-Верни Сандер 1 0.03
Magnus Fagernes 1 0.03
Erik Froeysa 1 0.03
Kristoffer Soerensen 1 0.03
Sivert Westerlund 1 0.03
Tobias Flem 1 0.03
Ole Kristian Gjefle Lauvli 0 0
Haakon Butli Hammer 0 0
Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 10 (1) 0.33
Erik Groenner 8 (1) 0.27
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.23
Alejandro Diaz II 5 (2) 0.17
Михаэль Петер 3 (2) 0.1
Anders Johannessen Nord 3 0.1
Ховен Андреас 2 0.07
Матисен Ульрик 2 0.07
Andreas van der Spa 2 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 2 0.07
Тум Исаак 2 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.03
Axel Kryger 1 0.03
Sondre Oerjasaeter 1 0.03
Mathias Blaarud 1 0.03
Росет Мартин-Уве 1 0.03
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.03
Фло Пер-Эгиль 0 0
Kristoffer Haukas Steinset 0 0
Фей Рензе 0 0
Endre Kupen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 4 2
Emile Dadjo 4 1
Haakon Butli Hammer 4 1
Arnar Thor Gudjonsson 5 0
Ole Kristian Gjefle Lauvli 3 0
Erik Froeysa 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Gard Simenstad 2 0
Markus Johnsgaard 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Kristoffer Soerensen 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Хауген Херман 1 0
Amund Moellerhagen 1 0
Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 9 1
Тум Исаак 4 1
Ингимюндарсон Вальдимар 5 0
Mathias Blaarud 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Erik Groenner 3 0
Фло Пер-Эгиль 2 0
Фей Рензе 2 0
Ховен Андреас 2 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 18
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
5
38%
6
26%
61-75
4
31%
4
17%
76-90

Пропущено

23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
4
13%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
5
22%
5
16%
31-45
7
30%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
26%
8
25%
76-90

Забито

23
31
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
3
13%
3
10%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
6
19%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
3
16%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
6
22%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
4
21%
61-75
6
22%
5
26%
76-90

Забито

36
54
12 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
4
11%
5
9%
1-15
4
11%
9
17%
16-30
4
11%
11
20%
31-45
5
14%
8
15%
46-60
8
22%
11
20%
61-75
11
31%
10
19%
76-90

Пропущено

50
51
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
2
4%
7
14%
1-15
7
14%
7
14%
16-30
11
22%
8
16%
31-45
12
24%
8
16%
46-60
6
12%
8
16%
61-75
12
24%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1
Рёуфосс - Старт 1:2 Стабек - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Брюне - Рёуфосс 5:0 Рёуфосс - Конгсвингер 0:1 Бранн - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 2:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Санднес 1:1 Фредрикстад - Рёуфосс 0:4 Скейд - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Бранн 0:5 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Санднес - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Скейд 1:0
Согндаль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2 Согндаль - Бранн 0:4 Мьёндален - Согндаль 0:4 Согндаль - КФУМ 1:2 Санднес - Согндаль 6:0 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Стабек 4:3 Ранхейм - Согндаль 3:3 Согндаль - Гроруд 4:0 Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 30 25 4 1 91 - 15 79
2. Стабек 0:0 30 15 11 4 60 - 28 56
3. КФУМ 0:0 30 15 8 7 60 - 44 53
4. Старт 0:0 30 15 7 8 61 - 37 52
5. Конгсвингер 0:0 30 13 8 9 43 - 36 47
6. Санднес 0:0 30 13 6 11 52 - 52 45
7. Ранхейм 0:0 30 12 8 10 48 - 50 44
8. Мьёндален 0:0 30 13 4 13 39 - 45 43
9. Согндаль 0:0 30 11 8 11 52 - 53 41
10. Брюне 0:0 30 9 9 12 42 - 50 36
11. Рёуфосс 0:0 30 9 9 12 35 - 51 36
12. Фредрикстад 0:0 30 8 9 13 45 - 51 33
13. Осане 0:1 30 8 8 14 41 - 65 32
14. Скейд 0:0 30 8 5 17 39 - 53 29
15. Гроруд 1:0 30 4 8 18 32 - 68 20
16. Стйордалс Блинк 0:0 30 3 6 21 29 - 71 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 15 11 4 0 45 - 4 37
2. Мьёндален 0:0 15 9 2 4 25 - 18 29
3. Старт 0:0 15 8 4 3 34 - 15 28
4. Стабек 0:0 15 7 6 2 27 - 12 27
5. Конгсвингер 0:0 15 7 6 2 28 - 16 27
6. КФУМ 0:0 15 7 5 3 28 - 22 26
7. Согндаль 0:0 15 8 1 6 29 - 21 25
8. Ранхейм 0:0 15 7 4 4 30 - 26 25
9. Скейд 0:0 15 6 2 7 30 - 29 20
10. Брюне 0:0 15 5 5 5 20 - 21 20
11. Осане 0:1 15 6 2 7 22 - 31 20
12. Рёуфосс 0:0 15 5 5 5 14 - 22 20
13. Фредрикстад 0:0 15 5 4 6 24 - 27 19
14. Санднес 0:0 15 5 4 6 31 - 30 19
15. Гроруд 1:0 15 3 4 8 15 - 27 13
16. Стйордалс Блинк 0:0 15 2 1 12 14 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 0:0 15 14 0 1 46 - 11 42
2. Стабек 0:0 15 8 5 2 33 - 16 29
3. КФУМ 0:0 15 8 3 4 32 - 22 27
4. Санднес 0:0 15 8 2 5 21 - 22 26
5. Старт 0:0 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Конгсвингер 0:0 15 6 2 7 15 - 20 20
7. Ранхейм 0:0 15 5 4 6 18 - 24 19
8. Согндаль 0:0 15 3 7 5 23 - 32 16
9. Брюне 0:0 15 4 4 7 22 - 29 16
10. Рёуфосс 0:0 15 4 4 7 21 - 29 16
11. Мьёндален 0:0 15 4 2 9 14 - 27 14
12. Фредрикстад 0:0 15 3 5 7 21 - 24 14
13. Осане 0:1 15 2 6 7 19 - 34 12
14. Скейд 0:0 15 2 3 10 9 - 24 9
15. Стйордалс Блинк 0:0 15 1 5 9 15 - 39 8
16. Гроруд 1:0 15 1 4 10 17 - 41 7
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Стабек Gift Orban 16 (6)
Бранн Финне Бор 17 (4)
Бранн Расмуссен Матиас 15 (9)
Ранхейм Vegard Oestraat Erlien 14 (6)
Бранн Селанн-Хеггебе Эуне 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Согндаль Матисен Ульрик 1 9
Ранхейм Erik Toenne 9
Фредрикстад Jakob Lindstroem 9
Мьёндален Тум Исаак 2 5
Мьёндален Свеен Оле 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ГОООООЛ Согндаль забивает
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Согндаль
2.90
4.24
3.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 0:0 Согндаль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рёуфосс
Согндаль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 